Reurbanização da orla de Nova Almeida vai custar R$ 14,7 milhões

A orla de Nova Almeida, na Serra, vai receber uma obra de reurbanização. Com contrato assinado entre a prefeitura e a empreiteira Rocco Construtora e Incorporadora, a intervenção terá um investimento de R$ 14,7 milhões e um prazo de 300 dias para a execução das obras.
O projeto da Prefeitura da Serra prevê ciclofaixa, calçadas com três metros de largura e bancos, além de um cercado feito com madeira e corda de sisal para limitar o acesso entre a calçada e a praia.
Para o novo paisagismo na orla de Nova Almeida, serão feitos canteiros ornamentais e o plantio de novas árvores. Para separar a ciclofaixa e a calçada dos carros, será construído um canteiro por toda a extensão da via.
As mudanças também contemplam nova pavimentação, desde a fundação da pista, com substituição dos blocos de concreto intertravados, além de novas sinalização e iluminação para a praia.
Por enquanto, ainda não foi informado pela Prefeitura da Serra quando a obra será iniciada. Neste momento, ela está na fase de cumprimento dos trâmites administrativos e ambientais, ambos necessários para viabilizar o início dos serviços.
O resultado da licitação, por sinal, foi publicado pelo município em 31 de março deste ano, com o contrato sendo efetivado em 29 de abril. O próximo passo é divulgar a ordem de serviço para começar a obra, mas ainda não há uma data prevista.
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