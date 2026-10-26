Capixaba é tricampeão mineiro da Turismo 1.4 Pro

O capixaba, Éder Melhorim, que tem um currículo com títulos no kart, VNT, BKR e é nacionalmente conhecido no Automobilismo de Competição, foi o grande destaque no evento de encerramento da temporada, realizada no fim de semana no Autódromo de Potenza, em Minas Gerais.





O capixaba viajou na quinta feira e chegou na pista já fazendo os melhores tempos nos treinos, mostrando que não iria se preocupar com contas, pois precisava apenas de um quinto lugar para trazer mais um título para o Espírito Santo.





Vale ressaltar que o capixabam foi para a Tomada de Tempo, na sexta feira, com um carro novo, que não conhecia bem. Mesmo assim, Éder Melhorim cravou a volta mais rápida e já se posicionou na frente do grid de largada para a primeira das quatro baterias do final de semana.





Focado no título, Melhorim largou bem e não teve problemas para vencer e marcar a volta mais rápida na primeira bateria do dia. Na segunda, o grid foi invertido entre os seis primeiros, levando o capixaba para sexta colocação. Éder Melhorim largou bem e foi à caça de seus adversários, ultrapassando um por um, recebendo a bandeirada em segundo, colado na traseira de Welber França , o Bebé, que venceu a bateria. O resultado anteciparia a conquista do título, informação que foi divulgada pelo presidente da Federação Mineira de Automobilismo (FMA) na sonorização do Autódromo.





"Eu já saí do carro perguntando sobre a soma dos pontos, quando ouvimos na sonorização que eu já tinha garantido o título da temporada 26 e era o Tricampeão Mineiro. Daí a equipe enlouqueceu. Foi muita vibração. Foi emocionante!", comemorou Éder Melhorim, que ainda teria que participar das duas últimas baterias do evento no sábado.





Sem a responsabilidade de vencer, o capixaba largou em quinto na inversão dos seis primeiros e, logo na primeira curva, foi tirado da pista pelo Welber França que largou na sexta colocação.





Com muita perícia, Éder Melhorim, rompeu a caixa de brita e voltou para pista em décimo oitavo e veio conquistando as posições até ultrapassar o líder na última volta.

Na bateria de encerramento, o grid teve problema na formação devido a inversão decimal, que foi solucionado rapidamente.





Melhorim largou muito bem e não demorou uma volta para assumir a ponta e vencer a terceira do fim de semana.





"Foi fantástico! Fui P1 em três baterias e P2 em outra. Fiz a pole e a volta mais rápida em todas elas. É para não esquecer! Agradeço o empenho da equipe e a vibração positiva da minha família e amigos que sempre torceram por mim!", disse o tricampeão Éder Melhorim, que competirá no Brasileiro de Velocidade na Terra em dezembro.















