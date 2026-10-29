Justiça multa empregador do ES por decisões falsas e suspeita de IA em processo

Um morador de Linhares, no Norte do Espírito Santo, foi multado em mais de R$ 5 mil por citar decisões fictícias em uma ação no Tribunal Regional do Trabalho capixaba (TRT17), em que é cobrado por direitos trabalhistas.





Sentença publicada pelo Corte na última segunda-feira (26) também menciona suspeita de uso de inteligência artificial (IA) nas peças processuais apresentadas pela defesa do réu. A multa aplicada corresponde a 10% do valor da causa, inicialmente fixado em R$ 50.299,43.





Além da punição ao empregador, a relatora do caso no TRT17, desembargadora Daniele Corrêa Santa Catarina, seguida em seu voto pelos demais integrantes da 3ª Turma da Corte estadual, determinou comunicado à seccional capixaba da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES), para avaliar eventual procedimento disciplinar contra o advogado do réu.





O caso teve início em setembro de 2025, a partir de uma ação trabalhista movida por um agricultor do município, que cobrava do empregador o reconhecimento do vínculo de trabalho por prazo indeterminado. Também requereu indenização por danos morais, entre outros direitos relacionados ao exercício de sua função.





O empregador, por sua vez, defendeu a existência de contrato de experiência e pediu a reforma da sentença para afastar as verbas decorrentes da dispensa sem justa causa. Também recorreu da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.





Em sentença de janeiro de 2026, o juiz Luis Eduardo Soares Fontenelle, da Vara do Trabalho de Linhares, verificou que não havia contrato escrito de experiência e que a carteira de trabalho registrava vínculo por prazo indeterminado. A sentença reconheceu a dispensa sem justa causa e condenou o empregador ao pagamento das verbas rescisórias correspondentes, que totalizaram R$ 24.841,37.





À época, também foi fixada indenização de R$ 2 mil por danos morais. Um vídeo apresentado no processo mostrava o trabalhador fazendo sua refeição sentado em um galão de água, sobre uma lona estendida no meio da lavoura. Para o magistrado, a situação demonstrou “condições precárias de higiene e conforto”, com violação à dignidade do trabalhador.