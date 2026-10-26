O segundo grande desafio político de Pazolini como governador

Na coluna anterior, destacamos o primeiro grande desafio de Lorenzo Pazolini (Rep) como governador eleito do Espírito Santo: construir uma sólida ponte e uma boa interlocução com o próximo governo Lula (PT), que tomará posse um dia antes dele, em janeiro.





Aqui trazemos o segundo desafio político de Pazolini – que poderia muito bem ser considerado o primeiro, pela ordem –, por ser até mais imediato: fazer base parlamentar na Assembleia Legislativa.





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Começando nesta segunda-feira (26), day-after da vitória eleitoral, o governador eleito e sua equipe precisam construir uma base política para governar, a qual hoje, a princípio, ele não tem. Isso incluindo prefeitos e, principalmente, deputados estaduais eleitos.





Vale lembrar: dos 30 deputados eleitos no último dia 4, os quais tomarão posse no dia 1º de fevereiro, só oito (mais ou menos 1/4) foram eleitos por partidos da coligação de Pazolini, sendo seis do PL (a maior bancada) e só dois da legenda do ex-prefeito, o Republicanos: Pablo Muribeca e Davi Esmael.





Enquanto isso, 18 dos 30 (ou seja, 60%) se elegeram por siglas da coligação do atual governador, Ricardo Ferraço (MDB). Os outros quatro foram eleitos por partidos de esquerda e apoiaram Helder Salomão (PT) no primeiro turno.





O novato Davi Esmael e o reeleito Pablo Muribeca certamente estarão na base de Pazolini. São aliados pessoais. Agora, dentro da própria bancada do PL, há alguns asteriscos. O agora decano da bancada, Capitão Assumção, já declarou aqui que pretende se manter independente. Como vereador, Dárcio Bracarense foi crítico a Pazolini na Câmara de Vitória.





De todo modo, constituir maioria parlamentar não há de ser tão difícil para Pazolini. “Na real”, a maioria dos deputados estaduais se comporta como os membros do “Centrão”, em Brasília: vai de acordo com a direção do vento do poder no Estado. Muitos dos que apoiaram Ricardo, atentos à nova direção do vento, não hão de ter grande dificuldade em se acomodar na base do governador entrante.





É o “magnetismo do poder”, que gera uma atração quase natural.





Mas hoje isso ainda não existe.





Na certa, este é “mais um trabalho” para o presidente estadual do Republicanos, Erick Musso, principal articulador político da exitosa campanha de Pazolini.





Deputado estadual por oito anos, entre 2015 e 2022, seis deles como presidente da Assembleia, Erick tem experiência no ofício. Sabe bem como funciona a mente da maioria dos deputados estaduais e o que é preciso para os aproximar do governo estadual.





Na manhã desta segunda-feira (26), em entrevista à rádio CBN Vitória, Pazolini confirmou uma “previsão” já feita aqui na coluna, mas que dispensava “bola de cristal”: Erick estará em sua equipe de transição. Só não confirmou a posição: se ele será ou não o coordenador. Mas estará na equipe.