Temporal

Chuva com granizo e ventania causam danos em Venda Nova do Imigrante

Defesa Civil do município já contabilizou casas alagadas e também destalhadas nesta sexta (12)

Carol Leal Repórter / [email protected]

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 17:26

Um temporal com granizo e ventos intensos atingiu a cidade de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (12). A Defesa Civil Municipal disse que está atendendo às ocorrências e afirmou que algumas casas ficaram alagadas e outras foram destelhadas. Houve ainda queda de galhos de árvores e um outdoor também caiu por conta da tempestade.

Tempestade causou danos em Venda Nova do Imigrante 1 de 7

Alerta de chuvas

Mais de 70 municípios do Espírito Santo estão sob alerta para tempestades com chuva de granizo. Emitido pelo Instituto Nacional de Metereologia (Inmet), o aviso é válido entre às 15h20 desta sexta-feira (12) até às 10h de sábado (13).

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta