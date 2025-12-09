ES recebe alerta de chuvas intensas para 41 cidades; veja quais são

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta terça-feira (9), um novo alerta amarelo de chuvas intensas para 41 cidades do Espírito Santo, válido até as 10h de quarta-feira (10). A previsão para esses municípios é de acumulado de 20 a 30 milímetros por hora, com ventos que podem chegar a 60 km/h. O risco de alagamentos é baixo. Confira a lista dos municípios: