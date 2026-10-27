Make de Halloween: 20 produtos de beleza para criar a maquiagem perfeita

O Halloween se consolidou como uma das festas mais aguardadas do ano para quem adora soltar a criatividade. Seja para compor uma fantasia aterrorizante, um visual gótico elegante ou uma caracterização artística cheia de detalhes, a maquiagem é o elemento principal que transforma qualquer produção simples em um look inesquecível.





E a maquiagem é, sem dúvidas, o coração de qualquer produção de Halloween. Ela tem o poder de transformar uma roupa simples em uma fantasia espetacular, permitindo criar desde visuais assustadores e sangrentos até caracterizações artísticas, góticas e cheias de glamour. No entanto, para garantir que a transformação fique impecável e dure a festa inteira, a escolha dos produtos certos é fundamental. Vale apostar em paleta de sombras, lápis coloridos e batons. A seguir, confira 20 produtos do dia a dia para usar na maquiagem de Halloween!