Colisão entre carro e carreta mata motorista na BR 101 em Aracruz

O Espírito Santo continua sob alerta amarelo de chuvas intensas. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, na manhã deste sábado (31), um novo aviso de perigo potencial que prevê acumulado de até 50 milímetros por dia, com ventos entre 40 e 60 km/h para todas as cidades do Estado.





O alerta já está em vigor e é válido até as 23h59 deste sábado (31). De acordo com o Inmet, o risco de alagamentos é baixo.





Além do alerta do instituto, a Defesa Civil Estadual reforçou que há probabilidade de tempo severo no Espírito Santo entre os dias 31 de outubro e 2 de novembro. "Espera-se aumento de instabilidade atmosférica, com possibilidade de tempestades acompanhadas de chuvas de intensidade moderada a ocasionalmente forte no Estado, sobretudo nos municípios que fazem limites com cidades do Rio de Janeiro e de Minas Gerais", apontou o órgão.





A orientação é que, em casos de emergência, a população busque ajuda da Defesa Civil (telefone 199) e do Corpo de Bombeiros (193).