Temporal com chuva de granizo atinge cidades de regiões do ES

Um temporal com chuva de granizo atingiu diversos municípios da Região Serrana do Espírito Santo nesta sexta-feira (12). Em Alfredo Chaves, a Defesa Civil municipal registrou o fenômeno na localidade de São Bento de Urânia, na zona rural, afetando também uma plantação de tomate.

Em Afonso Cláudio, nas localidades de Vila Pontões e Baixo Guandu, o granizo veio acompanhado de chuva rápida. Segundo a Defesa Civil da cidade, não houve danos significativos. Na região central do município houve ainda a queda de um poste, mas a EDP foi acionada para realizar o reparo.

Já em Marechal Floriano, na localidade de Vitor Hugo, um ouvinte da rádio CBN Vitória também registrou o fenômeno natural. João Batista Gomes contou que a chuva ocorreu por volta das 16h, porém sem danos. A reportagem de A Gazeta tenta contato com a Defesa Civil Municipal para mais detalhes. Outro município atingido por granizo foi Venda Nova do Imigrante, onde também foram registrados ventos fortes e alagamentos.