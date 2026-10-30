Linhas da Sanremo mudam de número com chegada do Transcol; veja lista

O Sistema Transcol assume, a partir deste sábado (31), a operação das 30 linhas municipais de ônibus de Vila Velha, anteriormente atendidas pela Viação Sanremo. Com a mudança, as linhas terão novas numerações, mas os itinerários serão mantidos inicialmente, segundo a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES).





A alteração dos números é necessária porque alguns códigos utilizados pela Sanremo já pertencem a outras linhas do Transcol. Por isso, a Ceturb orienta os passageiros a ficarem atentos à identificação dos ônibus para evitar confusões.





Outra mudança importante é que o pagamento das passagens será feito exclusivamente com o Cartão GV. Clique aqui e vejo como adquirir um cartão.





Segundo a companhia, as linhas passarão a ser atendidas por ônibus do Sistema Transcol, substituindo os veículos utilizados pela Sanremo. Inicialmente, serão mantidos os itinerários, horários e pontos de parada já existentes.