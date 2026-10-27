Dupla é detida suspeita de furtos em Colatina; fios e TV são apreendidos

Dois homens de 37 e 22 anos foram detidos pela Polícia Militar na manhã desta terça-feira (27), suspeitos de envolvimento em furtos no bairro São Silvano, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Durante a ocorrência, os policiais apreenderam 2,7 quilos de fios elétricos, uma televisão de 42 polegadas, 18 roteadores e um quadro de distribuição elétrica.
Segundo a PM, os militares receberam informações de que suspeitos haviam invadido um prédio desabitado, onde estariam armazenando diversos bens. Ao chegar ao local, a equipe constatou que dois portões haviam sido arrombados e encontrou o homem de 37 anos arrancando a fios elétricos de uma parede no segundo andar do imóvel.
Próximo à saída do prédio, os policiais localizaram uma sacola contendo 18 roteadores, um quadro de distribuição elétrica com sete disjuntores e 2,7 quilos de fios.
Ainda de acordo com a PM, o homem de 37 anos foi questionado sobre outro furto, ocorrido no domingo (25), quando duas televisões foram levadas de um laboratório da região. Ele confessou ter vendido um dos aparelhos para comprar crack. A segunda televisão, que estava escondida em uma área de mata, foi localizada pelos militares.
A corporação informou ainda que o homem também é investigado por um furto ocorrido em 24 de setembro, na residência de um militar, de onde foram levadas uma caixa de som e uma botija de gás.
Já o suspeito de 22 anos, segundo a PM, tentou fugir pulando o muro lateral do imóvel. Ele foi localizado por outra equipe policial em frente a uma padaria, após os militares receberem informações sobre suas características físicas.
Os dois homens foram encaminhados à Delegacia Regional de Colatina. A Polícia Civil informou que a ocorrência ainda estava em andamento e que os procedimentos adotados pelo delegado seriam divulgados após a conclusão do atendimento.