Complexo logístico da Serra é vendido em enorme operação entre grandes fundos

Vista aérea do Porto Canoa Log, centro logístico localizado na Serra. Crédito: Vinci Logística FIIs/Reprodução

O Porto Canoa LOG, na Serra, um dos grandes condomínios logísticos do Espírito Santo, com 95 mil m² de área bruta locável (ABL), foi vendido pelo Vinci Logística Fundo de Investimento Imobiliário, da Vinci Partners, uma das maiores gestoras do Brasil, para outro gigante do setor, o Patria Investimentos, dono do Patria Log - Fundo de Investimento Imobiliário. Além dos galpões da Serra, o Patria também arrematou armazéns da Vinci em Extrema e Betim (MG) e Osasco (SP). Ao todo foram vendidos 199 mil m² por R$ 709,6 milhões. O negócio foi fechado no final de novembro.

O Patria Investimentos está com apetite quando o assunto é Espírito Santo. Em setembro passado, fechou a compra de 50% do Centro Logístico Cariacica, o CLCRLog, no Contorno, por R$ 206,7 milhões. Eles estão de olho no seguinte: boa localização, proximidade com grandes centros consumidores, baixa vacância, custos em bom patamar, crescimento acima da média nacional, segurança jurídica e bom ambiente institucional. Além da logística, o Patria investe forte no mercado de saúde capixaba. É dono do Vitória Apart Hospital, do São Bernardo Apart (em Colatina), do Vitória Apart Hospital Vila Velha (antigo Santa Mônica) e do plano São Bernardo Samp.

A Vinci comprou o Porto Canoa Log, em abril de 2021, por R$ 286,9 milhões. Agora, com a venda, a gestora, que é dona do Shopping Praia da Costa, passa a ter uma exposição bem mais baixa no mercado do Espírito Santo. Os maiores inquilinos do complexo são Unilog (40,6%) e O Boticário (30,9%).

