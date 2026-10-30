Linhas da Sanremo mudam de número com chegada do Transcol; veja lista

O Sistema Transcol assume, a partir deste sábado (31), a operação das 30 linhas municipais de ônibus de Vila Velha, anteriormente atendidas pela Viação Sanremo. Com a mudança, as linhas terão novas numerações, mas os itinerários serão mantidos inicialmente, segundo a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES).
A alteração dos números é necessária porque alguns códigos utilizados pela Sanremo já pertencem a outras linhas do Transcol. Por isso, a Ceturb orienta os passageiros a ficarem atentos à identificação dos ônibus para evitar confusões.
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Segundo a companhia, as linhas passarão a ser atendidas por ônibus do Sistema Transcol, substituindo os veículos utilizados pela Sanremo. Inicialmente, serão mantidos os itinerários, horários e pontos de parada já existentes.
Durante as primeira semanas de operação, a Ceturb vai avaliar o funcionamento das 30 linhas incorporadas ao sistema. O secretário de Mobilidade e Infraestrutura do Espírito Santo, Fábio Damasceno, em entrevista à CBN Vitória, explicou que, após a análise, podem haver mudanças.
“Por exemplo, percebemos que a linha que sai de Itaparica para Praia da Costa possibilita uma integração (como a de Vitória), que será feita mais para frente. Dessa forma, eu não mudo o trajeto, nem sobrecarrego o terminal, e dou mais opções para os passageiros que queiram pegar outras linhas”, explicou Damasceno.
Já outras linhas podem ter o percurso alterado. Um exemplo do secretário são aquelas que fazem apenas dois horários por dia. “Ela liga um bairro a outro e a população muitas vezes quer ir para um terminal. Então é melhor criar mais horários e levar para um terminal do que você manter até essa linha”, detalhou.
Confira o novo número das linhas que serão integradas ao Sistema Transcol:
Nº da linha Municipal - Nº da linha Transcol Municipal
001 - 678: Araçás / Praia da Costa via Novo México / Ibes
002 - 679: Araçás / Itapuã via Novo México / Ibes
003 - 680: Rio Marinho / Praia da Costa via Av. Carlos Lindenberg / Prainha
004 - 681: Rio Marinho / Itapuã via Av. Carlos Lindenberg / Prainha
005 - 682: São Torquato / Praia da Costa via Santa Rita / Ataíde
006 - 683: São Torquato / Praia da Costa via Aribiri
007 - 684: São Torquato / Itapuã via Centro de Vila Velha
009 - 685: Vale Encantado / Praia da Costa via Av. Carlos Lindenberg
014 - 686: Glória / Morada da Barra via Av. Carlos Lindenberg / Itaparica
014B - 647: São Torquato / Morada da Barra via Av. Carlos Lindenberg
015 - 648: São Torquato / Jockey de Itaparica via Paul / Shopping Praia da Costa
016 - 687: Primeiro de Maio / Itapuã via Aribiri / Bairro Garoto
017 - 688: Vale Encantado / Itaparica via Jardim Marilândia
020 - 689: João Goulart / Glória via Rodovia do Sol
021 - 690: João Goulart / Praia da Costa via Rodovia do Sol
022 - 649: Vale Encantado / Itaparica via Rio Marinho
024 - 691: São Torquato / João Goulart via Rodovia do Sol / Glória / Paul
027 - 670: Terra Vermelha / São Torquato via Av. Carlos Lindenberg
030 - 692: São Torquato / Praia da Costa via Vila Garrido / Ataíde
034 - 675: Terra Vermelha / Vila Velha
037 - 693: São Torquato / Morada da Barra via Rodovia do Sol / Aribiri
038 - 694: Vila Garrido / Praia da Costa via Aribiri
041 - 677: São Torquato/Terra Vermelha via Caixa D’Água/ Av. Carlos Lindenberg
049 - 697: Morada da Barra / Glória
*051 - 695: Córrego Sete / Terminal Itaparica via Balneário Ponta da Fruta
052 - 698: Morada da Barra / Praia da Costa via Ulisses Guimarães
054 - 696: Morada da Barra / Praia da Costa via Riviera da Barra / Glória
059 - 699: Terra Vermelha / São Torquato via Caixa D’Água / Paul
061 - 657: Xuri / Terminal Itaparica via Barramares
* 062 - 695: Córrego Sete / Terminal Itaparica via Balneário Ponta da Fruta
* O código 695 é mencionado nas linhas 051 e 062, uma vez que o atendimento é unificado, com integração ao Terminal Itaparica, segundo as informações fornecidas pela Ceturb.