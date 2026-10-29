Finados: veja o que abre e o que fecha na Grande Vitória no feriado

Com o feriado do Dia de Finados na próxima segunda-feira (2), diversos órgãos públicos e estabelecimentos privados alteram o horário de funcionamento. Para ajudar o leitor a se programar, A Gazeta preparou um guia com o que abre e o que fecha na Grande Vitória na data.
|Supermercados
|Perim
|Todas as lojas abertas das 8h às 18h
|Extrabom, Extraplus e Atacado Vem
|Das 8h às 18h. Exceto as unidades ExtraCenter Guarapari, de 08h às 20h; Praia do Morro: de 07h às 20h; Boulevard: de 09h às 21h; e Plaza: de 08h às 19h. As unidades de Colatina e São Silvano estarão fechadas
|Sam's Club
|Das 8h às 18h
|Carrefour
|Das 8h às 18h
|Atacadão
|Das 8h às 18h
|Carone
|Das 8h às 18h
|Sempre Tem
|As lojas funcionam das 8h às 18h, com exceção da unidade de Jardim Limoeiro, que opera das 7h às 18h
|BH
|Não informou o horário de funcionamento.
|Shoppings
|Shopping Vitória
|Todas as lojas e quiosques abertos das 14h às 21h. Alguns estabelecimentos podem abrir às 11h e fechar às 22h, se preferirem. Praça de alimentação e área de lazer abertas das 11h às 22h.
|Shopping Praia da Costa
|Lojas e quiosques abertos das 14h às 21h, com alguns estabelecimentos podendo abrir às 13h e fechar às 22h, se preferirem. Praça de alimentação e área de lazer abertas das 11h às 22h. Os restaurantes podem estender o funcionamento, conforme a demanda.
|Shopping Moxuara
|Todas as lojas e quiosques abertos das 14h às 21h. Entretanto, alguns estabelecimentos podem abrir às 13h e fechar às 22h. Praça de alimentação das 11h às 22h.
|Shopping Montserrat
|Lojas e quiosques abertos das 14h às 21h. Entretanto, alguns estabelecimentos podem abrir entre 12h e 14h. Praça de alimentação aberta das 11h às 22h
|Shopping Mestre Álvaro
|Lojas e quiosques funcionando devem operar entre 13h e 21h. Entretanto, alguns estabelecimentos podem abrir às 12h. Praça de alimentação aberta das 11h às 22h.
|Boulevard Shopping Vila Velha
|Lojas e quiosques abertos das 13h às 21h. Praça de alimentação e lazer das 11h às 22h. Academia aberta das 6h às 12h.
|Shopping Vila Velha
|Lojas e quiosques abertos das 11h às 22h. Entretanto, alguns estabelecimentos podem abrir às 12h e fechar às 22h. Praça de alimentação e lazer das 11h às 22h.
|Masterplace Mall
|Não informou o horário de funcionamento.
|Shopping Norte Sul
|Lojas abertas entre 13h e 19h. Entretanto, alguns estabelecimentos podem abrir entre 10h e 13h. Praça de alimentação das 11h às 21h.
|Shopping Aldeia da Serra
|Lojas abertas entre 12h e 19h. Praça de alimentação das 11h às 22h.
|Shopping Boulevard da Praia
|Não abrirá no feriado. Segundo a administração, a medida foi tomada em respeito à data.
Os serviços da Secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa) que não prestam atendimentos de urgência e emergência irão funcionar no feriadão. Já as unidades administrativas não vão funcionar entre sexta (30) e segunda-feira (2), em razão do ponto facultativo do Dia do Servidor Público e do feriado de Finados. Veja o funcionamento de outros centros administrados pelo órgão:
- Centro Regional de Especialidades (CRE) Metropolitano de Cariacica, Cachoeiro, Colatina e São Mateus: fechado entre sexta (30) e segunda-feira (2);
- Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo (Crefes): somente a Unidade de Internação do local vai funcionar normalmente durante o feriado, com atendimento 24h;
- Farmácias Cidadãs Estaduais: fechadas entre sexta (30) e segunda-feira (2);
- Centro Estadual de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes), em Vitória: atendimento normal, no horário das 7h às 19h, com cadastro do doador se encerrando às 18h20, para receber os candidatos à doação;
- Hemocentros Regionais em Colatina, Linhares e São Mateus e a Unidade de Coleta da Serra: fechados entre sexta (30) e segunda-feira (2);
- Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), localizado em Vitória: funcionamento normal;
- Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox): atendimento normal no número 0800-283-9904.
Todos os parques administrados pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema) funcionarão normalmente, com entrada gratuita. Em caso de chuva, o percurso pelas trilhas poderá ser limitado para segurança dos visitantes.
- Parque Cachoeira da Fumaça (Alegre): aberto das 8h às 17h;
- Parque Estadual Forno Grande (Castelo): aberto das 8h às 16h;
- Parque de Itaúnas (Conceição da Barra): aberto das 8h às 17h;
- Parque Paulo César Vinha (Guarapari): aberto das 8h às 17h;
- Parque Estadual Pedra Azul (Domingos Martins): visitação mediante agendamento, por meio deste link.
