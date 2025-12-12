Home
ES recebe alerta de tempestade para 71 municípios

Aviso do Inmet compreende praticamente todo o Estado e chama a atenção para a possibilidade de temporais com grande acumulado

Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 16:45

Chuva em Vitória
A chuva deve voltar a cair com força em Vitória e em boa parte do ES até a manhã deste sábado (13) Crédito: Ricardo Medeiros

Os moradores de 71 municípios do Espírito Santo precisam se preparar para a possibilidade de tempestade e também chuva de granizo – como já registrado em Colatina. Conforme o Instituto Nacional de Metereologia (Inmet), os eventos climáticos podem acontecer entre às 15h20 desta sexta-feira (12) até às 10h de sábado (13). Caso o alerta se concretize, pode chover entre 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 mm durante o dia.

Os capixabas ainda devem ficar atentos a chance de ventania, que pode aparecer com rajadas entre 40 a 60 km/h. Apesar do aviso, o órgão afirma ser baixo o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos. O Inmet, inclusive, manifesta sobre como se comportar caso as situações meteorológicas citadas acima se concretizem:

  • Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda);
  • Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Esse é o segundo aviso do Inmet para o Estado. Também na tarde desta quinta, a empresa informou sobre possíveis chuvas para a região Sul, mas que começa somente no sábado. 

Confira lista das cidades sob o alerta de tempestade: 

  • Afonso Cláudio
  • Água Doce do Norte
  • Águia Branca
  • Alegre
  • Alfredo Chaves
  • Alto Rio Novo
  • Anchieta
  • Aracruz
  • Baixo Guandu
  • Barra de São Francisco
  • Boa Esperança
  • Brejetuba
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Cariacica
  • Castelo
  • Colatina
  • Conceição da Barra
  • Conceição do Castelo
  • Divino de São Lourenço
  • Domingos Martins
  • Dores do Rio Preto
  • Ecoporanga
  • Fundão
  • Governador Lindenberg
  • Guaçuí
  • Guarapari
  • Ibatiba
  • Ibiraçu
  • Ibitirama
  • Iconha
  • Irupi
  • Itaguaçu
  • Itarana
  • Iúna
  • Jaguaré
  • Jerônimo Monteiro
  • João Neiva
  • Laranja da Terra
  • Linhares
  • Mantenópolis
  • Marechal Floriano
  • Marilândia
  • Montanha
  • Mucurici
  • Muniz Freire
  • Muqui
  • Nova Venécia
  • Pancas
  • Pedro Canário
  • Pinheiros
  • Piúma
  • Ponto Belo
  • Rio Bananal
  • Rio Novo do Sul
  • Santa Leopoldina
  • Santa Maria de Jetibá
  • Santa Teresa
  • São Domingos do Norte
  • São Gabriel da Palha
  • São José do Calçado
  • São Mateus
  • São Roque do Canaã
  • Serra
  • Sooretama
  • Vargem Alta
  • Venda Nova do Imigrante
  • Viana
  • Vila Pavão
  • Vila Valério
  • Vila Velha
  • Vitória

