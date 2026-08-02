Festa religiosa tradicional no ES une fiéis de dois Estados

O novenário em preparação para a Festa de Nossa Senhora das Neves, que começou no dia 27 de julho em Presidente Kennedy, mobiliza fiéis do Sul do Espírito Santo e de municípios do Rio de Janeiro vizinhos ao território capixaba. A programação antecede o dia dedicado à padroeira, celebrado em 5 de agosto, e marca um dos principais momentos religiosos do calendário da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim.





Uma das novidades deste ano foi a peregrinação da imagem de Nossa Senhora das Neves pela Diocese de Campos, no Rio de Janeiro. A iniciativa teve como objetivo fortalecer a proximidade com os devotos fluminenses, que representam grande parte dos romeiros que participam da festa no santuário capixaba.





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Segundo o pároco local, padre Antônio José de Nazareth, entre 70% e 80% dos peregrinos são provenientes do Estado vizinho. Diante dessa presença expressiva, a comunidade decidiu promover uma ação missionária diferente. “Observei que grande parte dos romeiros vem do Estado do Rio de Janeiro e pensei que precisávamos fazer algo especial neste ano”, explicou o sacerdote.