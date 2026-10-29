Transcol terá reforço para atender cemitérios no feriado de Finados; veja linhas

O Dia de Finados, comemorado em 2 de novembro, é uma data dedicada a homenagear quem já partiu. Para facilitar o acesso da população aos cemitérios da Região Metropolitana da Grande Vitória, nesta segunda-feira (2), a Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb-ES) vai disponibilizar cinco ônibus extras de reserva em terminais do Sistema Transcol.
Segundo a Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb-ES), os veículos ficarão distribuídos em cinco terminais da Região Metropolitana, podendo ser utilizados para reforçar as linhas que atendem aos cemitérios. Os terminais contemplados são Ibes e Itaparica, em Vila Velha; Itacibá e Campo Grande, em Cariacica; e Carapina, na Serra.
Todas as linhas do Transcol vão operar com horários de feriado. A Ceturb-ES informou que os itinerários que dão acesso aos cemitérios da Grande Vitória serão monitorados pela fiscalização e poderão receber viagens extras, conforme a demanda.
O Cemitério Jardim da Saudade, localizado às margens da BR 101, em Nova Rosa da Penha, Cariacica, contará com atendimento especial da linha 728 (Nova Rosa da Penha / Terminal Campo Grande via Ceasa).
Os ônibus terão saídas, em média, a cada 40 minutos. Do Terminal Campo Grande, as viagens ocorrerão entre 7h10 e 17h. Para o retorno, as partidas do cemitério estão previstas entre 7h50 e 17h40.
Confira os horários da linha 728 (Nova Rosa da Penha / Terminal Campo Grande via Ceasa):
- Saídas do Terminal Campo Grande: 7h10, 7h50, 8h30, 9h10, 9h55, 10h40, 11h30, 12h20, 13h05, 13h55, 14h40, 15h25, 16h20 e 17h.
- Saídas do Cemitério de Nova Rosa da Penha: 7h50, 8h30, 9h10, 9h50, 10h40, 11h25, 12h20, 13h05, 13h55, 14h40, 15h25, 16h20, 17h e 17h40.
As linhas abaixo dão acesso aos cemitérios da Grande Vitória e poderão receber reforço de viagens, de acordo com a necessidade identificada pela Ceturb-ES.
Cemitério de Santo Antônio (Vitória):
- 051 – Santo Antônio / Consolação / Itararé
- 052 – Santo Antônio / Itararé / Consolação
- 071 – São Pedro / Maruípe / Centro
- 103 – Mário Cypreste / Jardim Camburi via Caratoíra
- 124 – Estrelinha / Jardim da Penha
- 182 – Mário Cypreste / Bairro da Penha via Alagoano
- 211 – Santo André / Jardim Camburi
- 212 – Maria Ortiz / Santo Antônio via Beira-Mar
- 213 – Grande Vitória / Mata da Praia
- 302 – Santo Antônio / Jardim da Penha
- 370 – Resistência / Bento Ferreira
- 518 – Terminal Carapina / Terminal Ibes via Serafim Derenzi
- 535 – Terminal Carapina / Terminal Campo Grande via T. Jardim América -
- Serafim Derenzi
Cemitério de Maruípe (Vitória):
- 071 – São Pedro / Maruípe / Centro
- 161 – Mário Cypreste / Atlântica Ville via Maruípe
- 163 – Maria Ortiz / Parque Moscoso
- 164 – Mário Cypreste / Jardim Camburi via Marechal Campos
- 171 – Mário Cypreste / Joana D‘Arc
- 172 – Mário Cypreste / Itararé
- 173 – Tabuazeiro / Rodoviária
- 175 – Resistência / Rodoviária
- 181 – Grande Vitória / Tabuazeiro via Bairro Universitário
- 184 – Mário Cypreste / Jardim da Penha via Maruípe
- 506 – Terminal Laranjeiras / Terminal Itacibá via Maruípe – Terminal Jardim
- América
