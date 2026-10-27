Jovem é detido pela PM com submetralhadora e munições em Vitória

Um jovem, de 23 anos, foi detido com uma submetralhadora de fabricação semi-industrial, além de 39 munições calibre .380, durante um patrulhamento na tarde de segunda-feira (26), no bairro Caratoíra, em Vitória.





De acordo com a Polícia Militar , as equipes realizavam o patrulhamento na Rua Augusto de Oliveira quando avistaram o suspeito com a arma nas mãos. Entretanto, ao perceber a aproximação dos militares, o rapaz fugiu para o interior de um imóvel, aparentemente abandonado. Os policiais conseguiram alcançá-lo e realizaram a abordagem.





Durante a ocorrência, os militares perceberam a presença de outro homem no imóvel, mas não conseguiram abordá-lo, pois o indivíduo fugiu pelos fundos da residência, entrando em outra casa. As equipes realizaram buscas, mas o suspeito não foi localizado.





Além da arma e das munições, foram apreendidos com o suspeito dois aparelhos celulares. Ele foi encaminhado, juntamente com o material apreendido, à Delegacia Regional de Vitória.