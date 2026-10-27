Pazolini aposta em nova ferrovia para ES atrair investimentos após reforma tributária

Lorenzo Pazolini (Republicanos), eleito governador do Espírito Santo no último domingo (25), afirmou que a execução do projeto que cria a EF-118, ferrovia planejada para conectar o território capixaba ao Rio de Janeiro, é essencial para melhorar a questão logística e, consequentemente, minimizar os impactos da reforma tributária no Estado.





Segundo o ex-prefeito de Vitória declarou em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, na manhã desta terça-feira (27), integrar a ferrovia à malha rodoviária do Estado e também aos portos vai garantir que investidores permaneçam no Espírito Santo mesmo com a mudança na tributação, que se dará sobre o consumo gradualmente a partir de 2027, dadas as características do território.





“Eles (setor atacadista) vão ficar aqui não só pelos incentivos. Vão ficar pela questão logística, porque temos toda a questão portuária. Temos contato com o mar e com o mundo. E temos toda a questão de localização geográfica no Brasil: a facilidade de deslocamento para o Centro-Oeste, para o maior centro consumidor do Brasil, que é o Sudeste, com Rio de Janeiro e São Paulo. Essa proximidade vai garantir que as empresas permaneçam no Espírito Santo”, afirmou.





Para Pazolini investir na infraestrutura do Estado é fundamental para que o “hub logístico se transforme na prática em uma potencialidade”. “Você tem que ter ferrovia, rodovia e tem que ter, principalmente, esse papel do Estado de integração.”





O ex-prefeito também destacou que é preciso investir em turismo para atrair mais pessoas e aumentar a arrecadação do Estado a partir dos próximos anos. “O turista consome, gera emprego, renda e tributos que se revertem na melhoria e no avanço de políticas públicas.”