AGazeta

AGazeta

ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Polícia

Dupla é detida suspeita de furtos em Colatina; fios e TV são apreendidos

Policiais encontraram um dos suspeitos arrancando fiação elétrica de prédio desabitado em São Silvano; homem confessou ter vendido televisão para comprar crack

Publicado em 27 de Outubro de 2026 às 20:13

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

27 out 2026 às 20:13
Dois suspeitos de furtar TVs e fios elétricos são detidos em Colatina
Câmera de segurança flagrou um dos suspeitos próximo a laboratório em que ocorreu um dos crimes.
 Videomonitoramento

Dois homens de 37 e 22 anos foram detidos pela Polícia Militar na manhã desta terça-feira (27), suspeitos de envolvimento em furtos no bairro São Silvano, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Durante a ocorrência, os policiais apreenderam 2,7 quilos de fios elétricos, uma televisão de 42 polegadas, 18 roteadores e um quadro de distribuição elétrica.


Segundo a PM, os militares receberam informações de que suspeitos haviam invadido um prédio desabitado, onde estariam armazenando diversos bens. Ao chegar ao local, a equipe constatou que dois portões haviam sido arrombados e encontrou o homem de 37 anos arrancando a fios elétricos de uma parede no segundo andar do imóvel. 


Próximo à saída do prédio, os policiais localizaram uma sacola contendo 18 roteadores, um quadro de distribuição elétrica com sete disjuntores e 2,7 quilos de fios.


Ainda de acordo com a PM, o homem de 37 anos foi questionado sobre outro furto, ocorrido no domingo (25), quando duas televisões foram levadas de um laboratório da região. Ele confessou ter vendido um dos aparelhos para comprar crack. A segunda televisão, que estava escondida em uma área de mata, foi localizada pelos militares.

Materiais apreendidos pela Polícia Militar durante ocorrência que terminou com dois homens detidos, suspeitos de furtos em Colatina, nesta terça-feira (27)
Materiais apreendidos pela Polícia Militar durante ocorrência que terminou com dois homens detidos, suspeitos de furtos em Colatina, nesta terça-feira (27) Divulgação/Sesp

A corporação informou ainda que o homem também é investigado por um furto ocorrido em 24 de setembro, na residência de um militar, de onde foram levadas uma caixa de som e uma botija de gás.


Já o suspeito de 22 anos, segundo a PM, tentou fugir pulando o muro lateral do imóvel. Ele foi localizado por outra equipe policial em frente a uma padaria, após os militares receberem informações sobre suas características físicas.

 

Os dois homens foram encaminhados à Delegacia Regional de Colatina. A Polícia Civil informou que a ocorrência ainda estava em andamento e que os procedimentos adotados pelo delegado seriam divulgados após a conclusão do atendimento.

Veja Também 

Manifestantes pedem justiça por motoboy morto em acidente em Colatina

Família e motoboys fazem protesto por morte de trabalhador em Colatina

Imagem de destaque

Encapuzados arrombam casa e matam homem a tiros em Nova Venécia

Óculos usado por jovem em votação

Jovem é detido em Linhares após usar óculos com câmera e gravar vídeo em cabine de votação

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Região Noroeste do ES noroeste Colatina Furto Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Flávio Bolsonaro vai para os EUA após derrota nas eleições: o que acontece agora?
Imagem de destaque
As reações do mundo político à viagem de Flávio Bolsonaro aos EUA
Imagem de destaque
STJ determina retorno de vereador à Câmara da Serra após 13 meses afastado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.