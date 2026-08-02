Festa religiosa tradicional no ES une fiéis de dois Estados

O novenário em preparação para a Festa de Nossa Senhora das Neves, que começou no dia 27 de julho em Presidente Kennedy, mobiliza fiéis do Sul do Espírito Santo e de municípios do Rio de Janeiro vizinhos ao território capixaba. A programação antecede o dia dedicado à padroeira, celebrado em 5 de agosto, e marca um dos principais momentos religiosos do calendário da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim.
Uma das novidades deste ano foi a peregrinação da imagem de Nossa Senhora das Neves pela Diocese de Campos, no Rio de Janeiro. A iniciativa teve como objetivo fortalecer a proximidade com os devotos fluminenses, que representam grande parte dos romeiros que participam da festa no santuário capixaba.
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Segundo o pároco local, padre Antônio José de Nazareth, entre 70% e 80% dos peregrinos são provenientes do Estado vizinho. Diante dessa presença expressiva, a comunidade decidiu promover uma ação missionária diferente. “Observei que grande parte dos romeiros vem do Estado do Rio de Janeiro e pensei que precisávamos fazer algo especial neste ano”, explicou o sacerdote.
PEREGRINAÇÃO NO ESTADO VIZINHO
A peregrinação da imagem pelo Rio de Janeiro começou em 5 de julho. Na data, a tradicional missa das 15 horas não foi celebrada no santuário, e a comunidade seguiu em carreata até a Paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição e São Sebastião, em Barra do Itabapoana, distrito de São Francisco de Itabapoana.
No local, uma missa marcou o início da visita da imagem à Diocese de Campos. A peregrinação também passou por outra comunidade de São Francisco de Itabapoana e contou com a acolhida de padres e fiéis da região.
O convite foi apresentado ao bispo de Campos, dom Roberto Francisco Ferrería Paz, que recebeu a proposta com entusiasmo e também foi convidado a participar de uma das celebrações do novenário.
Após percorrer as comunidades fluminenses, a imagem retornou ao santuário capixaba no domingo anterior ao início do novenário. Fiéis do Rio de Janeiro organizaram uma carreata para acompanhar a entrega, em um momento marcado por homenagens à padroeira.
Em 2025, aproximadamente 79 mil pessoas foram contabilizadas durante os principais dias da festa. Padre Antônio José diz acreditar, no entanto, que o público tenha ultrapassado 80 mil, já que muitos peregrinos passaram pelo santuário antes do início da contagem oficial. Para este ano, a expectativa é a de alcançar cerca de 100 mil participantes.
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