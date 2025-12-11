Home
Leticia Orlandi

Repórter / [email protected]

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 19:22

Edifício sede do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, no Centro do Rio.
Edifício-sede do BNDES, no Centro do Rio de Janeiro Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

Empresas do Espírito Santo que foram afetadas pelo tarifaço imposto pelo presidente dos Estados UnidosDonald Trump, aos produtos brasileiros desde agosto conseguiram R$ 864,5 milhões em créditos oferecidos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Do total aprovado, R$ 401,8 milhões foram para a linha Giro Diversificação (busca de novos mercados) e R$ 457,8 milhões para Capital de Giro (despesas gerais)

Empresas do ES afetadas pelo tarifaço tiveram R$ 864 milhões em crédito pelo BNDES

Do total aprovado em 105 operações no Estado, R$ 401,8 milhões foram para a linha Giro Diversificação (busca de novos mercados), R$ 457,8 milhões para a linha Capital de Giro (despesas gerais) e R$ 4,6 milhões para a linha Bens de Capital. Segundo o BNDES, o valor representa 100% de todos os pedidos de crédito protocolados na instituição para o Espírito Santo desde o dia 18 de setembro.

Em todo o país, o BNDES aprovou R$ 16,18 bilhões em crédito para as empresas brasileiras afetadas pelo tarifaço imposto pelo governo dos Estados Unidos. O valor representa 99,75% de todos os pedidos de crédito protocolados na instituição desde o dia 18 de setembro e que totalizaram R$ 16,22 bilhões.

“O tempo para a aprovação do crédito no Brasil Soberano pelo BNDES foi de apenas 26 dias, sete vezes mais rápido do que a média. Uma atuação fundamental para garantir a manutenção dos empregos no Brasil”, afirmou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

Ao todo, foram realizadas 1.131 operações com empresas de todos os portes, com destaque para as 810 operações com micro, pequenas e médias empresas. Do total aprovado, R$ 8,37 bilhões foram para a linha Giro Diversificação, R$ 7,48 bilhões para Capital de Giro e R$ 295,6 milhões para Bens de Capital.

Do total de recursos aprovados, R$ 12,4 bilhões atenderam a indústria de transformação, R$ 2 bilhões foram para o setor de comércio e serviços, R$ 1 bilhão para a agropecuária e R$ 203 milhões para a indústria extrativa.

