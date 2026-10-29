Marca Ambiental investe R$ 17 milhões em frota movida a GNV e biometano

A ampliação da frota ainda faz parte de uma estratégia mais ampla da Marca Ambiental para diversificar suas fontes de energia. A empresa já investiu na geração de eletricidade a partir do biogás e em uma usina fotovoltaica. A unidade de biometano representa uma nova etapa desse processo, ao permitir que o gás renovável produzido a partir dos resíduos seja utilizado também como combustível para o transporte.