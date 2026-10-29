Cyberbullying: saiba como identificar os sinais e como buscar ajuda

Depois de ser excluída pelas amigas de escola, Glorinha (Laura Luz) enfrentará outro episódio doloroso entre os colegas de turma nos próximos capítulos de ‘Por Você’. A adolescente será vítima de cyberbullying quando as meninas criam, com inteligência artificial, uma montagem depreciativa de seu rosto em um corpo musculoso de lutador de judô e compartilharem a imagem com toda a classe. Humilhada diante de todos, Glorinha confrontará as responsáveis e, tomada pela raiva, quase partirá para a agressão. Embora Lucas intervenha e garanta que a escola tomará providências, a jovem não suportará permanecer no local e fugirá. Ao encontrar com Hanna (Pietra Quintela), ela revela não querer mais voltar ao colégio nem à academia de judô.

Em casa, sem conseguir se desvencilhar da imagem que circulou entre os colegas e das ofensas relacionadas ao esporte que pratica, Glorinha acabará destruindo o próprio quimono em um momento de revolta. Bela (Sheron Menezzes) encontrará a adolescente e a acolherá, incentivando-a a não permitir que as agressões definam a maneira como enxerga a si mesma. No dia seguinte, a obstetra irá à escola e defenderá a filha de Juli (Lucy Ramos) diante das famílias das meninas responsáveis pela montagem, que são punidas com advertências e suspensão.

Disposta a ajudá-la a recuperar a autoestima, Bela compartilhará as próprias inseguranças da adolescência e lembrará que Juli (Lucy Ramos) a defendia na escola naquela época. Na sequência, a obstetra levará Glorinha ao salão da trancista que fez parte da juventude das duas amigas, em um encontro que ajudará a jovem a redescobrir a própria beleza e confiança.





O enredo mostra como novas tecnologias transformaram o cyberbullying em uma ameaça sem limites físicos. Se antes o conflito ficava restrito à sala de aula, hoje a agressão invade a privacidade dos jovens a qualquer hora.