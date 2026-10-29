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Finados: veja o que abre e o que fecha na Grande Vitória no feriado

Para ajudar o leitor a se programar, A Gazeta preparou um guia com o que funciona na data

Publicado em 29 de Outubro de 2026 às 14:06

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

29 out 2026 às 14:06

Com o feriado do Dia de Finados na próxima segunda-feira (2), diversos órgãos públicos e estabelecimentos privados alteram o horário de funcionamento. Para ajudar o leitor a se programar, A Gazeta preparou um guia com o que abre e o que fecha na Grande Vitória na data. 

Tabela de Supermercados
Supermercados
Perim Todas as lojas abertas das 8h às 18h
Extrabom, Extraplus e Atacado Vem Das 8h às 18h. Exceto as unidades ExtraCenter Guarapari, de 08h às 20h; Praia do Morro: de 07h às 20h; Boulevard: de 09h às 21h; e Plaza: de 08h às 19h. As unidades de Colatina e São Silvano estarão fechadas
Sam's Club Das 8h às 18h
Carrefour Das 8h às 18h
Atacadão Das 8h às 18h
Carone Das 8h às 18h
Sempre Tem As lojas funcionam das 8h às 18h, com exceção da unidade de Jardim Limoeiro, que opera das 7h às 18h
BH Não informou o horário de funcionamento.
Tabela de Shoppings
Shoppings
Shopping Vitória
Todas as lojas e quiosques abertos das 14h às 21h. Alguns estabelecimentos podem abrir às 11h e fechar às 22h, se preferirem. Praça de alimentação e área de lazer abertas das 11h às 22h.
Shopping Praia da Costa
Lojas e quiosques abertos das 14h às 21h, com alguns estabelecimentos podendo abrir às 13h e fechar às 22h, se preferirem. Praça de alimentação e área de lazer abertas das 11h às 22h. Os restaurantes podem estender o funcionamento, conforme a demanda.
Shopping Moxuara
Todas as lojas e quiosques abertos das 14h às 21h. Entretanto, alguns estabelecimentos podem abrir às 13h e fechar às 22h. Praça de alimentação das 11h às 22h.
Shopping Montserrat
Lojas e quiosques abertos das 14h às 21h. Entretanto, alguns estabelecimentos podem abrir entre 12h e 14h. Praça de alimentação aberta das 11h às 22h
Shopping Mestre Álvaro
Lojas e quiosques funcionando devem operar entre 13h e 21h. Entretanto, alguns estabelecimentos podem abrir às 12h. Praça de alimentação aberta das 11h às 22h.
Boulevard Shopping Vila Velha
Lojas e quiosques abertos das 13h às 21h. Praça de alimentação e lazer das 11h às 22h. Academia aberta das 6h às 12h.
Shopping Vila Velha
Lojas e quiosques abertos das 11h às 22h. Entretanto, alguns estabelecimentos podem abrir às 12h e fechar às 22h. Praça de alimentação e lazer das 11h às 22h.
Masterplace Mall
Não informou o horário de funcionamento.
Shopping Norte Sul
Lojas abertas entre 13h e 19h. Entretanto, alguns estabelecimentos podem abrir entre 10h e 13h. Praça de alimentação das 11h às 21h.
Shopping Aldeia da Serra
Lojas abertas entre 12h e 19h. Praça de alimentação das 11h às 22h.
Shopping Boulevard da Praia
Não abrirá no feriado. Segundo a administração, a medida foi tomada em respeito à data.
FECHADOS Bancos, Polo de Moda da Glória e repartições públicas estaduais que não sejam de serviços essenciais estarão fechados
Cinemas

Confira os filmes em cartaz e programação dos cinemas na Agenda HZ.

Saúde

Os serviços da Secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa) que não prestam atendimentos de urgência e emergência irão funcionar no feriadão. Já as unidades administrativas não vão funcionar entre sexta (30) e segunda-feira (2), em razão do ponto facultativo do Dia do Servidor Público e do feriado de Finados. Veja o funcionamento de outros centros administrados pelo órgão:


  • Centro Regional de Especialidades (CRE) Metropolitano de Cariacica, Cachoeiro, Colatina e São Mateus: fechado entre sexta (30) e segunda-feira (2);

  • Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo (Crefes): somente a Unidade de Internação do local vai funcionar normalmente durante o feriado, com atendimento 24h;

  • Farmácias Cidadãs Estaduais: fechadas entre sexta (30) e segunda-feira (2);

  • Centro Estadual de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes), em Vitória: atendimento normal, no horário das 7h às 19h, com cadastro do doador se encerrando às 18h20, para receber os candidatos à doação;

  • Hemocentros Regionais em Colatina, Linhares e São Mateus e a Unidade de Coleta da Serra: fechados entre sexta (30) e segunda-feira (2);

  • Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), localizado em Vitória: funcionamento normal;

  • Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox): atendimento normal no número 0800-283-9904.
Parques estaduais

Todos os parques administrados pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema) funcionarão normalmente, com entrada gratuita. Em caso de chuva, o percurso pelas trilhas poderá ser limitado para segurança dos visitantes.


  • Parque Cachoeira da Fumaça (Alegre): aberto das 8h às 17h;

  • Parque Estadual Forno Grande (Castelo): aberto das 8h às 16h;

  • Parque de Itaúnas (Conceição da Barra): aberto das 8h às 17h;

  • Parque Paulo César Vinha (Guarapari): aberto das 8h às 17h;

  • Parque Estadual Pedra Azul (Domingos Martins): visitação mediante agendamento, por meio deste link.
Vitória

Defesa Civil

  • Funcionará normalmente, em regime de plantão 24 horas, pelo telefone (27) 98125-0986.

