Reserva de tendas para o réveillon em Camburi começa na segunda (15)

Ao todo, serão disponibilizadas 530 áreas de 25 m² cada. A montagem das tendas deverá ser feita no dia 31 de dezembro (quarta-feira), das 8 às 16 horas

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 15:47

Tendas em Camburi Crédito: Jansen Lube/PMV

Faltando pouco mais de 15 dias para a virada do ano, a Prefeitura de Vitória vai começar a disponibilizar a reserva dos espaços para tendas para celebrar o réveillon na orla de Camburi. As inscrições para reserva de espaços começam na próxima segunda-feira (15), a partir de 00h01.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas na página https://reservaonline.vitoria.es.gov.br, até as 18 horas do dia 18 de dezembro, tendo por critério de desempate a ordem de inscrição.

Ao todo, serão disponibilizadas 530 áreas de 25 m² cada. A montagem das tendas deverá ser feita no dia 31 de dezembro (quarta-feira), das 8 às 16 horas. A desmontagem terá que ocorrer obrigatoriamente até as 18 horas do dia 1º de janeiro (quinta-feira).

Segundo a prefeitura, o aluguel, a montagem e a desmontagem das tendas serão de responsabilidade do requerente. Também é indispensável que cada tenda tenha um recipiente para armazenamento do lixo produzido.

Além disso, não serão permitidas a reserva e a demarcação do espaço com utilização de cordas, fitas, cercas ou qualquer outro tipo de material. Serão permitidos uma tenda por requerente e o agrupamento de, no máximo, duas áreas. Também não será liberado o uso do espaço para fins mercantis, sob pena de sanções legais.

A fiscalização municipal poderá exigir a apresentação da autorização, a qual poderá ser apresentada em meio digital ou impresso pelo responsável, no local da instalação da tenda.

