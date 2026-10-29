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Marca Ambiental investe R$ 17 milhões em frota movida a GNV e biometano

Empresa amplia para dez o número de caminhões preparados para utilizar os combustíveis e implanta estrutura própria de abastecimento para veículos pesados

Publicado em 29 de Outubro de 2026 às 18:30

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

29 out 2026 às 18:30
Marca Ambiental busca ampliar a frota com veículos movidos com GNV e biometano
 Divulgação/Marca Ambiental

A substituição gradual do diesel por combustíveis de menor emissão é uma das estratégias adotadas pela Marca Ambiental para transformar sua operação logística. Com investimento de aproximadamente R$ 17 milhões, a empresa amplia a frota com veículos preparados para operar com gás natural veicular (GNV) e biometano, além de implantar uma estrutura própria de abastecimento voltada a veículos pesados. A iniciativa torna a companhia a primeira do Espírito Santo a adotar esse modelo em uma garagem operacional privada.

O projeto contempla a aquisição de dez caminhões e a instalação de um posto com tecnologia de alta vazão, desenvolvido para abastecer veículos pesados. Assim,dez novos caminhões passam a integrar a operação de coleta e transporte de resíduos na Grande Vitória, ampliando a frota preparada para utilizar os combustíveis.

Inicialmente, os veículos serão abastecidos com GNV, mas a expectativa é incorporar o biometano à operação quando a unidade de valorização desse combustível da Marca Ambiental, em Cariacica, entrar em funcionamento, com previsão até dezembro de 2026.

A proposta é integrar diferentes etapas da operação da empresa: o biometano será produzido a partir do biogás gerado pelos resíduos recebidos pela própria Marca Ambiental e poderá ser utilizado no transporte desses materiais, conectando a gestão de resíduos à produção e ao consumo de energia renovável.

“Essa operação é economia circular na sua forma mais completa. Utilizamos biometano como combustível para transportar resíduos da cidade para nosso aterro. Esses resíduos são a matéria-prima para produção do próprio combustível usado para transportá-los”, afirma Diogo Ribeiro, diretor de Energias Renováveis do Grupo Marca.

Abastecimento próprio e eficiência logística

A renovação da frota também busca melhorar a eficiência do transporte de resíduos. Segundo Diogo Ribeiro, os novos veículos têm baixa necessidade de paradas para manutenção, enquanto o abastecimento dentro da própria empresa deve reduzir o tempo e os custos associados a essa etapa da operação.

A mudança é relevante para uma atividade em que o transporte representa uma parcela importante dos custos logísticos. A empresa utiliza caminhões para movimentar resíduos entre os pontos de transbordo e suas instalações e, nesses locais, as cargas coletadas por caminhões compactadores são transferidas para carretas maiores, otimizando o deslocamento dos materiais.

“Adquirimos dez veículos novos movidos a biometano/GNV, logo, temos uma frota com baixa necessidade de paradas para manutenção. O abastecimento acontecerá dentro da própria Marca, reduzindo o custo e o tempo de abastecimento”, explica o diretor.

Além de diminuir a dependência do diesel, a iniciativa busca ampliar a disponibilidade dos veículos para o transporte. A estrutura própria permite concentrar o abastecimento na garagem operacional, sem depender exclusivamente de postos convencionais para atender à frota.

Redução de emissões no transporte pesado
Uso de biometano reduz emissões de CO² e emissão de ruídos
 Divulgação/Marca Ambiental

A substituição de combustíveis convencionais por GNV e biometano também tem como objetivo reduzir os impactos ambientais da operação. De acordo com a Scania, fabricante dos veículos, o uso de biometano pode reduzir em até 90% as emissões de CO₂ em comparação ao diesel, conforme as condições e metodologias consideradas pela empresa.

Segundo Diogo Ribeiro, os veículos movidos a esses combustíveis também apresentam redução na emissão de material particulado, como a fuligem, e de óxidos de nitrogênio (NOx), poluentes associados à qualidade do ar nas cidades. 

“Ainda como vantagem, os motores à biometano e GNV possuem uma emissão de ruídos de até 25% em comparação aos motores convencionais à diesel”, complementa. 

Transição energética integrada
Marca Ambiental está implementando a primeira usina de biometano do Estado
Marca Ambiental está implementando a primeira usina de biometano do Estado Divulgação/Marca Ambiental

A ampliação da frota ainda faz parte de uma estratégia mais ampla da Marca Ambiental para diversificar suas fontes de energia. A empresa já investiu na geração de eletricidade a partir do biogás e em uma usina fotovoltaica. A unidade de biometano representa uma nova etapa desse processo, ao permitir que o gás renovável produzido a partir dos resíduos seja utilizado também como combustível para o transporte.

“Essa operação vem como um próximo passo da nossa operação de transição energética. Primeiro começamos produzindo energia elétrica a partir do biogás. Depois fizemos nossa primeira usina fotovoltaica. Estamos na reta final de inauguração da nossa usina de biometano. E agora temos uma frota que utiliza o combustível renovável produzido dentro da própria empresa”, afirma Ribeiro.

Com a infraestrutura de abastecimento e a ampliação da frota, a empresa estrutura um modelo que pode servir de referência para outras operações de transporte pesado. Desse modo, a iniciativa reúne o aproveitamento energético de resíduos e busca pela redução de emissões, conectando diferentes frentes da transição energética em uma mesma operação.

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