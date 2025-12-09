Lançamento

Empresários de Vitória criam associação para fortalecer ambiente de negócios

Mais de 30 empresas estão envolvidas na criação da entidade, que terá diretoria definida em 2026

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 20:00

Fernando Saliba, do ES em Ação, no lançamento da Assevix Crédito: Arthur Louzada

Com o objetivo de fortalecer o ambiente de negócios da Capital do Espírito Santo, um grupo de empreendedores acaba de criar a Associação dos Empresários de Vitória. O evento de lançamento da entidade reuniu mais de 100 donos de empresas e teve como tema os impactos e desafios da reforma tributária, assunto que domina os debates dos mercados político e econômico.

Segundo a associação, a Assevix nasce inspirada no modelo de entidades já consolidadas em outros municípios capixabas, como Vila Velha e Serra. A ideia é que a representação empresarial dialogue de forma técnica com o poder público, com foco em competitividade, desenvolvimento econômico, infraestrutura, ambiente regulatório e inovação.

A escolha da primeira diretoria está prevista para 2026, quando o grupo deve consolidar seus planos e ampliar sua atuação institucional.

Para Paulo Henrique Corrêa, da Valor Investimentos, o momento é de união e responsabilidade. “Temos muitos desafios e precisamos trabalhar para trazer mais investimentos. Estamos comprometidos em apoiar todas as ações da associação”, afirmou.

Lucas Richa, CFO do Grupo Comprocard e um dos articuladores do movimento, destacou que o mundo empresarial vive transformações aceleradas e que Vitória precisa acompanhar esse ritmo. “Os mercados evoluem e estamos nos adaptando às novas dinâmicas. Juntar a voz dos empresários, como estamos fazendo agora, é importante. O associativismo fortalece e cria um ambiente propício para o crescimento da cidade”, disse.

O presidente do ES em Ação, Fernando Saliba, destacou que a Assevix será uma peça estratégica na articulação de agendas que fortaleçam o desenvolvimento econômico da Capital e ampliem a competitividade das empresas. “Acreditamos no poder do associativismo e na importância de fortalecer a voz do empresariado. A Assevix chega como um diferencial”.

Já o empresário Alexandre Theodoro destaca a diversidade de experiências dos participantes como um dos diferenciais da nova entidade. “Podemos contribuir com expertises de áreas diferentes para ajudar no crescimento da cidade. Cada um traz sua trajetória e seu conhecimento. Quero que contem com minha contribuição na área educacional”.

O bate-papo sobre a reforma foi conduzido por Felipe Rizk, Marcelo Altoé e Tarek Moysés. O debate trouxe análises sobre os efeitos das mudanças para diferentes setores da economia.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta