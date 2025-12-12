Mais chuva por aí

ES recebe alerta de tempestade para 71 municípios

Aviso do Inmet compreende praticamente todo o Estado e chama a atenção para a possibilidade de temporais com grande acumulado

Mikaella Mozer Repórter / [email protected]

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 16:45

A chuva deve voltar a cair com força em Vitória e em boa parte do ES até a manhã deste sábado (13) Crédito: Ricardo Medeiros

Os moradores de 71 municípios do Espírito Santo precisam se preparar para a possibilidade de tempestade e também chuva de granizo – como já registrado em Colatina. Conforme o Instituto Nacional de Metereologia (Inmet), os eventos climáticos podem acontecer entre às 15h20 desta sexta-feira (12) até às 10h de sábado (13). Caso o alerta se concretize, pode chover entre 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 mm durante o dia.

Os capixabas ainda devem ficar atentos a chance de ventania, que pode aparecer com rajadas entre 40 a 60 km/h. Apesar do aviso, o órgão afirma ser baixo o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos. O Inmet, inclusive, manifesta sobre como se comportar caso as situações meteorológicas citadas acima se concretizem:

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda);

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Esse é o segundo aviso do Inmet para o Estado. Também na tarde desta quinta, a empresa informou sobre possíveis chuvas para a região Sul, mas que começa somente no sábado.

Confira lista das cidades sob o alerta de tempestade:

Afonso Cláudio

Água Doce do Norte

Águia Branca

Alegre

Alfredo Chaves

Alto Rio Novo

Anchieta

Aracruz

Baixo Guandu

Barra de São Francisco

Boa Esperança

Brejetuba

Cachoeiro de Itapemirim

Cariacica

Castelo

Colatina

Conceição da Barra

Conceição do Castelo

Divino de São Lourenço

Domingos Martins

Dores do Rio Preto

Ecoporanga

Fundão

Governador Lindenberg

Guaçuí

Guarapari

Ibatiba

Ibiraçu

Ibitirama

Iconha

Irupi

Itaguaçu

Itarana

Iúna

Jaguaré

Jerônimo Monteiro

João Neiva

Laranja da Terra

Linhares

Mantenópolis

Marechal Floriano

Marilândia

Montanha

Mucurici

Muniz Freire

Muqui

Nova Venécia

Pancas

Pedro Canário

Pinheiros

Piúma

Ponto Belo

Rio Bananal

Rio Novo do Sul

Santa Leopoldina

Santa Maria de Jetibá

Santa Teresa

São Domingos do Norte

São Gabriel da Palha

São José do Calçado

São Mateus

São Roque do Canaã

Serra

Sooretama

Vargem Alta

Venda Nova do Imigrante

Viana

Vila Pavão

Vila Valério

Vila Velha

Vitória

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta