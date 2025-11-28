Cooabriel aposta em produção de pimenta-do-reino ao incorporar cooperativa no ES

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 17:15
Considerada a maior cooperativa de café conilon do Brasil, a Cooabriel firmou, nesta sexta-feira (28), a incorporação da Cooperativa dos Produtores Agropecuários da Bacia do Cricaré (Coopbac). A união entre os dois grupos foi consolidada em assembleia realizada em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo.
Com sede em São Mateus, no Norte do Estado, a Coopbac está localizada no maior polo produtor de pimenta-do-reino do Brasil. Com 20 anos de atuação, a cooperativa consolidou-se como a principal do país nesse setor e tem uma carteira expressiva de clientes e contratos ativos no mercado internacional.
Entre 2023 e 2024, a Coopbac exportou pimenta-do-reino para 13 países. Desse volume, 27% tiveram como destino a América, 39% foram para a África e 34% foram enviados para a Ásia.
Já a Cooabriel (Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel) é a maior cooperativa de café conilon do Brasil. Recentemente, anunciou a implementação de projeto piloto no setor de cacau, em parceria com a Cargill, na Bahia.
A pimenta-do-reino no Espírito Santo
Responsável por mais de 60% da produção no Brasil, o Espírito Santo é destaque quando o assunto é pimenta-do-reino. O valor em comercialização, de janeiro a setembro deste ano, em todo o Estado, chegou a US$ 269,3 milhões (R$ 1,4 bilhão), sendo o terceiro produto do agro capixaba a gerar mais divisas, atrás do café e de derivados e celulose, segundo dados da Secretaria de Estado da Agricultura.
O processo de incorporação foi instalado ainda em meados de 2024, através de alinhamentos estratégicos. Em dezembro desse mesmo ano, as duas cooperativas convocaram assembleias que votaram pela continuidade do processo e pela instalação de uma comissão mista para acompanhar o trabalho de auditoria externa.
Na terceira etapa, aconteceu a validação das informações auditadas e a convocação da assembleia conjunta, que foi o último passo para a consolidação do processo de incorporação e o início das ações operacionais. Com a aprovação, a Coopbac deixa de existir, tendo os seus ativos e passivos absorvidos pela Cooabriel.
De acordo com o gerente corporativo de Novos Negócios da Cooabriel, Alexandre Costa Ferreira, a aproximação foi construída com base em premissas estratégicas, entre elas o fortalecimento do cooperativismo, tanto no âmbito institucional quanto na ampliação da prestação de serviços.
“Há um volume considerável de cooperados da Cooabriel que possuem produção de pimenta-do-reino. Estrategicamente, direcionamos nossas ações para viabilizar o maior número de soluções e atender as necessidades do nosso quadro societário”, explica.
A existência de convergências estratégicas e complementares dentro do negócio também foi um destaque para as negociações, a exemplo do ganho de eficiência, aproveitamento de infraestrutura e da capacidade de realizar investimentos para crescimento contínuo.
O então presidente da Coopbac, Tomás Batista Silveira, destaca que a cooperativa possui uma carteira de clientes já estabelecida e amplo conhecimento adquirido tanto na produção quanto na exportação.
Tomás Batista SilveiraPresidente da Coopbac
A intenção é aumentar o volume de negociações voltadas à especiaria, conforme analisa o presidente da Cooabriel, Luiz Carlos Bastianello.
Luiz Carlos BastianelloPresidente da Cooabriel