- 516 – Terminal Jacaraípe / Terminal Ibes via T. Carapina – Maruípe – T. São
- Torquato
- 531 – Terminal Campo Grande / Terminal Vila Velha via Maruípe
- 536 – Terminal Campo Grande / Terminal Vila Velha via Maruípe - Expresso
- 553 – Terminal Carapina / Terminal Jardim América via Avenida Marechal
- Campos
Cemitério Parque da Paz (Cariacica):
- 540 – Terminal Campo Grande / Terminal Carapina via Contorno
- 544 – Terminal Carapina / Terminal Itacibá via Contorno
- 587 – Porto de Santana / Terminal Carapina - via Flexal II / Rodovia do
- Contorno
- 596 – Cariacica / Terminal Carapina via Porto de Cariacica
- 728 – Nova Rosa de Penha / Terminal Campo Grande
- 749 – Centro Logístico de Cariacica / Terminal Campo Grande
- 766 – Vila Cajueiro / Terminal Campo Grande
- 783 – Nova Rosa da Penha / Terminal Itacibá - via Campo Grande
- 789 – Sabão / Terminal Campo Grande via Cachoeirinha / Campo Verde
- 790 – Prolar / Terminal Campo Grande
- 793 – Vila Progresso / Terminal Campo Grande
Cemitério de Ponta da Fruta e Cemitério Parque da Paz (Vila Velha):
- 613 – Ponta da Fruta / Terminal Itaparica
- 619 – Balneário Ponta da Fruta / Terminal Itaparica
- 669 – Village do Sol / Terminal Itaparica via Rodovia do Sol
- 672 - Trevo de Setiba / Terminal Itaparica
- 606 – Terminal Vila Velha / Terminal Ibes via Terminal Itaparica - Santa Inês
Cemitério de Carapina (Serra):
- 844 – Terminal Carapina / Carapina / André Carloni
Cemitério de Nova Almeida (Serra):
- 806 – Nova Almeida / Terminal Jacaraípe
- 873 – Parque Residencial Nova Almeida / Terminal Jacaraípe via Parque das
- Gaivotas
Cemitério de Serra Sede:
- 591 – Serra / Terminal Campo Grande via Reta da Penha
- 802 – Divinópolis / Terminal Laranjeiras via Centro da Serra
- 814 – Cascata / Terminal Laranjeiras via Cascata II
- 827 – Vista da Serra / Terminal Carapina
- 828 – São Marcos / Terminal Laranjeiras
- 834 – Terminal Laranjeiras / Jardim Bela Vista via Centro Serra
- 851 – Serra / Jardim Camburi via BR101
- 853 – Residencial Centro da Serra / Terminal Laranjeiras via J. Guanabara
- 859 – Colina da Serra / Terminal Laranjeiras
- 864 – Terminal Laranjeiras / CDP Serra
- 865 – Santo Antônio / Terminal de Laranjeiras via Vista da Serra – Campinho
- da Serra
- 880 – Campinho da Serra / Terminal Jacaraípe via Vista da Serra
- 891 – Putiri / Terminal Laranjeiras / via Serra
- 894 – Terminal Laranjeiras / Aruaba via Itaiobaia / Belvedere - Circular
- 896 – Terminal Laranjeiras / Santiago via BR 101 / Belvedere - Circular
Cemitério de São Domingos (Serra):
- 853 – Residencial Centro da Serra / Terminal Laranjeiras via J. Guanabara
- 880 – Campinho da Serra / Terminal Jacaraípe via Vista da Serra
Cemitério Jardim da Paz (Laranjeiras – Serra):
- 504 – Terminal Jacaraípe / Terminal Itacibá via Reta da Penha
- 523 – Terminal Jacaraípe / Terminal Jardim América via Beira Mar
- 805 – Terminal Laranjeiras / Feu Rosa - Circular
- 822 – Terminal Laranjeiras / Alterosas - Circular
- 832 – Vila Nova de Colares / Terminal Laranjeiras
- 846 – Terminal Laranjeiras / Pedro Feu Rosa - Circular
- 875 – Terminal Jacaraípe / Terminal Laranjeiras via Av. Talma Ribeiro
*Este conteúdo foi produzido por Robertha Araújo, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob supervisão do editor adjunto Erik Oakes.