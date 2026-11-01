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Distribuidora de bebidas

Médico é preso em flagrante suspeito de apontar arma para vendedor em Vila Velha

Marcio Antonio Leite Lima, de 57 anos, estava com um revólver calibre 38 no bolso e apresentava sinais de embriaguez, segundo a Guarda Municipal

Publicado em 01 de Novembro de 2026 às 20:02

Nicoly Reis

Nicoly Reis

Publicado em 

01 nov 2026 às 20:02
O médico Marcio Antonio Leite Lima foi conduzido à delegacia na viatura da Guarda Municipal de Vila Velha
O médico Marcio Antonio Leite Lima foi conduzido à delegacia na viatura da Guarda Municipal de Vila Velha Crédito: Reprodução

O médico Marcio Antonio Leite Lima, de 57 anos, foi preso em flagrante porque teria apontado uma arma de fogo para o rosto do vendedor de uma distribuidora de bebidas, em Vila Velha, na tarde de sábado (31).


O caso aconteceu no estabelecimento La Casa de Cerveja, na Avenida Hugo Musso, na Praia da CostaA confusão começou, segundo relato da vítima à repórter Taciane Vasconcelos, da TV Gazeta, após ele se negar a vender uma caixinha de relógio para o suspeito, que queria usar o item como embalagem de um presente para a esposa.


Marcio Antonio teria chegado no local, por volta de meio-dia, com um amigo. Antes da discussão, de acordo com o funcionário do estabelecimento, o médico teria tomado algumas doses de uísque. Por não ter tido sua oferta aceita, sacou a arma como forma de conseguir o objeto, contou a vítima à reportagem. 


Depois de acenos de populares, a Guarda Municipal, que patrulhava a região, afirma ter visto o médico com a arma de fogo voltada para o trabalhador. Levado para a Delegacia Regional da cidade, o suspeito foi autuado por ameaça e por porte ilegal de arma de fogo.


À Polícia Civil, os agentes municipais disseram que o suspeito apresentava sinais de embriaguez, como forte cheiro de álcool e fala arrastada, além de andar cambaleando.


A susposta ameaça contra o funcionário também foi vista pelo dono da distribuidora a distância, por meio de uma câmera de videomonitoramento, instalada em cima do balcão. Diante do perigo, o proprietário também acionou a polícia.


Segundo o Boletim Unificado, Marcio Antonio guardou uma Tauros, calibre 38, no bolso, ao ser abordado pelos guardas. Ele teria se identificado como médico do Exército Brasileiro e, junto ao suspeito, as autoridades encontraram ainda cinco cartuchos e outras seis munições, todos estes intactos.


Os guardas solicitaram ao médico a identidade funcional e o registro da arma. Em contato com o Exército, foram informados que o documento entregue como sendo do revólver pertence a outro equipamento e que a carteira de identificação prescreveu desde 2003. O órgão das Forças Armadas ainda esclareceu que o homem não faz mais parte do quadro militar.


A Secretaria da Justiça (Sejus) confirmou que o médico deu entrada no Centro de Triagem, no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, em Viana, neste domingo (1º), e permanece na unidade. A audiência de custódia ainda não foi marcada, conforme consulta ao sistema do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES).


O profissional da saúde, como mostra as redes sociais dele, trabalha na iniciativa privada, não fazendo parte do funcionalismo estadual. A reportagem tenta localizar a defesa de Marcio Antonio. O espaço segue aberto para manifestação.

Durante a revista, os agentes encontraram um revólver Taurus calibre 38 no bolso do suspeito
Durante a revista, os agentes encontraram um revólver Taurus calibre 38 no bolso do suspeito Crédito: Divulgação

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