Palmeiras vence Vasco em casa, mas perde chance de definir vaga na final da Copa do Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com vantagem mínima, o Palmeiras saiu na frente no primeiro de dois encontros com o Vasco por uma vaga na final da Copa do Brasil. Dominante na etapa inicial, a equipe de Abel Ferreira viu o adversário melhorar no segundo tempo, jogou 15 minutos com um homem a mais e ficou no 1 a 0 jogando no Nubank Parque, em São Paulo, neste domingo (1º). O gol foi marcado por Mauricio.
Com esse resultado, um empate no jogo de volta, no Rio de Janeiro, no próximo domingo (8), garantiria o alviverde na decisão.
Os mandantes começaram a partida em ritmo acelerado, criando antes dos 15 minutos duas chances claras de gol, primeiro com Flaco López se antecipando no ataque e depois com Giay ficando com a sobra dentro da área. Ambos erraram o alvo.
Não demorou para o placar ser aberto: aos 24min, Jhon Arias fez boa jogada pela esquerda, a bola sobrou para Marlon Freitas que deu o passe para Mauricio entrar na área e estufar a rede de Léo Jardim.
O Palmeiras seguiu no controle do primeiro tempo e quase ampliou aos 40min, quando o goleiro vascaíno saiu do gol para dar o bote em Flaco. O lateral-direito Paulo Henrique foi para a pequena área e tirou com a cabeça a tentativa de Arias.
Na sequência, o Vasco arrancou uma oportunidade no ataque com Lescano, que dominou antes de finalizar para fora.
O time carioca voltou melhor para o segundo tempo, quando a partida ficou mais equilibrada. Foi de Adson a primeira finalização da etapa final, após boa jogada individual.
A torcida palmeirense ainda segurou a respiração quando, na sequência, viu Lucas Evangelista recuar a bola perigosamente para Carlos Miguel, que precisou isolar a bola para salvar o que seria um gol contra.
Os vascaínos reclamaram de um possível pênalti por toque de mão de Barboza, mas o árbitro Anderson Daronco não viu irregularidade.
O duelo voltou a ganhar velocidade, com chances para os dois lados. Mas o desequilíbrio ofensivo voltou a se mostrar quando o zagueiro vascaíno Saldivia foi expulso, aos 33min, após receber o segundo amarelo por falta em Vitor Roque, que havia entrado minutos antes.
O Palmeiras, porém, não conseguiu transformar a superioridade ofensiva em gols, mantendo o 1 a 0 no placar.
"Vamos valorizar o resultado, que é importante, é uma vantagem", disse Marlon Freitas após o fim da partida. "Pelo volume que nós criamos, eu acho que dava para sair com resultado com uma vantagem maior. Mas temos que ser gratos. A equipe fez um grande jogo."
"Queriamos ganhar o jogo. É um rival muito difícil. Um estádio muito complicado, mas acho que fizemos uma grande partida", afirmou Santiago Sosa, do Vasco. "Com um jogador a menos, jogamos muito bem. Creio que a série está aberta."
Os dois clubes enfrentam situações opostas no Campeonato Brasileiro: enquanto o vice-líder Palmeiras, com 70 pontos, briga pelo título, o Vasco ocupa a 13ª posição, soma 38 pontos e tenta se afastar da zona de rebaixamento.
A equipe carioca está a dois pontos do Corinthians, primeiro representante do Z4, mas tem um jogo atrasado contra a lanterna Chapecoense.
A nível continental, o alviverde está classificado para a final da Libertadores após superar o Fluminense nos pênaltis. Marcada para o dia 28, em Montevidéu, no Uruguai, a decisão será contra o Estudiantes da Argentina.
Por pouco o Vasco não chegou à final da Sul-Americana. Chegou a vencer o Boca Juniors na partida de ida da semifinal, com um jogador a menos em plena Bombonera, em Buenos Aires, mas acabou eliminado em São Januário depois de perder por 3 a 1, cedendo o gol decisivo nos últimos minutos.
A partida de volta da semifinal acontece no próximo domingo, no Rio de Janeiro. O adversário da decisão será definido no confronto entre Grêmio e Atlético-MG, que jogam a partir das 18h30 deste domingo em Porto Alegre.
A campanha palmeirense na Copa do Brasil teve vitórias por 5 a 3 no placar agregado sobre o Fortaleza nas oitavas de final e por 3 a 0 sobre o Santos nas quartas.
O Vasco deixou pelo caminho o Fluminense, de quem venceu por 3 a 1 nas oitavas, e o Vitória, por 3 a 0, nas quartas, também na soma dos placares dos jogos de ida e volta.
A final, em jogo único, está marcada para dia 6 de dezembro, em Brasília. O Vasco tenta o bicampeonato da competição; o Palmeiras vai em busca do quinto título.