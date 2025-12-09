ES recebe alerta de chuvas intensas para 41 cidades; veja quais são
Publicado em 09/12/2025 às 10h25
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta terça-feira (9), um novo alerta amarelo de chuvas intensas para 41 cidades do Espírito Santo, válido até as 10h de quarta-feira (10). A previsão para esses municípios é de acumulado de 20 a 30 milímetros por hora, com ventos que podem chegar a 60 km/h. O risco de alagamentos é baixo. Confira a lista dos municípios:
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivácqua
- Baixo Guandu
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Laranja da Terra
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- São José do Calçado
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Velha