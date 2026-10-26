Jovem é detido em Linhares após usar óculos com câmera e gravar vídeo em cabine de votação

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o jovem seguindo de bicicleta em direção ao local de votação. Ao chegar à escola, ele conversa com os mesários. Em determinado momento, uma das pessoas pergunta se ele está com um celular, e o rapaz responde que não.





Na sequência, ele se aproxima da cabine de votação e retira um celular. As imagens mostram o aparelho exibindo uma mensagem com críticas a um partido político. Em seguida, o jovem registra as opções na urna eletrônica, chega a simular o voto em um candidato e utiliza a tecla de correção antes de confirmar o voto para presidente.





Ao final da gravação, o rapaz comenta que a câmera dos óculos não havia sido limpa, mas afirma ter conseguido registrar o voto. O conteúdo foi publicado nas redes sociais.





De acordo com informações da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), foi confeccionado termo circunstanciado de ocorrência. Dessa forma, o jovem deve comparecer com juízo quando intimado.





Segundo o registro policial, o rapaz foi apresentado na unidade sem lesões corporais aparentes. Ele prestou depoimento e foi liberado posteriormente.