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Transporte público

Transcol terá reforço para atender cemitérios no feriado de Finados; veja linhas

Cinco ônibus ficarão de reserva em terminais da Grande Vitória; linha 728 terá horários especiais para atender cemitério em Cariacica

Publicado em 29 de Outubro de 2026 às 18:55

Robertha Araújo

Robertha Araújo

Publicado em 

29 out 2026 às 18:55
Terminais do Transcol terão reforço de ônibus no Dia de Finados Bernardo Coutinho | GZ

O Dia de Finados, comemorado em 2 de novembro, é uma data dedicada a homenagear quem já partiu. Para facilitar o acesso da população aos cemitérios da Região Metropolitana da Grande Vitória, nesta segunda-feira (2), a Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb-ES) vai disponibilizar cinco ônibus extras de reserva em terminais do Sistema Transcol.


Segundo a Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb-ES), os veículos ficarão distribuídos em cinco terminais da Região Metropolitana, podendo ser utilizados para reforçar as linhas que atendem aos cemitérios. Os terminais contemplados são Ibes e Itaparica, em Vila Velha; Itacibá e Campo Grande, em Cariacica; e Carapina, na Serra. 


Todas as linhas do Transcol vão operar com horários de feriado. A Ceturb-ES informou que os itinerários que dão acesso aos cemitérios da Grande Vitória serão monitorados pela fiscalização e poderão receber viagens extras, conforme a demanda.

Atendimento especial em Cariacica

O Cemitério Jardim da Saudade, localizado às margens da BR 101, em Nova Rosa da Penha, Cariacica, contará com atendimento especial da linha 728 (Nova Rosa da Penha / Terminal Campo Grande via Ceasa).


Os ônibus terão saídas, em média, a cada 40 minutos. Do Terminal Campo Grande, as viagens ocorrerão entre 7h10 e 17h. Para o retorno, as partidas do cemitério estão previstas entre 7h50 e 17h40.


Confira os horários da linha 728 (Nova Rosa da Penha / Terminal Campo Grande via Ceasa):


  • Saídas do Terminal Campo Grande: 7h10, 7h50, 8h30, 9h10, 9h55, 10h40, 11h30, 12h20, 13h05, 13h55, 14h40, 15h25, 16h20 e 17h.

  • Saídas do Cemitério de Nova Rosa da Penha: 7h50, 8h30, 9h10, 9h50, 10h40, 11h25, 12h20, 13h05, 13h55, 14h40, 15h25, 16h20, 17h e 17h40.

Confira as linhas que atendem aos cemitérios

As linhas abaixo dão acesso aos cemitérios da Grande Vitória e poderão receber reforço de viagens, de acordo com a necessidade identificada pela Ceturb-ES.


Cemitério de Santo Antônio (Vitória):

  • 051 – Santo Antônio / Consolação / Itararé
  • 052 – Santo Antônio / Itararé / Consolação
  • 071 – São Pedro / Maruípe / Centro
  • 103 – Mário Cypreste / Jardim Camburi via Caratoíra
  • 124 – Estrelinha / Jardim da Penha
  • 182 – Mário Cypreste / Bairro da Penha via Alagoano
  • 211 – Santo André / Jardim Camburi
  • 212 – Maria Ortiz / Santo Antônio via Beira-Mar
  • 213 – Grande Vitória / Mata da Praia
  • 302 – Santo Antônio / Jardim da Penha
  • 370 – Resistência / Bento Ferreira
  • 518 – Terminal Carapina / Terminal Ibes via Serafim Derenzi
  • 535 – Terminal Carapina / Terminal Campo Grande via T. Jardim América -
  • Serafim Derenzi


Cemitério de Maruípe (Vitória):

  • 071 – São Pedro / Maruípe / Centro
  • 161 – Mário Cypreste / Atlântica Ville via Maruípe
  • 163 – Maria Ortiz / Parque Moscoso
  • 164 – Mário Cypreste / Jardim Camburi via Marechal Campos
  • 171 – Mário Cypreste / Joana D‘Arc
  • 172 – Mário Cypreste / Itararé
  • 173 – Tabuazeiro / Rodoviária
  • 175 – Resistência / Rodoviária
  • 181 – Grande Vitória / Tabuazeiro via Bairro Universitário
  • 184 – Mário Cypreste / Jardim da Penha via Maruípe
  • 506 – Terminal Laranjeiras / Terminal Itacibá via Maruípe – Terminal Jardim
  • América
  • 516 – Terminal Jacaraípe / Terminal Ibes via T. Carapina – Maruípe – T. São
  • Torquato
  • 531 – Terminal Campo Grande / Terminal Vila Velha via Maruípe
  • 536 – Terminal Campo Grande / Terminal Vila Velha via Maruípe - Expresso
  • 553 – Terminal Carapina / Terminal Jardim América via Avenida Marechal
  • Campos


