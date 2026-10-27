AGazeta

AGazeta

ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Entrevista à TV Gazeta

Pazolini aposta em nova ferrovia para ES atrair investimentos após reforma tributária

Governador eleito pretende investir em turismo e infraestrutura para impedir perdas na arrecadação do Estado

Publicado em 27 de Outubro de 2026 às 11:03

Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

27 out 2026 às 11:03
Lorenzo Pazolini (Republicanos) defende execução do projeto da EF-118 para melhorar questão logística do Estado.
Lorenzo Pazolini defende execução do projeto da EF-118 para melhorar questão logística do Estado. Reprodução/TV Gazeta

Lorenzo Pazolini (Republicanos), eleito governador do Espírito Santo no último domingo (25), afirmou que a execução do projeto que cria a EF-118, ferrovia planejada para conectar o território capixaba ao Rio de Janeiro, é essencial para melhorar a questão logística e, consequentemente, minimizar os impactos da reforma tributária no Estado.


Segundo o ex-prefeito de Vitória declarou em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, na manhã desta terça-feira (27), integrar a ferrovia à malha rodoviária do Estado e também aos portos vai garantir que investidores permaneçam no Espírito Santo mesmo com a mudança na tributação, que se dará sobre o consumo gradualmente a partir de 2027, dadas as características do território.


“Eles (setor atacadista) vão ficar aqui não só pelos incentivos. Vão ficar pela questão logística, porque temos toda a questão portuária. Temos contato com o mar e com o mundo. E temos toda a questão de localização geográfica no Brasil: a facilidade de deslocamento para o Centro-Oeste, para o maior centro consumidor do Brasil, que é o Sudeste, com Rio de Janeiro e São Paulo. Essa proximidade vai garantir que as empresas permaneçam no Espírito Santo”, afirmou.


Para Pazolini investir na infraestrutura do Estado é fundamental para que o “hub logístico se transforme na prática em uma potencialidade”. “Você tem que ter ferrovia, rodovia e tem que ter, principalmente, esse papel do Estado de integração.”


O ex-prefeito também destacou que é preciso investir em turismo para atrair mais pessoas e aumentar a arrecadação do Estado a partir dos próximos anos. “O turista consome, gera emprego, renda e tributos que se revertem na melhoria e no avanço de políticas públicas.”

Leia mais sobre Política

Pazolini aposta em nova ferrovia para ES atrair investimentos após reforma tributária

Em Vitória, Pazolini venceu em 37 bairros e Ricardo em 11 no 2º turno; veja mapa

Pazolini promete conversar com prefeitos para integrar trânsito e ciclovias na Grande Vitória

Na Serra, Pazolini venceu em 41 bairros e Ricardo em 30 no 2º turno; veja mapa

ES elege o primeiro governador declaradamente de direita desde a redemocratização

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Eleições Eleicões 2026 Lorenzo Pazolini ferrovia Governo do ES reforma tributária
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Acidente aconteceu na noite de domingo (25), no bairro Camata
Criança sofre traumatismo craniano após moto atingir carrinho em Pedro Canário
Imagem de destaque
O hino composto por dom Pedro 1º que Lula transformou em canção da vitória
Imagem de destaque
Como Harry Kane ganhou a Bola de Ouro sem conquistar os principais títulos da temporada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.