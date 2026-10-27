Em Vitória, Pazolini venceu em 37 bairros e Ricardo em 11 no 2º turno; veja mapa

Após registrar liderança em todos os bairros de Vitória no primeiro turno, Lorenzo Pazolini (Republicanos) reduziu seu alcance, mas ainda venceu na maioria das comunidades: foram 37 localidades da Capital que deram vitória ao governador eleito, enquanto Ricardo Ferraço (MDB) conseguiu virar a votação em 11 comunidades, no segundo turno das Eleições 2026.
Pazolini apresentava vantagem expressiva em Caratoíra, Centro, Consolação, Do Quadro, Enseada do Suá, Forte São João, Goiabeiras, Ilha de Santa Maria, Monte Belo, Parque Moscoso e Romão, mas perdeu a liderança entre os dois turnos de votação.
Em alguns cenários, a margem entre os candidatos ficou apertada, como no caso da Vila Rubim, onde o republicano ganhou por uma diferença de apenas três votos.
Os dados referem-se à apuração registrada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). É importante frisar que não constam todos os bairros do município, mas apenas aqueles com seção de votação. Confira o detalhamento no mapa abaixo:
Apuração por bairro — Vitoria (governador) — 2º turno
AEROPORTO
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
ANDORINHAS
ANTÔNIO HONÓRIO
ARIOVALDO FAVALESSA
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
BARRO VERMELHO
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BELA VISTA
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BENTO FERREIRA
BOA VISTA
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BONFIM
CARATOÍRA
CENTRO
COMDUSA
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
CONQUISTA
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
CONSOLAÇÃO
CRUZAMENTO
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
DA PENHA
DE LOURDES
DO CABRAL
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
DO MOSCOSO
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
DO QUADRO
ENSEADA DO SUÁ
ESTRELINHA
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
FONTE GRANDE
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
FORTE SÃO JOÃO
FRADINHOS
GOIABEIRAS
GRANDE VITÓRIA
GURIGICA
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
HORTO
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
ILHA DAS CAIEIRAS
ILHA DE SANTA MARIA
ILHA DO BOI
ILHA DO FRADE
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ILHA DO PRÍNCIPE
INHANGUETÁ
ITARARÉ
JABOUR
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
JARDIM CAMBURI
JARDIM DA PENHA
JESUS DE NAZARETH
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
JOANA D'ARC
JUCUTUQUARA
MARIA ORTIZ
MARIO CYPRESTE
MARUÍPE
MATA DA PRAIA
MONTE BELO
MORADA DE CAMBURI
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
NAZARETH
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
NOVA PALESTINA
PARQUE INDUSTRIAL
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
PARQUE MOSCOSO
PIEDADE
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
PONTAL DE CAMBURI
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
PRAIA DO CANTO
PRAIA DO SUÁ
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
REDENÇÃO
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
REPÚBLICA
RESISTÊNCIA
ROMÃO
SANTA CECÍLIA
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
SANTA CLARA
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
PRAIA DE SANTA HELENA
SANTA LÚCIA
SANTA LUÍZA
SANTA MARTHA
SANTA TEREZA
SANTO ANDRÉ
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
SANTO ANTÔNIO
SANTOS DUMONT
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
SANTOS REIS
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
SÃO BENEDITO
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
SÃO CRISTOVÃO
SÃO PEDRO III
SÃO PEDRO I + SÃO PEDRO
SEGURANÇA DO LAR
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
SOLON BORGES
TABUAZEIRO
UNIVERSITÁRIO
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
VILA RUBIM
Resultado em Vitoria
48 bairros mapeados · 208.612 votos válidos
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