Reurbanização da orla de Nova Almeida vai custar R$ 14,7 milhões

A orla de Nova Almeida, na Serra, vai receber uma obra de reurbanização. Com contrato assinado entre a prefeitura e a empreiteira Rocco Construtora e Incorporadora, a intervenção terá um investimento de R$ 14,7 milhões e um prazo de 300 dias para a execução das obras.





O projeto da Prefeitura da Serra prevê ciclofaixa, calçadas com três metros de largura e bancos, além de um cercado feito com madeira e corda de sisal para limitar o acesso entre a calçada e a praia.