Defesa Civil
- Funcionará normalmente, em regime de plantão 24 horas, pelo telefone (27) 98125-0986.
- Unidades de saúde: os postos da Praia do Suá, Nova Palestina/Conquista, Maruípe, Santo Antônio, Jardim Camburi e Maria Ortiz funcionarão das 7h às 19h, para atendimentos de intercorrências de baixa gravidade;
- Prontos Atendimentos (PAs): as unidades de São Pedro e Praia do Suá funcionarão em regime de plantão 24 horas.
- Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Álcool e outras Drogas: as unidades de Ilha de Santa Maria e São Pedro funcionarão em regime de plantão 24 horas.
- Funcionará das 11h às 14h para o almoço e das 18h às 20h para o jantar.
- Atuará em esquema de prontidão e realizará atendimentos pelo telefone (27) 3382-6488.
- Funcionarão normalmente.
Saúde: os prontos atendimentos da Glória e de Cobilândia, a UPA de Riviera da Barra e o Hospital Maternidade de Cobilândia funcionarão normalmente em regime de 24 horas.
Defesa Civil: equipes estarão de plantão. Os registros podem ser feitos pelo 199 ou 193.
Guarda Municipal: atuação normal. Os acionamentos podem ser realizados pelo telefone 153.
Ouvidoria, Fiscalização Ambiental, Bem-Estar Animal e Disque-Silêncio: atendimento pelo telefone (27) 3149-7336, no horário das 8 às 18 horas, pelo site ouvidoria.vilavelha.es.gov.br ou pelo aplicativo Vila Velha ON — disponível em Android e iOS — 24 horas.
Posturas: denúncias podem ser feitas pelo telefone da ouvidoria (27) 3149-7336;
Serviço Especializado de Abordagem Social: funcionamento até as 22h, pelo telefone (27) 99281 3444;
Conselho Tutelar: plantão 24h, pelo telefone (27) 99281-0936;
Centro de Referência no Atendimento Especializado à Mulher em Situação de Violência (Cramvive): atendimento das 12h às 18h. Telefone (27) 9883-5769;
Auxílio-Funeral: de 8h às 20h. Contato: (27) 98814-0266.
Saúde
- Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Carapina, Infantil, Castelândia e Serra Sede, com atendimento 24 horas.
- Hospital Municipal Materno Infantil (HMMI), em Colina de Laranjeiras, com atendimento 24 horas.
- Serviço de Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual (SASV), que funciona no Hospital Municipal Materno Infantil, com atendimento 24 horas. Informações: (27) 98166-1308.
- Farmácia Central, no pátio do Hospital Materno Infantil, com funcionamento 24 horas.
- Vigilância Sanitária (denúncias): (27) 98166-1036.
- Auxílio Funeral: das 8h às 20h. Telefone: (27) 98166-0814.
- Plantão do Conselho Tutelar: telefone (27) 98166-0515.
- Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP): telefone: (27) 98166-0161. Funcionamento: das 7h às 18h.
- Abordagem Social: telefone: (27) 98166-0494 (das 8h às 20h).
- Disque-Silêncio: telefone: (27) 99951-2321 (das 16h às 2h).
- Fiscalização do Meio Ambiente: telefone (27) 99951-2321 (das 18h à 0h).
- Fiscalização de Posturas: telefone (27) 99517-9126 (das 16h às 2h).
- Guarda Civil Municipal (GCM): telefones: (27) 3252-3711 ou WhatsApp: (27) 98166-0812.
- Departamento de Operação de Trânsito (DOT): telefone: (27) 3252-3711 ou WhatsApp: (27) 98182-0220 (das 7h às 22h). Agentes trabalhando normalmente no monitoramento das vias.
- Defesa Civil: atendimento emergencial por conta da chuva. Telefone: (27) 99938-9500 e 199 (atendimento 24 horas).
Saúde
- PA do Trevo de Alto Lage (que abriga os PAs adulto e infantil): funcionando 24 horas;
- PA de Bela Vista: 7h às 17 horas;
- PA de Nova Rosa da Penha I: 7h às 17 horas;
- PA de Flexal: atendimento com clínico geral 24 horas; atendimento com pediatra das 7 às 19 horas.
- Funcionando de 7h às 18h. Informações podem ser obtidas no telefone 3354-5415.
- Funcionamento das 6h às 18 horas.
- Plantão 24 horas, pelos telefones: (27) 99945-6962, (27) 99945-6172, (27) 99580-9529 e (27) 99933-9170.
- Plantão: 27 98831-6000 ou emergências pelo 199 (24 horas).
Defesa Civil: estará de plantão e poderá ser acionada pelos telefones (27) 99860-4360 e (27) 3255-1942;
Prontos Atendimentos: as unidades de Arlindo Villaschi e Viana Sede com funcionamento 24 horas;
Guarda Municipal: acionamentos pelo telefone (27) 99738-8787;
Conselho Tutelar: funcionamento em forma de plantão, pelo telefone (27) 99818-4446;
Auxílio Funeral: no telefone (27) 98123-0071;
Cemitérios: funcionamento de 7h às 18h. Para mais informações, a prefeitura disponibiliza os números (27) 99944-8918 ou (27) 99926-1424.