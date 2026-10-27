Dupla é detida suspeita de furtos em Colatina; fios e TV são apreendidos

Dois homens de 37 e 22 anos foram detidos pela Polícia Militar na manhã desta terça-feira (27), suspeitos de envolvimento em furtos no bairro São Silvano, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Durante a ocorrência, os policiais apreenderam 2,7 quilos de fios elétricos, uma televisão de 42 polegadas, 18 roteadores e um quadro de distribuição elétrica.





Segundo a PM, os militares receberam informações de que suspeitos haviam invadido um prédio desabitado, onde estariam armazenando diversos bens. Ao chegar ao local, a equipe constatou que dois portões haviam sido arrombados e encontrou o homem de 37 anos arrancando a fios elétricos de uma parede no segundo andar do imóvel.





Próximo à saída do prédio, os policiais localizaram uma sacola contendo 18 roteadores, um quadro de distribuição elétrica com sete disjuntores e 2,7 quilos de fios.





Ainda de acordo com a PM, o homem de 37 anos foi questionado sobre outro furto, ocorrido no domingo (25), quando duas televisões foram levadas de um laboratório da região. Ele confessou ter vendido um dos aparelhos para comprar crack. A segunda televisão, que estava escondida em uma área de mata, foi localizada pelos militares.