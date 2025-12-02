Turismo e negócios

Consórcio do ES vence disputa para construir novo Pavilhão de Carapina

Obra a ser construída na Serra deve custar R$ 221 milhões e a expectativa é de que seja concluída em 2029

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 15:42

Perspectiva da área de eventos que será construída no Pavilhão de Carapina, na Serra Crédito: Divulgação/Setur

O responsável pela construção do novo Pavilhão de Carapina, na Serra, foi definido na tarde desta terça-feira (2). O vencedor da licitação foi o consórcio C.C.G Construções Ltda., do Espírito Santo, após uma disputa com outras 12 empresas. O prazo de execução é de 1.275 dias corridos, o equivalente a três anos e meio. Dessa forma, a inauguração está prevista para 2029. Ainda cabe recurso.

O julgamento para escolher a empresa responsável pela obra considerou critérios técnicos e de preço. O governo do Estado estabeleceu o valor de R$ 228,6 milhões como limite máximo para tirar o projeto do papel, sendo que a vencedora apresentou a proposta de R$ 221 milhões para executar os serviços.

Após o lançamento das notas técnicas e de preços na segunda-feira (1º), o consórcio C.C.G. Construções Ltda. se sagrou vencedor, alcançando a pontuação final de 94,82, resultado do somatório da nota técnica de 70 pontos com a nota de preços de 24,82.

O aviso de licitação para a construção do novo pavilhão foi publicado em julho e a disputa ficou aberta em setembro.

A nova estrutura de eventos, olhando a partir da BR 101, ficará à esquerda, onde hoje estão as baias de animais e são feitas as provas do Detran.

A estrutura atual seguirá funcionando normalmente até a nova ser erguida. Ao final da obra, será demolida e ali ficará o novo estacionamento. Assim que a área ficar pronta, o governo pretende concedê-la à iniciativa privada.

