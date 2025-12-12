Temporal com chuva de granizo e fortes ventos atingem Colatina, no ES
Publicado em 12/12/2025 às 14h22
Após manhã de calor intenso, uma tempestade acompanhada de fortes ventos e chuva de granizo atingiu a cidade de Colatina, Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (12). Segundo moradores, o tempo virou repentinamente, por volta de 13 horas, e há relatos de destelhamentos de imóveis.
O temporal durou cerca de uma hora. Por volta das 14 horas, a Defesa Civil Municipal informou que não recebeu acionamentos.