Cemitério Parque da Paz (Cariacica):

  • 540 – Terminal Campo Grande / Terminal Carapina via Contorno
  • 544 – Terminal Carapina / Terminal Itacibá via Contorno
  • 587 – Porto de Santana / Terminal Carapina - via Flexal II / Rodovia do
  • Contorno
  • 596 – Cariacica / Terminal Carapina via Porto de Cariacica
  • 728 – Nova Rosa de Penha / Terminal Campo Grande
  • 749 – Centro Logístico de Cariacica / Terminal Campo Grande
  • 766 – Vila Cajueiro / Terminal Campo Grande
  • 783 – Nova Rosa da Penha / Terminal Itacibá - via Campo Grande
  • 789 – Sabão / Terminal Campo Grande via Cachoeirinha / Campo Verde
  • 790 – Prolar / Terminal Campo Grande
  • 793 – Vila Progresso / Terminal Campo Grande


Cemitério de Ponta da Fruta e Cemitério Parque da Paz (Vila Velha):

  • 613 – Ponta da Fruta / Terminal Itaparica
  • 619 – Balneário Ponta da Fruta / Terminal Itaparica
  • 669 – Village do Sol / Terminal Itaparica via Rodovia do Sol
  • 672 - Trevo de Setiba / Terminal Itaparica

Cemitério de Santa Inês (Vila Velha):
  • 606 – Terminal Vila Velha / Terminal Ibes via Terminal Itaparica - Santa Inês


Cemitério de Carapina (Serra):

  • 844 – Terminal Carapina / Carapina / André Carloni


Cemitério de Nova Almeida (Serra):

  • 806 – Nova Almeida / Terminal Jacaraípe
  • 873 – Parque Residencial Nova Almeida / Terminal Jacaraípe via Parque das
  • Gaivotas


Cemitério de Serra Sede:

  • 591 – Serra / Terminal Campo Grande via Reta da Penha
  • 802 – Divinópolis / Terminal Laranjeiras via Centro da Serra
  • 814 – Cascata / Terminal Laranjeiras via Cascata II
  • 827 – Vista da Serra / Terminal Carapina
  • 828 – São Marcos / Terminal Laranjeiras
  • 834 – Terminal Laranjeiras / Jardim Bela Vista via Centro Serra
  • 851 – Serra / Jardim Camburi via BR101
  • 853 – Residencial Centro da Serra / Terminal Laranjeiras via J. Guanabara
  • 859 – Colina da Serra / Terminal Laranjeiras
  • 864 – Terminal Laranjeiras / CDP Serra
  • 865 – Santo Antônio / Terminal de Laranjeiras via Vista da Serra – Campinho
  • da Serra
  • 880 – Campinho da Serra / Terminal Jacaraípe via Vista da Serra
  • 891 – Putiri / Terminal Laranjeiras / via Serra
  • 894 – Terminal Laranjeiras / Aruaba via Itaiobaia / Belvedere - Circular
  • 896 – Terminal Laranjeiras / Santiago via BR 101 / Belvedere - Circular


Cemitério de São Domingos (Serra):

  • 853 – Residencial Centro da Serra / Terminal Laranjeiras via J. Guanabara
  • 880 – Campinho da Serra / Terminal Jacaraípe via Vista da Serra


Cemitério Jardim da Paz (Laranjeiras – Serra):

  • 504 – Terminal Jacaraípe / Terminal Itacibá via Reta da Penha
  • 523 – Terminal Jacaraípe / Terminal Jardim América via Beira Mar
  • 805 – Terminal Laranjeiras / Feu Rosa - Circular
  • 822 – Terminal Laranjeiras / Alterosas - Circular
  • 832 – Vila Nova de Colares / Terminal Laranjeiras
  • 846 – Terminal Laranjeiras / Pedro Feu Rosa - Circular
  • 875 – Terminal Jacaraípe / Terminal Laranjeiras via Av. Talma Ribeiro


*Este conteúdo foi produzido por Robertha Araújo, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob supervisão do editor adjunto Erik Oakes.

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