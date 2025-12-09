A Gazeta - Agora

ES recebe alerta de chuvas intensas para 41 cidades; veja quais são

Publicado em 09/12/2025 às 10h25

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta terça-feira (9), um novo alerta amarelo de chuvas intensas para 41 cidades do Espírito Santo, válido até as 10h de quarta-feira (10). A previsão para esses municípios é de acumulado de 20 a 30 milímetros por hora, com ventos que podem chegar a 60 km/h. O risco de alagamentos é baixo. Confira a lista dos municípios:

  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Anchieta
  5. Apiacá
  6. Atílio Vivácqua
  7. Baixo Guandu
  8. Bom Jesus do Norte
  9. Brejetuba
  10. Cachoeiro de Itapemirim
  11. Castelo
  12. Conceição do Castelo
  13. Divino de São Lourenço
  14. Domingos Martins
  15. Dores do Rio Preto
  16. Guaçuí
  17. Guarapari
  18. Ibatiba
  19. Ibitirama
  20. Iconha
  21. Irupi
  22. Itapemirim
  23. Itarana
  24. Iúna
  25. Jerônimo Monteiro
  26. Laranja da Terra
  27. Marataízes
  28. Marechal Floriano
  29. Mimoso do Sul
  30. Muniz Freire
  31. Muqui
  32. Piúma
  33. Presidente Kennedy
  34. Rio Novo do Sul
  35. Santa Leopoldina
  36. Santa Maria de Jetibá
  37. São José do Calçado
  38. Vargem Alta
  39. Venda Nova do Imigrante
  40. Viana
  41. Vila Velha
