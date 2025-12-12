Home
Atleta do ES morre após cair do telhado de hotel em Recife

Luiz Felipe Gomes de Jesus tinha 20 anos e jogava pela Taça Brasil de Futsal Sub-21. Acidente aconteceu na quinta (11), em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife

Redação de A Gazeta

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 15:35

Luiz Felipe Gomes de Jesus morreu após cair do telhado de hotel no Recife
Luiz Felipe Gomes de Jesus morreu após cair do telhado de hotel no Recife Crédito: Reprodução/Instagram

Um jovem atleta de futsal morreu após cair do telhado de um hotel em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. De acordo com a Polícia Civil, o acidente aconteceu na quinta-feira (11), e a vítima, que tinha 20 anos, estava hospedada no local.

Luiz Felipe Gomes de Jesus é do Espírito Santo e caiu do topo do Hotel Onda Mar Recife, que faz parte da Rede Andrade de hotelaria. Ele estava hospedado com o time de futsal da Caratoíra Escolinha de Futebol (CEF), de Vitória, sendo que era capitão da equipe.

Segundo a Polícia Civil, Luiz Felipe se desequilibrou do telhado do hotel, caindo em seguida. De acordo com uma hóspede, ele caiu num local de difícil acesso, entre a área do ar-condicionado e a parede. O Corpo de Bombeiros foi acionado para auxiliar no resgate do corpo.

No Caratoíra, Luiz Felipe era o camisa 10, e era conhecido como Gamy pelos amigos e colegas de futsal. O time que ele integrava é uma escolinha de futebol de comunidade e leva o nome de um dos bairros de Vitória, capital do Espírito Santo.

O corpo de Luiz Felipe foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML), no bairro de Santo Amaro, no Centro do Recife. O coordenador técnico do time, Matheus Nascimento, foi ao local para fazer a liberação.

"A gente está passando por um momento muito difícil, perdemos um atleta na competição. É uma tragédia. [...] Muito triste essa situação, porque a gente não espera, né? Mas obrigado pela força, a quem está mandando", disse.

No Instagram, o CEF Caratoíra lamentou a morte de Luiz Felipe e definiu o acidente como "uma tragédia".

"Pedimos ao senhor que o receba de braços abertos e que conforte o coração de sua mãe, de seus familiares e de todos que o amavam. Que possamos orar por sua alma sem julgamentos, e que o senhor ampare seus amigos e todos nós que ficamos. Que Deus nos dê força para enfrentar este momento de dor e dificuldade, iluminando nossos passos e consolando nossos sentimentos", diz a nota.

A Federação de Futebol de Salão do Espírito Santo também manifestou solidariedade aos parentes, amigos e companheiros de equipe de Luiz Felipe e disse que está "prestando todo o apoio necessário à família" e ao time.

"Que Deus conforte o coração de todos os que o amavam e fortaleça aqueles que permanecem enfrentando esta perda irreparável. Declaramos luto oficial de três dias no âmbito da federação e paralisamos as competições que estavam em andamento", declarou.

Com informações do g1 Pernambuco.

