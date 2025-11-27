Home
Fraude tributária: operação do MPES tem como alvo 16 pessoas

Ação ocorre na manhã desta quinta-feira (27) no Espírito Santo e em Sergipe

Vinicius Zagoto

Repórter / [email protected]

Vilmara Fernandes

Colunista / [email protected]

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 10:12

Fraude tributária: MPES faz operação para prender 16 pessoas Crédito: MPSE

Ministério Público do Espírito Santo (MPES) realiza, na manhã desta quinta-feira (27), a “Operação Recepa”, com o objetivo de cumprir 16 mandados de prisão relacionados a um suposto esquema de fraude tributária e lavagem de dinheiro. A ação é realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e conta com o apoio do Ministério Público de Sergipe, Estado onde também há alvos. 

Conforme apurado por A Gazeta, um alvo é de Sergipe e os outros 15 do Espírito Santo.

As investigações conduzidas no Espírito Santo identificaram a existência de uma estrutura organizada voltada à emissão sistemática de notas fiscais inidôneas, criação e utilização de empresas de fachada, circulação artificial de créditos tributários e mecanismos de ocultação patrimonial por intermédio de interpostas pessoas.

O esquema movimentava valores expressivos e mantinha uma contabilidade paralela destinada a mascarar a real origem e o fluxo financeiro das operações.

*Texto em atualização

Gaeco do Sergipe faz operação em parceria com Ministério Público do Espírito Santo

1 de 6
Gaeco do Sergipe faz operação em parceria com Ministério Público do Espírito Santo por MPSE

