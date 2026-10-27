Observadores internacionais elogiam organização das eleições brasileiras e Carter Center pede respeito ao resultado

A Federação Brasil da Esperança, que integra a base de Lula, pediu a prorrogação até as 19h em Salvador, Feira de Santana e Lauro de Freitas, por denúncias de redução da frota de ônibus, e a Coalizão Brasil Pronto Pra Mais pediu a ampliação para outros estados. Já Flávio Bolsonaro também pediu extensão do horário, alegando questões climáticas, bloqueios de vias, falta de energia e mudanças de locais de votação em Santa Catarina, Paraná e São Paulo.