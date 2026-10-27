5 dicas para escolher a roupa ideal para correr com conforto

Assim como acontece com os tênis , corredores que treinam com frequência podem se beneficiar de roupas específicas para diferentes situações. Peças confortáveis para atividades leves e de recuperação ( recovery ), modelos resistentes ao uso frequente para treinos longos e opções mais leves para sessões de velocidade e competições são algumas possibilidades. Também é importante evitar estrear roupas em provas, utilizando os treinos para identificar possíveis pontos de atrito, problemas de ajuste e desconfortos.