Saúde

  • Unidades de saúde: os postos da Praia do Suá, Nova Palestina/Conquista, Maruípe, Santo Antônio, Jardim Camburi e Maria Ortiz funcionarão das 7h às 19h, para atendimentos de intercorrências de baixa gravidade;

  • Prontos Atendimentos (PAs): as unidades de São Pedro e Praia do Suá funcionarão em regime de plantão 24 horas.

  • Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Álcool e outras Drogas: as unidades de Ilha de Santa Maria e São Pedro funcionarão em regime de plantão 24 horas.

Restaurante Popular

  • Funcionará das 11h às 14h para o almoço e das 18h às 20h para o jantar.

Conselho Tutelar

  • Atuará em esquema de prontidão e realizará atendimentos pelo telefone (27) 3382-6488.

Parques urbanos e naturais

  • Funcionarão normalmente.

A prefeitura orienta que a população entre em contato com o Fala Vitória 156, acesse o aplicativo Vitória Online — disponível em Android e iOS — ou o portal da Prefeitura de Vitória, para mais informações.
Vila Velha

Saúde: os prontos atendimentos da Glória e de Cobilândia, a UPA de Riviera da Barra e o Hospital Maternidade de Cobilândia funcionarão normalmente em regime de 24 horas.


Defesa Civil: equipes estarão de plantão. Os registros podem ser feitos pelo 199 ou 193.


Guarda Municipal: atuação normal. Os acionamentos podem ser realizados pelo telefone 153.


Ouvidoria, Fiscalização Ambiental, Bem-Estar Animal e Disque-Silêncio: atendimento pelo telefone (27) 3149-7336, no horário das 8 às 18 horas, pelo site ouvidoria.vilavelha.es.gov.br ou pelo aplicativo Vila Velha ON — disponível em Android e iOS — 24 horas.


Posturas: denúncias podem ser feitas pelo telefone da ouvidoria (27) 3149-7336;

Serviço Especializado de Abordagem Social: funcionamento até as 22h, pelo telefone (27) 99281 3444;

Conselho Tutelar: plantão 24h, pelo telefone (27) 99281-0936;

Centro de Referência no Atendimento Especializado à Mulher em Situação de Violência (Cramvive): atendimento das 12h às 18h. Telefone (27) 9883-5769;

Auxílio-Funeral: de 8h às 20h. Contato: (27) 98814-0266.

Serra

Saúde

  • Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Carapina, Infantil, Castelândia e Serra Sede, com atendimento 24 horas.

  • Hospital Municipal Materno Infantil (HMMI), em Colina de Laranjeiras, com atendimento 24 horas.

  • Serviço de Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual (SASV), que funciona no Hospital Municipal Materno Infantil, com atendimento 24 horas. Informações: (27) 98166-1308.

  • Farmácia Central, no pátio do Hospital Materno Infantil, com funcionamento 24 horas.

  • Vigilância Sanitária (denúncias): (27) 98166-1036.

Assistência Social

  • Auxílio Funeral: das 8h às 20h. Telefone: (27) 98166-0814.

  • Plantão do Conselho Tutelar: telefone (27) 98166-0515.

  • Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP): telefone: (27) 98166-0161. Funcionamento: das 7h às 18h.

  • Abordagem Social: telefone: (27) 98166-0494 (das 8h às 20h).

Meio Ambiente e Posturas

  • Disque-Silêncio: telefone: (27) 99951-2321 (das 16h às 2h).

  • Fiscalização do Meio Ambiente: telefone (27) 99951-2321 (das 18h à 0h).

  • Fiscalização de Posturas: telefone (27) 99517-9126 (das 16h às 2h).

Defesa Social

  • Guarda Civil Municipal (GCM): telefones: (27) 3252-3711 ou WhatsApp: (27) 98166-0812.

  • Departamento de Operação de Trânsito (DOT): telefone: (27) 3252-3711 ou WhatsApp: (27) 98182-0220 (das 7h às 22h). Agentes trabalhando normalmente no monitoramento das vias.

  • Defesa Civil: atendimento emergencial por conta da chuva. Telefone: (27) 99938-9500 e 199 (atendimento 24 horas).
Cariacica

Saúde

  • PA do Trevo de Alto Lage (que abriga os PAs adulto e infantil): funcionando 24 horas;

  • PA de Bela Vista: 7h às 17 horas;

  • PA de Nova Rosa da Penha I: 7h às 17 horas;

  • PA de Flexal: atendimento com clínico geral 24 horas; atendimento com pediatra das 7 às 19 horas.

Necrópole

  • Funcionando de 7h às 18h. Informações podem ser obtidas no telefone 3354-5415.

Cemitérios

  • Funcionamento das 6h às 18 horas.

Conselho Tutelar

  • Plantão 24 horas, pelos telefones: (27) 99945-6962, (27) 99945-6172, (27) 99580-9529 e (27) 99933-9170.

Defesa Civil:

  • Plantão: 27 98831-6000 ou emergências pelo 199 (24 horas).
Viana

Defesa Civil: estará de plantão e poderá ser acionada pelos telefones (27) 99860-4360 e (27) 3255-1942;


Prontos Atendimentos: as unidades de Arlindo Villaschi e Viana Sede com funcionamento 24 horas;


Guarda Municipal: acionamentos pelo telefone (27) 99738-8787;


Conselho Tutelar: funcionamento em forma de plantão, pelo telefone (27) 99818-4446;


Auxílio Funeral: no telefone (27) 98123-0071;


Cemitérios: funcionamento de 7h às 18h. Para mais informações, a prefeitura disponibiliza os números (27) 99944-8918 ou (27) 99926-1424.

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