Defesa Civil emite alerta para possibilidade de vendaval no ES
Publicado em 10/12/2025 às 16h23
A Defesa Civil emitiu, na tarde desta quarta-feira (10), um alerta para a possibilidade de vendaval em todo o Espírito Santo. Segundo o aviso, existe o risco de rajadas de vento de forte intensidade, com chance de queda de árvores e falhas na rede de distribuição de energia elétrica. O alerta vale até 19h de quinta-feira (11).
A recomendação é que a população siga as orientações da Defesa Civil local e dos planos municipais de contingência. Em caso de emergência, os contatos indicados são 199 ou 193.