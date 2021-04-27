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Negócios

Centro logístico do ES é vendido por R$ 286 milhões a fundo de investimentos

O Vinci Logística Fundo de Investimentos Imobiliários (FIIs) comprou o Porto Canoa LOG. O empreendimento, localizado na Serra, é onde funcionam os centros de distribuição de O Boticário e da Fast Shop

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 22:35

Públicado em 

26 abr 2021 às 22:35
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Vista aérea do Porto Canoa Log, centro logístico localizado na Serra
Vista aérea do Porto Canoa LOG, centro logístico localizado na Serra Crédito: Vinci Logística FIIs/Reprodução
O Vinci Logística Fundo de Investimentos Imobiliários (FIIs) adquiriu por R$ 286.908.313,75 o Porto Canoa LOG,  centro logístico localizado na Serra e que possui 93.690 metros quadrados de área bruta locável (“ABL Total”) dividida em dois galpões. 
A compra foi anunciada pela Vinci Real Estate Gestora de Recursos em fato relevante na noite desta segunda-feira (26).  Do valor total da transação, de quase R$ 287 milhões, 85% foram pagos à vista e os demais 15% vão ser quitados após oito meses.
O empreendimento encontra-se atualmente 100% locado, com nove locatários, servindo como um dos principais centros de distribuição do Grupo Boticário no Brasil, que é uma das maiores redes de franquias do país no setor de perfumaria e cosméticos.
Ainda de acordo com o comunicado, o ativo tem outros locatários de peso, a exemplo da rede varejista de eletrodomésticos e eletroeletrônicos Fast Shop e da Whirlpool, líder mundial em eletrodomésticos para cozinha e lavanderia, presente no país com as marcas Brastemp, Consul, KitchenAid, Compra Certa e B.blend. 
As demais seis empresas que alugam o espaço são de segmentos e perfis diversos, como a Fortlev Solar e a Friovix. 

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A Vinci Real Estate Gestora de Recursos é a mesma companhia que em setembro de 2020 realizou a aquisição, por meio do Vinci Shopping Centers FFI, do Shopping Praia da Costa, em Vila Velha, por R$ 194 milhões do Grupo Sá Cavalcante.
Na ocasião, o fundo informou que o plano estratégico para o ativo envolvia a realização de investimentos, em especial na área comercial, visando atrair novas lojas e fortalecer o mix, além de buscar aumentar a taxa de ocupação, que à época estava em 90,1%.

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ES: UM DOS PRINCIPAIS POLOS LOGÍSTICOS DO PAÍS

Além dos dados e condições sobre a operação em si, o fato relevante traz informações sobre o cenário capixaba. O documento destaca que o "Espírito Santo vem se consolidando ao longo dos últimos anos como um dos principais polos logísticos da região Sudeste e do país, com um estoque total de condomínios logísticos próximo de 500.000 m² e uma das menores taxas de vacância dos mercados monitorados no Brasil, estando atualmente abaixo dos 3%", conforme levantamento do CRE Buildings. 
No comunicado, o ativo Porto Canoa LOG é citado como estrategicamente localizado, estando a 2 quilômetros da BR-101, a 15 quilômetros do Aeroporto de Vitória e a menos de 20 quilômetros da Capital, "o que lhe confere localização privilegiada em se tratando da distribuição logística, seja para o centro consumidor da região metropolitana, seja para ligação com o resto do país através da BR-101."

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DIVERSIFICAÇÃO DO PORTFÓLIO

Com a aquisição do centro logístico na Serra, o portfólio do Vinci Logística Fundo de Investimentos Imobiliários (FIIs) passa a ter mais de 540 mil m² de ABL própria, distribuídos em 14 ativos, localizados em seis Estados brasileiros e conta com 45 locatários diversos, conforme informa o documento. Desse total, o Espírito Santo tem 20% de participação na receita, atrás somente de Minas Gerais com 36%.

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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