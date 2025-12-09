Home
>
Economia do ES
>
Empresários de Vitória criam associação para fortalecer ambiente de negócios

Empresários de Vitória criam associação para fortalecer ambiente de negócios

Mais de 30 empresas estão envolvidas na criação da entidade, que terá diretoria definida em 2026

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 20:00

Fernando Saliba, do ES em Ação, no lançamento da Assevix
Fernando Saliba, do ES em Ação, no lançamento da Assevix Crédito: Arthur Louzada

Com o objetivo de fortalecer o ambiente de negócios da Capital do Espírito Santo, um grupo de empreendedores acaba de criar a Associação dos Empresários de Vitória. O evento de lançamento da entidade reuniu mais de 100 donos de empresas e teve como tema os impactos e desafios da reforma tributária, assunto que domina os debates dos mercados político e econômico. 

Recomendado para você

Mais de 30 empresas estão envolvidas na criação da entidade, que terá diretoria definida em 2026

Empresários de Vitória criam associação para fortalecer ambiente de negócios

Ministério Público aponta um prejuízo de R$ 60 milhões aos cofres do município após negociação de terreno da prefeitura para construção de residencial; empresas negam ilegalidade

MPES entra com ação contra empreendimento em Guarapari

Recursos obtidos com a devolução do trecho capixaba da FCA à União deverão ser revertidos em expansão e melhoria do sistema ferroviário

Rota de ferrovia desativada no ES pode dar lugar a projetos que desafogam o tráfego

Segundo a associação, a Assevix nasce inspirada no modelo de entidades já consolidadas em outros municípios capixabas, como Vila Velha e Serra. A ideia é que a representação empresarial dialogue de forma técnica com o poder público, com foco em competitividade, desenvolvimento econômico, infraestrutura, ambiente regulatório e inovação.

A escolha da primeira diretoria está prevista para 2026, quando o grupo deve consolidar seus planos e ampliar sua atuação institucional.

Para Paulo Henrique Corrêa, da Valor Investimentos, o momento é de união e responsabilidade. “Temos muitos desafios e precisamos trabalhar para trazer mais investimentos. Estamos comprometidos em apoiar todas as ações da associação”, afirmou.

Lucas Richa, CFO do Grupo Comprocard e um dos articuladores do movimento, destacou que o mundo empresarial vive transformações aceleradas e que Vitória precisa acompanhar esse ritmo. “Os mercados evoluem e estamos nos adaptando às novas dinâmicas. Juntar a voz dos empresários, como estamos fazendo agora, é importante. O associativismo fortalece e cria um ambiente propício para o crescimento da cidade”, disse.

O presidente do ES em Ação, Fernando Saliba, destacou que a Assevix será uma peça estratégica na articulação de agendas que fortaleçam o desenvolvimento econômico da Capital e ampliem a competitividade das empresas. “Acreditamos no poder do associativismo e na importância de fortalecer a voz do empresariado. A Assevix chega como um diferencial”.

Já o empresário Alexandre Theodoro destaca a diversidade de experiências dos participantes como um dos diferenciais da nova entidade. “Podemos contribuir com expertises de áreas diferentes para ajudar no crescimento da cidade. Cada um traz sua trajetória e seu conhecimento. Quero que contem com minha contribuição na área educacional”.

O bate-papo sobre a reforma foi conduzido por Felipe Rizk, Marcelo Altoé e Tarek Moysés. O debate trouxe análises sobre os efeitos das mudanças para diferentes setores da economia. 

LEIA MAIS

PIB do ES bate recorde e atinge R$ 242 bilhões em quatro trimestres

TVV registra queda de 40% nas exportações de rochas ornamentais

Reforma tributária: período de testes vai ajudar a definir nova alíquota

Reforma tributária: o que muda com a entrada em vigor dos novos tributos em 2026

Rendimento médio da população do ES pela 1ª vez ultrapassa R$ 2 mil

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

empresas

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais