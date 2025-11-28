Home
>
Economia do ES
>
Cooabriel aposta em produção de pimenta-do-reino ao incorporar cooperativa no ES

Cooabriel aposta em produção de pimenta-do-reino ao incorporar cooperativa no ES

Com sede em São Mateus e no mercado desde 2005, a Coopbac está localizada no maior polo produtor de pimenta-do-reino do Brasil

Leticia Orlandi

Repórter / [email protected]

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 17:15

Em 2022, a Cooabriel foi reconhecida como a 20ª maior empresa do Estado do Espírito Santo, de acordo com ranking IEL/Findes.
A Cooabriel é a maior cooperativa de café conilon do Brasil Crédito: Cooabriel/Divulgação

Considerada a maior cooperativa de café conilon do Brasil, a Cooabriel firmou, nesta sexta-feira (28), a incorporação da Cooperativa dos Produtores Agropecuários da Bacia do Cricaré (Coopbac). A união entre os dois grupos foi consolidada em assembleia realizada em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo.

Recomendado para você

Com sede em São Mateus e no mercado desde 2005, a Coopbac está localizada no maior polo produtor de pimenta-do-reino do Brasil

Cooabriel aposta em produção de pimenta-do-reino ao incorporar cooperativa no ES

Especialista em finanças e tributação aponta caminhos práticos para aproveitar o benefício sem cair em ciladas de fim de ano

Recebeu o 13º salário? Veja como usá-lo com consciência para virar o ano no azul

A Justiça expediu 16 mandados de prisão para grupo suspeito de envolvimento em fraude fiscal na comercialização de café no Espírito Santo

Empresários, produtores e policial: veja alvos de ação contra fraude do café no ES

Com sede em São Mateus, no Norte do Estado, a Coopbac está localizada no maior polo produtor de pimenta-do-reino do Brasil. Com 20 anos de atuação, a cooperativa consolidou-se como a principal do país nesse setor e tem uma carteira expressiva de clientes e contratos ativos no mercado internacional.

Entre 2023 e 2024, a Coopbac exportou pimenta-do-reino para 13 países. Desse volume, 27% tiveram como destino a América, 39% foram para a África e 34% foram enviados para a Ásia.

Já a Cooabriel (Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel) é a maior cooperativa de café conilon do Brasil. Recentemente, anunciou a implementação de projeto piloto no setor de cacau, em parceria com a Cargill, na Bahia.

A pimenta-do-reino no Espírito Santo

Responsável por mais de 60% da produção no Brasil, o Espírito Santo é destaque quando o assunto é pimenta-do-reino. O valor em comercialização, de janeiro a setembro deste ano, em todo o Estado, chegou a US$ 269,3 milhões (R$ 1,4 bilhão), sendo o terceiro produto do agro capixaba a gerar mais divisas, atrás do café e de derivados e celulose, segundo dados da Secretaria de Estado da Agricultura.

Processo de incoporação

O processo de incorporação foi instalado ainda em meados de 2024, através de alinhamentos estratégicos. Em dezembro desse mesmo ano, as duas cooperativas convocaram assembleias que votaram pela continuidade do processo e pela instalação de uma comissão mista para acompanhar o trabalho de auditoria externa.

Na terceira etapa, aconteceu a validação das informações auditadas e a convocação da assembleia conjunta, que foi o último passo para a consolidação do processo de incorporação e o início das ações operacionais. Com a aprovação, a Coopbac deixa de existir, tendo os seus ativos e passivos absorvidos pela Cooabriel.

De acordo com o gerente corporativo de Novos Negócios da Cooabriel, Alexandre Costa Ferreira, a aproximação foi construída com base em premissas estratégicas, entre elas o fortalecimento do cooperativismo, tanto no âmbito institucional quanto na ampliação da prestação de serviços.

“Há um volume considerável de cooperados da Cooabriel que possuem produção de pimenta-do-reino. Estrategicamente, direcionamos nossas ações para viabilizar o maior número de soluções e atender as necessidades do nosso quadro societário”, explica.

A existência de convergências estratégicas e complementares dentro do negócio também foi um destaque para as negociações, a exemplo do ganho de eficiência, aproveitamento de infraestrutura e da capacidade de realizar investimentos para crescimento contínuo.

O então presidente da Coopbac, Tomás Batista Silveira, destaca que a cooperativa possui uma carteira de clientes já estabelecida e amplo conhecimento adquirido tanto na produção quanto na exportação.

Com a incorporação, acreditamos que os produtores dessa área de atuação terão novas oportunidades, uma vez que a estrutura está totalmente conectada e pronta para receber a produção dos cooperados

Tomás Batista Silveira

Presidente da Coopbac

A intenção é aumentar o volume de negociações voltadas à especiaria, conforme analisa o presidente da Cooabriel, Luiz Carlos Bastianello.

O Brasil está na vanguarda em termos da qualidade do produto, e o Espírito Santo é o maior produtor do país. A entrada da Cooabriel nesse segmento deve estimular muitos produtores a investirem na atividade. A tendência é que isso traga grandes benefícios para todos da cadeia

Luiz Carlos Bastianello

Presidente da Cooabriel

LEIA MAIS 

Empresários, produtores e policial: veja alvos de ação contra fraude do café no ES

Confira projetos socioambientais no ES que vão receber recursos da Petrobras

Espírito Santo fecha quase 300 postos de trabalho em outubro

Assembleia aprova programa de parcelamento de dívidas para empresas do ES

Vitória terá mais de 200 voos da Azul para São Paulo e Minas Gerais no verão

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Café Conilon Região Norte do ES Região Noroeste do ES

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais