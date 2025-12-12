ES recebe alerta de tempestade para 71 municípios

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 16:45
Os moradores de 71 municípios do Espírito Santo precisam se preparar para a possibilidade de tempestade e também chuva de granizo – como já registrado em Colatina. Conforme o Instituto Nacional de Metereologia (Inmet), os eventos climáticos podem acontecer entre às 15h20 desta sexta-feira (12) até às 10h de sábado (13). Caso o alerta se concretize, pode chover entre 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 mm durante o dia.
Os capixabas ainda devem ficar atentos a chance de ventania, que pode aparecer com rajadas entre 40 a 60 km/h. Apesar do aviso, o órgão afirma ser baixo o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos. O Inmet, inclusive, manifesta sobre como se comportar caso as situações meteorológicas citadas acima se concretizem:
Esse é o segundo aviso do Inmet para o Estado. Também na tarde desta quinta, a empresa informou sobre possíveis chuvas para a região Sul, mas que começa somente no sábado.
Confira lista das cidades sob o alerta de tempestade:
