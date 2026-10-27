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Eleições 2026

Em Vitória, Pazolini venceu em 37 bairros e Ricardo em 11 no 2º turno; veja mapa

Todos os bairros haviam apresentado preferência pelo republicano no primeiro turno, mas o cenário mudou na segunda etapa de votação

Publicado em 27 de Outubro de 2026 às 10:32

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

27 out 2026 às 10:32

Após registrar liderança em todos os bairros de Vitória no primeiro turno, Lorenzo Pazolini (Republicanos) reduziu seu alcance, mas ainda venceu na maioria das comunidades: foram 37 localidades da Capital que deram vitória ao governador eleito, enquanto Ricardo Ferraço (MDB) conseguiu virar a votação em 11 comunidades, no segundo turno das Eleições 2026


Pazolini apresentava vantagem expressiva em Caratoíra, Centro, Consolação, Do Quadro, Enseada do Suá, Forte São João, Goiabeiras, Ilha de Santa Maria, Monte Belo, Parque Moscoso e Romão, mas perdeu a liderança entre os dois turnos de votação. 


Em alguns cenários, a margem entre os candidatos ficou apertada, como no caso da Vila Rubim, onde o republicano ganhou por uma diferença de apenas três votos.


Os dados referem-se à apuração registrada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). É importante frisar que não constam todos os bairros do município, mas apenas aqueles com seção de votação. Confira o detalhamento no mapa abaixo:

Apuração por bairro — Vitoria (governador) — 2º turno
Eleições 2026 · 2º turno

Apuração por bairro — Vitoria (governador) — 2º turno

Ver resultado geral

AEROPORTO

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

ANDORINHAS

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)66.14%
1.375 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)33.86%
704 votos

ANTÔNIO HONÓRIO

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)54.38%
1.272 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)45.62%
1.067 votos

ARIOVALDO FAVALESSA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

BARRO VERMELHO

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

BELA VISTA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

BENTO FERREIRA

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)50.51%
4.095 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)49.49%
4.013 votos

BOA VISTA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

BONFIM

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)54.31%
1.588 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)45.69%
1.336 votos

CARATOÍRA

RICARDO FERRAÇO (MDB)59.85%
556 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)40.15%
373 votos

CENTRO

RICARDO FERRAÇO (MDB)55.60%
4.030 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)44.40%
3.218 votos

COMDUSA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

CONQUISTA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

CONSOLAÇÃO

RICARDO FERRAÇO (MDB)53.71%
1.824 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)46.29%
1.572 votos

CRUZAMENTO

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

DA PENHA

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)52.64%
3.395 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)47.36%
3.054 votos

DE LOURDES

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)55.37%
753 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)44.63%
607 votos

DO CABRAL

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

DO MOSCOSO

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

DO QUADRO

RICARDO FERRAÇO (MDB)50.56%
897 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)49.44%
877 votos

ENSEADA DO SUÁ

RICARDO FERRAÇO (MDB)53.27%
423 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)46.73%
371 votos

ESTRELINHA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

FONTE GRANDE

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

FORTE SÃO JOÃO

RICARDO FERRAÇO (MDB)50.85%
1.202 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)49.15%
1.162 votos

FRADINHOS

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)54.97%
531 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)45.03%
435 votos

GOIABEIRAS

RICARDO FERRAÇO (MDB)50.48%
1.356 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)49.52%
1.330 votos

GRANDE VITÓRIA

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)60.92%
2.542 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)39.08%
1.631 votos

GURIGICA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

HORTO

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

ILHA DAS CAIEIRAS

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)58.63%
1.930 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)41.37%
1.362 votos

ILHA DE SANTA MARIA

RICARDO FERRAÇO (MDB)55.25%
884 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)44.75%
716 votos

ILHA DO BOI

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)63.89%
559 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)36.11%
316 votos

ILHA DO FRADE

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

ILHA DO PRÍNCIPE

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)55.71%
1.054 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)44.29%
838 votos

INHANGUETÁ

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)55.36%
1.699 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)44.64%
1.370 votos

ITARARÉ

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)53.93%
2.224 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)46.07%
1.900 votos

JABOUR

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

JARDIM CAMBURI

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)52.01%
16.140 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)47.99%
14.892 votos

JARDIM DA PENHA

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)50.44%
9.313 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)49.56%
9.151 votos

JESUS DE NAZARETH

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

JOANA D'ARC

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)58.11%
949 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)41.89%
684 votos

JUCUTUQUARA

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)51.56%
1.917 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)48.44%
1.801 votos

MARIA ORTIZ

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)58.22%
4.065 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)41.78%
2.917 votos

MARIO CYPRESTE

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)51.75%
3.320 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)48.25%
3.096 votos

MARUÍPE

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)53.75%
3.547 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)46.25%
3.052 votos

MATA DA PRAIA

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)52.87%
2.920 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)47.13%
2.603 votos

MONTE BELO

RICARDO FERRAÇO (MDB)50.66%
423 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)49.34%
412 votos

MORADA DE CAMBURI

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

NAZARETH

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

NOVA PALESTINA

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)62.59%
2.593 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)37.41%
1.550 votos

PARQUE INDUSTRIAL

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

PARQUE MOSCOSO

RICARDO FERRAÇO (MDB)53.94%
1.528 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)46.06%
1.305 votos

PIEDADE

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

PONTAL DE CAMBURI

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

PRAIA DO CANTO

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)57.98%
6.825 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)42.02%
4.946 votos

PRAIA DO SUÁ

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

REDENÇÃO

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

REPÚBLICA

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)54.86%
3.321 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)45.14%
2.733 votos

RESISTÊNCIA

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)63.00%
1.742 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)37.00%
1.023 votos

ROMÃO

RICARDO FERRAÇO (MDB)52.14%
670 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)47.86%
615 votos

SANTA CECÍLIA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

SANTA CLARA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

PRAIA DE SANTA HELENA

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)58.52%
1.257 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)41.48%
891 votos

SANTA LÚCIA

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)54.73%
4.636 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)45.27%
3.835 votos

SANTA LUÍZA

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)58.40%
1.276 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)41.60%
909 votos

SANTA MARTHA

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)57.98%
1.667 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)42.02%
1.208 votos

SANTA TEREZA

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)52.66%
1.110 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)47.34%
998 votos

SANTO ANDRÉ

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

SANTO ANTÔNIO

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)52.88%
1.856 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)47.12%
1.654 votos

SANTOS DUMONT

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

SANTOS REIS

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

SÃO BENEDITO

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

SÃO CRISTOVÃO

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)58.40%
1.356 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)41.60%
966 votos

SÃO PEDRO III

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)60.79%
2.642 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)39.21%
1.704 votos

SÃO PEDRO I + SÃO PEDRO

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)60.05%
2.130 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)39.95%
1.417 votos

SEGURANÇA DO LAR

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

SOLON BORGES

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)53.97%
449 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)46.03%
383 votos

TABUAZEIRO

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)58.72%
1.841 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)41.28%
1.294 votos

UNIVERSITÁRIO

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

VILA RUBIM

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)50.23%
321 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)49.77%
318 votos

Resultado em Vitoria

48 bairros mapeados · 208.612 votos válidos

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)53,77%
112.161 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)46,23%
96.451 votos

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