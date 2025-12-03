Dados do IBGE

Rendimento médio da população do ES pela 1ª vez ultrapassa R$ 2 mil

De acordo com o estudo Síntese de Indicadores Sociais (SIS), homens receberam, em média, R$ 2.090, valor 3,5% superior ao das mulheres (R$ 2.019)

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 15:43

O rendimento médio domiciliar per capita no Espírito Santo foi de R$ 2.054 Crédito: iStock

Pela primeira vez desde 2012, o rendimento médio da população do Espírito Santo superou o valor de R$ 2 mil. Em 2024, o rendimento médio domiciliar per capita no Estado foi de R$ 2.054 para o total da população. Os homens receberam R$ 2.090, valor 3,5% superior ao das mulheres (R$ 2.019).

As informações são do estudo Síntese de Indicadores Sociais (SIS), divulgado nesta quarta-feira (3) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os dados do IBGE também mostram que a desigualdade diminuiu no Espírito Santo, atingindo o menor patamar em 12 anos, desde o início da série histórica. O Índice Gini do rendimento domiciliar per capita no Estado atingiu o menor valor da série histórica: 0,480. É o 12º menor do País, ou seja, o 12º menos desigual na distribuição de renda.

Na comparação com 2023, segundo os dados do IBGE, o rendimento médio domiciliar per capita aumentou 5,7%, tendo havido um crescimento de 8% no rendimento das mulheres e de 3,4% no dos homens.

Considerando desde 2019, o ganho acumulado no rendimento médio foi de 10,7%, tendo sido de 9,8% para as mulheres e de 11,6% para os homens. No período 2012-2024, por sua vez, o ganho acumulado no rendimento médio foi de 25,6%, sendo de 25,9% para as mulheres e de 25,4% para os homens.

Rendimento de pretos e pardos é menor

Outro dado do IBGE aborda o rendimento médio domiciliar per capita das pessoas pretas ou pardas, apontado como cerca de 60% do ganho das pessoas brancas ao longo de toda a série da pesquisa.

Na análise por cor ou raça, no Espírito Santo, o rendimento médio domiciliar per capita das pessoas pretas ou pardas foi de R$ 1.641 em 2024, enquanto o das pessoas brancas foi de R$ 2.742. As pessoas pretas ou pardas ganharam cerca de 60% do valor das pessoas brancas ao longo de toda a série da pesquisa.

Na comparação com 2023, o rendimento médio domiciliar per capita aumentou 5,7%, com aumento de 4% no rendimento das pessoas pretas ou pardas e de 7,6% no das pessoas brancas.

Considerando o período 2019-2024, houve aumento dos rendimentos médios das pessoas brancas (7,5%) e das pessoas pretas ou pardas (14,5%). Comparando em um prazo mais longo, entre 2012 e 2024, as pessoas brancas tiveram aumento de 33,4% no rendimento, enquanto as pretas ou pardas registraram crescimento de 22,9%.

