Ônibus vai percorrer 14 cidades do Norte do ES para coletar sangue

O Hemocentro Regional de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, recebeu um ônibus adaptado para realizar coletas de sangue em 14 municípios da região. Segundo a Secretaria do Estado da Saúde (Sesa), a unidade móvel começará a operar em novembro, com previsão de pelo menos uma ação de coleta por semana. A iniciativa busca facilitar o acesso de doadores voluntários e ampliar os estoques de sangue.





Durante a entrega do veículo, na última sexta-feira (23), o secretário de Estado da Saúde, Kim Barbosa, informou que o ônibus tem capacidade para realizar até 200 coletas mensais. Segundo ele, cada bolsa de sangue pode ajudar a salvar até quatro vidas.





A unidade móvel pode receber até cinco doadores simultaneamente e conta com duas salas de triagem clínica, geladeira para conservação temporária do sangue coletado e espaço para consumo do lanche oferecido após a doação.





Segundo a diretora do Hemocentro Regional de São Mateus, o veículo permitirá alcançar doadores que têm dificuldade para comparecer regularmente à unidade. A expectativa é ampliar as parcerias com empresas, escolas, faculdades, igrejas, associações e outras organizações da sociedade civil para a realização das campanhas.





A primeira coleta externa está prevista para 5 de novembro, durante um evento no campus da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em São Mateus. Outras ações estão programadas para o mesmo mês na fábrica da Marcopolo e no estacionamento da Central de Compras Santo Antônio.