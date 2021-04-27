Centro logístico do ES é vendido por R$ 286 milhões a fundo de investimentos

Vista aérea do Porto Canoa LOG, centro logístico localizado na Serra Crédito: Vinci Logística FIIs/Reprodução

O Vinci Logística Fundo de Investimentos Imobiliários (FIIs) adquiriu por R$ 286.908.313,75 o Porto Canoa LOG, centro logístico localizado na Serra e que possui 93.690 metros quadrados de área bruta locável (“ABL Total”) dividida em dois galpões.

A compra foi anunciada pela Vinci Real Estate Gestora de Recursos em fato relevante na noite desta segunda-feira (26). Do valor total da transação, de quase R$ 287 milhões, 85% foram pagos à vista e os demais 15% vão ser quitados após oito meses.

O empreendimento encontra-se atualmente 100% locado, com nove locatários, servindo como um dos principais centros de distribuição do Grupo Boticário no Brasil, que é uma das maiores redes de franquias do país no setor de perfumaria e cosméticos.

Ainda de acordo com o comunicado, o ativo tem outros locatários de peso, a exemplo da rede varejista de eletrodomésticos e eletroeletrônicos Fast Shop e da Whirlpool, líder mundial em eletrodomésticos para cozinha e lavanderia, presente no país com as marcas Brastemp, Consul, KitchenAid, Compra Certa e B.blend.

As demais seis empresas que alugam o espaço são de segmentos e perfis diversos, como a Fortlev Solar e a Friovix.

GESTORA COMPROU SHOPPING EM VILA VELHA HÁ 7 MESES

Na ocasião, o fundo informou que o plano estratégico para o ativo envolvia a realização de investimentos, em especial na área comercial, visando atrair novas lojas e fortalecer o mix, além de buscar aumentar a taxa de ocupação, que à época estava em 90,1%.

ES: UM DOS PRINCIPAIS POLOS LOGÍSTICOS DO PAÍS

Além dos dados e condições sobre a operação em si, o fato relevante traz informações sobre o cenário capixaba. O documento destaca que o "Espírito Santo vem se consolidando ao longo dos últimos anos como um dos principais polos logísticos da região Sudeste e do país, com um estoque total de condomínios logísticos próximo de 500.000 m² e uma das menores taxas de vacância dos mercados monitorados no Brasil, estando atualmente abaixo dos 3%", conforme levantamento do CRE Buildings.

No comunicado, o ativo Porto Canoa LOG é citado como estrategicamente localizado, estando a 2 quilômetros da BR-101, a 15 quilômetros do Aeroporto de Vitória e a menos de 20 quilômetros da Capital, "o que lhe confere localização privilegiada em se tratando da distribuição logística, seja para o centro consumidor da região metropolitana, seja para ligação com o resto do país através da BR-101."

DIVERSIFICAÇÃO DO PORTFÓLIO