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Eleições 2026

Jovem é detido em Linhares após usar óculos com câmera e gravar vídeo em cabine de votação

Homem de 22 anos foi detido em casa, suspeito de violar o sigilo do voto ao usar equipamento proibido na urna

Publicado em 26 de Outubro de 2026 às 16:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2026 às 16:22

Um jovem de 22 anos foi detido na tarde do último domingo (25), no bairro Movelar, em Linhares, suspeito de violar o sigilo do voto. Ele teria utilizado óculos equipados com câmera, entrar com um celular na cabine de votação e divulgar vídeo do ato de votação nas redes sociais. A prática é proibida. 


O suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Linhares por equipes da Guarda Civil Municipal, que foram até a casa do jovem após o promotor eleitoral ter pedido a prisão dele diante dos fatos registrados no vídeo. 


Segundo o registro da ocorrência, a suspeita é de prática do crime previsto no artigo 312 do Código Eleitoral, que trata da violação ou tentativa de violação do sigilo do voto. 

Óculos usado por jovem em votação
Óculos usados por jovem em votação Guarda Municipal de Linhares

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o jovem seguindo de bicicleta em direção ao local de votação. Ao chegar à escola, ele conversa com os mesários. Em determinado momento, uma das pessoas pergunta se ele está com um celular, e o rapaz responde que não.


Na sequência, ele se aproxima da cabine de votação e retira um celular. As imagens mostram o aparelho exibindo uma mensagem com críticas a um partido político. Em seguida, o jovem registra as opções na urna eletrônica, chega a simular o voto em um candidato e utiliza a tecla de correção antes de confirmar o voto para presidente.


Ao final da gravação, o rapaz comenta que a câmera dos óculos não havia sido limpa, mas afirma ter conseguido registrar o voto. O conteúdo foi publicado nas redes sociais.


De acordo com informações da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), foi confeccionado termo circunstanciado de ocorrência. Dessa forma, o jovem deve comparecer com juízo quando intimado.


Segundo o registro policial, o rapaz foi apresentado na unidade sem lesões corporais aparentes. Ele prestou depoimento e foi liberado posteriormente.

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