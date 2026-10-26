Decoração tropical: veja como usar plantas, cores e materiais naturais em casa

“Para dar um clima à noite, use uma luz mais amarelada, aconchegante, bem dimensionada e projetada com possibilidades de gerar os cenários mais sociais ou de relaxamento”, indica a arquiteta. Além disso, segundo a profissional, para criar uma luz suave para o relaxamento, é possível apostar em abajures e luminárias de chão. “Luminárias decorativas com materiais mais naturais (com a presença da madeira, de fibras naturais ou de concreto), são muito apropriadas”, aponta.