Make de Halloween: 20 produtos de beleza para criar a maquiagem perfeita

O Halloween se consolidou como uma das festas mais aguardadas do ano para quem adora soltar a criatividade. Seja para compor uma fantasia aterrorizante, um visual gótico elegante ou uma caracterização artística cheia de detalhes, a maquiagem é o elemento principal que transforma qualquer produção simples em um look inesquecível.
E a maquiagem é, sem dúvidas, o coração de qualquer produção de Halloween. Ela tem o poder de transformar uma roupa simples em uma fantasia espetacular, permitindo criar desde visuais assustadores e sangrentos até caracterizações artísticas, góticas e cheias de glamour. No entanto, para garantir que a transformação fique impecável e dure a festa inteira, a escolha dos produtos certos é fundamental. Vale apostar em paleta de sombras, lápis coloridos e batons. A seguir, confira 20 produtos do dia a dia para usar na maquiagem de Halloween!
- Paleta de Sombras Amour, de Vult. Traz nove cores versáteis que combinam entre si. Com cores tendência super pigmentadas desde a primeira aplicação, essa paleta de sombras possui alta fixação, longa duração e oferece três texturas diferentes. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Lápis de Olho Azul Zuzulino, de Quem Disse, Berenice?. O azul oferece uma alternativa para quem quer explorar a cor em produções inspiradas em personagens fantásticas. A sugestão é aplicar o lápis em um traço próximo aos cílios superiores ou inferiores, ajustando a espessura conforme o destaque desejado. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Dark Romantasy Lip & Cheek Tint, de Sheglam. Com fórmula leve e efeito aquarelado, o tint pode ser aplicado nos lábios e nas bochechas, proporcionando um toque de cor em tons de rosa seco, vermelho carmim intenso e ameixa.
- Batom Líquido 36H, de Bumi Love. Batom desenvolvido com peptídeos, mentol e ácido hialurônico garantindo conforto durante o uso. Disponível em 18 cores, o produto possui longa duração e alta pigmentação.
- Face The Day Palette, da Mascavo. Com cinco tonalidades multifuncionais em acabamentos matte e cintilante, permite explorar diferentes combinações e efeitos no rosto. Sua textura ultrafina e aveludada facilita o esfumado, enquanto a pigmentação construível possibilita intensificar as cores conforme a proposta da make.
- Esmalte Efeito Magnético Disney Channel High Shool Musical Wildcats, de Impala. Esmalte na tonalidade vinho profundo com efeito magnético que cria movimento de luz na unha. Traduz a energia de quadra e o espírito de equipe que marcaram a história.
- Pó Finalizador Solto Ultra Blur Retoque Nunca Mais, de Ruby Kisses. Com textura ultrafina e tecnologia Ultra Blur, o pó solto ajuda a suavizar a aparência de poros e linhas finas, além de selar a maquiagem e controlar a oleosidade. (COMPRE NA AMAZON)
- Paleta de Sombras Ultra Color Silver e Purple, da Avon. Quartetos de sombras de tons frios da paleta Silver ou ultra pigmentados em tons harmônicos como na paleta Purple. Formulação versátil que desliza fácil, perfeita para construir camadas em um mix de acabamentos. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Dear May Lost Ribbon Blur Tint, de Osang Cosmetic. O tint labial combina pigmentação intensa e longa duração com textura aquosa Jelly e acabamento soft matte. A tecnologia Water Blur proporciona efeito esfumado, suavizando a aparência dos lábios.
- Caneta Delineadora Branca de Neve & Rainha Má, de Fenzza. Com ponta firme e de fácil aplicação, garante delineado definido e longa duração, realçando o olhar com acabamento profissional. Disponível em duas cores, cada uma inspirada em um universo: Night Shadow, um preto profundo e poderoso que traduz toda a força da Rainha Má, e True Love’s, um azul vibrante.
- Máscara de Cílios Turbo Soul, de Eudora. Oferece multibenefícios para ativar sua maquiagem, proporcionando volume extremo, definição e curvatura para os cílios. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Lápis Para Olhos Realce Preto, de Vic Beauté. Cor intensa já na primeira aplicação, destaca o olhar com praticidade e tem alta performance, resistência e durabilidade - 12 horas. Com textura macia, desliza facilmente, sem arranhar, proporcionando conforto na aplicação, inclusive na linha d’água.
- Velvet 2x1, de Bruna Tavares. Sombra líquida e primer multifuncional que une pigmentação intensa, versatilidade e acabamento matte aveludado em uma só fórmula. A textura cremosa desliza facilmente na pele e se transforma em um toque seco e confortável, que adere com perfeição sem marcar a textura da pele. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Pó Facial Retinol Translúcido Matte, de Payot. Com textura ultrafina e acabamento natural e translúcido, o Pó Facial Retinol Translúcido Matte controla o brilho excessivo e a oleosidade ao longo do dia, além de disfarçar imperfeições sem destacar linhas de expressão. (COMPRE NA AMAZON)
- Esmalte Preto Diamond Gel Magnetic Shine Brinde com a Lua Magnético, de Risqué. Possui acabamento metálico intenso, brilhante e duradouro; Com ímã: cria efeitos magnéticos exclusivos nas unhas. (COMPRE NA AMAZON)
- Lapiseira Retrátil para Olhos Space Sugar, de Dailus. Com alta pigmentação e uma textura macia e cremosa, ela garante uma aplicação superconfortável e é fácil de esfumar. Entrega 16 horas de duração, com fórmula à prova d’água e resistente ao suor. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Idôle Café Crush Maxi Palette, de Lancôme. A paleta reúne 12 sombras em tons de marrom, com acabamentos matte, cintilantes e com glitter. Para aprofundar o côncavo e escurecer o olhar, os destaques são o Espresso Intense, um marrom escuro de acabamento matte profundo, o Berry Bisou, com fundo ameixa, e o Passion Tango, um marrom cintilante com toque rosado.
- Iluminador em Bastão, da Guava. Ideal para dar um toque extra de glow às makes de Halloween, destacando pontos estratégicos do rosto e do corpo. Com pigmentos construíveis, permite criar desde uma iluminação sutil até um efeito mais intenso e radiante. Sua fórmula combina ativos de skincare que ajudam a hidratar e cuidar da pele, além de oferecer resistência ao suor e à água para uma produção duradoura. Disponível nas cores Champagne e Gold.
- Tattoo Liner Play, de Maybelline New York. Com cor vibrante e pincel de ponta fina, o produto permite criar desde um gatinho clássico com um toque de cor até traços gráficos. A fórmula seca rápido, não borra nem descama e dura até 48 horas. Também é resistente à água, ao calor e ao suor.
- Paleta De Sombras Myst Aura, de Ruby Rose. Possui uma combinação de cores e mix de texturas. Suas sombras possuem uma textura leve e macia que se adere facilmente à pele, garantindo uma aplicação suave e sem manchas.