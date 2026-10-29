Votos registrados após as 17h representaram 0,03% do total e não alteraram a vitória de Lula

Conteúdo analisado: Posts virais publicados no TikTok e no X alegam que a prorrogação do horário de votação no segundo turno das eleições, que ocorreu no domingo (25), configurou fraude eleitoral e viabilizou a inclusão indevida de votos após o encerramento das urnas para favorecer a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Conteúdos comparam a situação brasileira com as eleições de 2015 na Venezuela em que também houve uma prorrogação do período de votação.





Comprova Explica: Publicações nas redes sociais que acumulavam mais de 2 milhões de visualizações até 28 de outubro passaram a questionar o resultado do segundo turno das eleições ao associar a extensão do horário de votação a uma suposta fraude. As alegações dão a entender, sem fundamento, que o adiamento teria permitido a inserção de votos ilegais após as seções eleitorais já terem encerrado as atividades e comparam de forma enganosa a situação com o caso venezuelano.





A narrativa é enganosa. A prorrogação da votação até as 19h ocorreu por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) após pedidos formais de ambas as campanhas presidenciais – de Lula e de Flávio Bolsonaro (PL) –, valendo estritamente para as seções eleitorais que ainda não haviam encerrado os trabalhos às 17h. Em nota, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS) afirma que o software lacrado da urna eletrônica impossibilita tecnicamente a inserção de votos após a impressão do Boletim de Urna (BU), e os 34.393 votos computados após as 17h representaram uma fração mínima do total, sem capacidade matemática de alterar o resultado.





Ao contrário do que ocorreu nas eleições legislativas de 2015 na Venezuela, em que o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) prorrogou o período de votação sem qualquer pedido dos representantes políticos, o pleito brasileiro registrou pedidos de ambos os candidatos ao Planalto. A prorrogação aqui no Brasil, se deu pelos diversos relatos de falta de ônibus no transporte público em cidades como Salvador e São Paulo. Além disso, no pleito de 2015, mesmo com a prorrogação, a oposição obteve vitória com 122 cadeiras eleitas frente às 55 da ala de Maduro.





A redução da frota de ônibus em Salvador levou o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) a determinar a prisão em flagrante de Pablo Souza, secretário municipal de Mobilidade do município. Já na capital paulista, o levantamento feito por Igor Novaes Lins, pesquisador no Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap), identificou uma redução de 31,4%, ou aproximadamente 3,2 mil ônibus, de sexta-feira para domingo.





Abaixo, a seção Comprova Explica traz detalhes da decisão, o funcionamento das urnas e os números oficiais do pleito.