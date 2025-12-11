Todo o Espírito Santo sob alerta de tempestade e queda de granizo

O Espírito Santo recebeu um alerta amarelo – de perigo potencial, o mais brando da escala – de chuva, ventos intensos de 40 a 60 km/h e queda de granizo, válido para todas as cidades. O aviso, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), fica vigente das 12h desta quinta-feira (11) até as 10h de sexta-feira (12). Pode chover de 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia. É baixo o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.