Insuportável

Cidades capixabas registram sensação térmica acima dos 40 °C nesta quinta (11)

As temperaturas e o calorão são típicos do verão, mas vale destacar que os registros ocorreram dez dias antes do início da estação, que começa em 21 de dezembro

Carol Leal Repórter / [email protected]

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 17:35

Cidades de diferentes regiões do Espírito Santo registraram sensação térmica acima dos 40 °C nesta quinta-feira (11). As temperaturas e o calorão são típicos do verão, mas vale destacar que os registros ocorreram dez dias antes do início da estação mais quente do ano, que começa em 21 de dezembro.

De acordo com o The Weather Channel, na região Metropolitana da Grande Vitória, o calor intenso foi maior em Fundão e Viana. Já no interior do Estado, as altas temperaturas aparentes chegaram a 41 °C em municípios. Confira a lista completa:

Águia Branca (41 °C) Apiacá (40 °C) Atílio Vivacqua (40 °C) Baixo Guandu (41 °C) Barra de São Francisco (40 °C) Boa Esperança (40 °C) Bom Jesus do Norte (41 °C) Cachoeiro de Itapemirim (41 °C) Castelo (41 °C) Colatina (41 °C) Fundão (41 °C) Governador Lindenberg (40 °C) Ibiraçu (41 °C) Marilândia (41 °C) Mimoso do Sul (40 °C) Nova Venécia (41 °C) Pancas (41 °C) Pedro Canário (41 °C) São Roque do Canaã (40 °C) Viana (41 °C) Vila Valério (40 °C)



Sensação térmica

Nem sempre as temperaturas que aparecem nos termômetros são compatíveis com a sensação térmica percebida pelo corpo humano: fatores como a umidade e o vento também podem influenciar nela. Entenda, no vídeo abaixo, porque isso ocorre.

Alerta de chuva

Apesar do calor intenso, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de chuvas, válido para todo o Espírito Santo, nesta quinta-feira (11). Existe a possibilidade de ventos fortes e granizo para todo o Espírito Santo até as 10h de sexta (12), mas o risco de danos, como falta de energia e alagamentos, é considerado baixo.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta