Briga de bar termina com homem esfaqueado em Cachoeiro

Um homem de 59 anos ficou ferido ao ser esfaqueado numa briga de bar, no bairro São Francisco, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O suspeito, de 34 anos, foi levado para a delegacia. O fato aconteceu no início da tarde deste domingo (1º). A motivação do crime não foi divulgada.





Quando chegaram ao local, os militares foram informados sobre onde o suspeito estava. Ele foi encontrado ainda com a faca nas mãos. Como resistiu à detenção, o homem precisou ser contido pelos policiais.





A vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU/192) e encaminhada ao Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro. Após receber atendimento médico, o suspeito foi conduzido à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Por meio de nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento.