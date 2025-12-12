Temporal em Colatina deixa pelo menos seis famílias desalojadas

A chuva acompanhada de fortes ventos que atingiu Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (12), segue causando transtornos. Segundo a prefeitura, até o momento, seis famílias estão desalojadas e recebem apoio do poder público. As equipes distribuíram telhas e colchões para garantir condições mínimas de permanência nas residências danificadas.

No bairro Ayrton Senna, uma escola foi destelhada, e uma unidade de ensino infantil teve parte do telhado arrancada pela força do vento. Equipes técnicas continuam acompanhando novas ocorrências, incluindo danos em coberturas nos bairros São Pedro e Colúmbia, além de quedas de árvores, principalmente em acessos federais e estaduais. A prefeitura segue monitorando a situação e prestando atendimento às famílias afetadas.