Transcol terá reforço para atender cemitérios no feriado de Finados; veja linhas

O Dia de Finados, comemorado em 2 de novembro, é uma data dedicada a homenagear quem já partiu. Para facilitar o acesso da população aos cemitérios da Região Metropolitana da Grande Vitória, nesta segunda-feira (2), a Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb-ES) vai disponibilizar cinco ônibus extras de reserva em terminais do Sistema Transcol.





Segundo a Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb-ES), os veículos ficarão distribuídos em cinco terminais da Região Metropolitana, podendo ser utilizados para reforçar as linhas que atendem aos cemitérios. Os terminais contemplados são Ibes e Itaparica, em Vila Velha; Itacibá e Campo Grande, em Cariacica; e Carapina, na Serra.





Todas as linhas do Transcol vão operar com horários de feriado. A Ceturb-ES informou que os itinerários que dão acesso aos cemitérios da Grande Vitória serão monitorados pela fiscalização e poderão receber viagens extras, conforme a demanda.