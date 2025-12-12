Premiação do Ibef-ES

Empresário fundador da Fortlev vence maior prêmio de finanças do ES

Antonio Carlos Torres foi reconhecido na 31ª edição do Prêmio Equilibrista 2025, considerado como o mais importante reconhecimento do meio empresarial capixaba

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 15:15

Alecsandro Casassi e Antônio Carlos Torres Crédito: Arthur Louzada e Cacá Lima

Fundador da empresa capixaba Fortlev — que produz reservatórios de água —, o empresário Antonio Carlos Torres foi o vencedor do Prêmio Equilibrista 2025, principal honraria concedida pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Espírito Santo (Ibef-ES).

O anúncio ocorreu durante cerimônia realizada nesta semana em Vitória, que reuniu quase 400 pessoas, entre empresários, executivos e lideranças públicas. A premiação chegou à 31ª edição, consolidada como o mais importante reconhecimento do meio empresarial capixaba.

O prêmio foi entregue ao fundador da Fortlev pelo presidente da instituição, Alecsandro Casassi; pelo presidente do Conselho de Curadores da instituição, Sérgio Sotelino; pela diretora executiva de operações, Francis Ferrari; e pelo governador do Estado, Renato Casagrande.

Torres agradeceu à família, aos colegas e ao público. “Agradeço a Deus, à minha família, aos colegas e a todos que votaram. Estou honrado em receber este prêmio. Hoje, ao ser empreendedor, você precisa ser um equilibrista nato. Deus, família e trabalho são as ‘bolinhas’ que precisamos equilibrar todos os dias”.

Ainda na abertura, o presidente do Ibef-ES, Alecsandro Casassi, destacou o papel das parcerias e o fortalecimento institucional. “Agradeço a todos os parceiros, às entidades e à imprensa. As parcerias reforçam o papel do Ibef. Lideranças inspiram e transformam, e nossos valores guiam o tom do diálogo. Seguiremos fortalecendo nossos pilares e tornando o Ibef ainda mais relevante. Este prêmio é um marco para todos nós. Neste ano, temos a comenda que reconhece iniciativas alinhadas ao desenvolvimento sustentável”.

Durante a noite, parceiros institucionais receberam homenagens pelo apoio contínuo às iniciativas do Ibef-ES e pelo compromisso com a valorização da gestão profissional no Estado.

A cerimônia prosseguiu com a entrega de reconhecimentos em diversas categorias. O Prêmio Orgulho de Ser Ibef Academy foi para Gabriel Schaydegger. Ao agradecer, ele destacou: “O estudo é a luz da nossa vida”. O Prêmio Orgulho de Ser Ibef CQC foi entregue a Eric Alves Azeredo, que celebrou o resultado: “Esse prêmio é fruto de muita dedicação no CQC e agradeço a todos que estão comigo nesta jornada”.

Na categoria Ibefiano de Sucesso, a vencedora foi Luana Nandorf. “Os bons são a maioria e junto deles nós ficamos melhores. Acredito no agro e no cooperativismo. Trazer minha família hoje aqui me deixa muito feliz. Ter raízes não me prende, mas me dá sustentação”, afirmou.

Thiago Adame, da MedSênior, recebeu o prêmio de CFO do Ano e reforçou a importância do incentivo. “Ganhar um prêmio do Ibef é uma honra. Muito obrigado pelo reconhecimento. Acima de tudo, esse momento nasce em uma família que me deu coragem para sonhar grande, que fez de tudo para que eu estudasse, e nos meus avós, que me ensinaram a dignidade do trabalho.”

O Destaque Empresarial foi concedido a Antonio Toledo, da Timenow. Em seu discurso, ele ressaltou a força do trabalho em equipe. “É uma honra receber este prêmio. Todo reconhecimento é fruto de muito trabalho, de um esforço coletivo de colegas que formam um time incrível”.

A entrega da Comenda Sebastião Salgado foi um dos momentos mais simbólicos da noite. Criada para reconhecer iniciativas voltadas ao desenvolvimento sustentável, ela foi recebida por Juliano Ribeiro Salgado, representando os pais Lélia e Sebastião Salgado.

A honraria foi entregue pelo vice-governador, Ricardo Ferraço; pela diretora executiva comercial do Ibef, Giselle Alves; pelo presidente da instituição, Alecsandro Casassi; pela diretora do Ibef Social, Maria Luíza Bazet, e por José Armando Campos, Equilibrista 2001. O vice-governador destacou: “O Ibef é uma das entidades que nos ajudam a fazer o Estado crescer. O instituto reconhecer estes profissionais é algo importante”, disse o vice-governador do Estado.

Juliano emocionou o público ao falar sobre a trajetória da família: “Este é um momento muito importante. Tião é meu pai. Vitória é nossa casa. Hoje, vocês, como Estado, demonstram para o Brasil que o país pode crescer e ser grande”.

O governador reforçou o papel do instituto para o desenvolvimento e o do prêmio, além da comenda. “Ter na figura de Sebastião alguém envolvido com este tema é muito importante. Por isso, saúdo o Ibef. Parabéns aos vencedores. Um país, um Estado e uma região só serão fortes com compromisso. O instituto é fundamental no processo de desenvolvimento do Espírito Santo. Temos orgulho do trabalho que estamos fazendo”, afirmou Casagrande.

