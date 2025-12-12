Chuva com granizo e ventania causam danos em Venda Nova do Imigrante

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 17:26
Um temporal com granizo e ventos intensos atingiu a cidade de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (12). A Defesa Civil Municipal disse que está atendendo às ocorrências e afirmou que algumas casas ficaram alagadas e outras foram destelhadas. Houve ainda queda de galhos de árvores e um outdoor também caiu por conta da tempestade.
Tempestade causou danos em Venda Nova do Imigrante
Mais de 70 municípios do Espírito Santo estão sob alerta para tempestades com chuva de granizo. Emitido pelo Instituto Nacional de Metereologia (Inmet), o aviso é válido entre às 15h20 desta sexta-feira (12) até às 10h de sábado (13).
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o