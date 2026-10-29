Finados: veja o que abre e o que fecha na Grande Vitória no feriado

Saúde: os prontos atendimentos da Glória e de Cobilândia, a UPA de Riviera da Barra e o Hospital Maternidade de Cobilândia funcionarão normalmente em regime de 24 horas.





Defesa Civil: equipes estarão de plantão. Os registros podem ser feitos pelo 199 ou 193.





Guarda Municipal: atuação normal. Os acionamentos podem ser realizados pelo telefone 153.





Ouvidoria, Fiscalização Ambiental, Bem-Estar Animal e Disque-Silêncio: atendimento pelo telefone (27) 3149-7336, no horário das 8 às 18 horas, pelo site ouvidoria.vilavelha.es.gov.br ou pelo aplicativo Vila Velha ON — disponível em Android e iOS — 24 horas.





Posturas: denúncias podem ser feitas pelo telefone da ouvidoria (27) 3149-7336;



Serviço Especializado de Abordagem Social: funcionamento até as 22h, pelo telefone (27) 99281 3444;



Conselho Tutelar: plantão 24h, pelo telefone (27) 99281-0936;



Centro de Referência no Atendimento Especializado à Mulher em Situação de Violência (Cramvive): atendimento das 12h às 18h. Telefone (27) 9883-5769;



Auxílio-Funeral: de 8h às 20h. Contato: (27) 98814-0266.