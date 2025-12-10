Defesa Civil emite alerta para possibilidade de vendaval no ES

A Defesa Civil emitiu, na tarde desta quarta-feira (10), um alerta para a possibilidade de vendaval em todo o Espírito Santo. Segundo o aviso, existe o risco de rajadas de vento de forte intensidade, com chance de queda de árvores e falhas na rede de distribuição de energia elétrica. O alerta vale até 19h de quinta-feira (11).