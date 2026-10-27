Em Vitória, Pazolini venceu em 37 bairros e Ricardo em 11 no 2º turno; veja mapa

Após registrar liderança em todos os bairros de Vitória no primeiro turno, Lorenzo Pazolini (Republicanos) reduziu seu alcance, mas ainda venceu na maioria das comunidades: foram 37 localidades da Capital que deram vitória ao governador eleito, enquanto Ricardo Ferraço (MDB) conseguiu virar a votação em 11 comunidades, no segundo turno das Eleições 2026.





Pazolini apresentava vantagem expressiva em Caratoíra, Centro, Consolação, Do Quadro, Enseada do Suá, Forte São João, Goiabeiras, Ilha de Santa Maria, Monte Belo, Parque Moscoso e Romão, mas perdeu a liderança entre os dois turnos de votação.





Em alguns cenários, a margem entre os candidatos ficou apertada, como no caso da Vila Rubim, onde o republicano ganhou por uma diferença de apenas três votos.





Os dados referem-se à apuração registrada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). É importante frisar que não constam todos os bairros do município, mas apenas aqueles com seção de votação. Confira o detalhamento no mapa abaixo: