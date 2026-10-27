Jovem é detido pela PM com submetralhadora e munições em Vitória

Um jovem, de 23 anos, foi detido com uma submetralhadora de fabricação semi-industrial, além de 39 munições calibre .380, durante um patrulhamento na tarde de segunda-feira (26), no bairro Caratoíra, em Vitória.
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Um jovem, de 23 anos, foi detido com uma submetralhadora de fabricação semi-industrial, além de 39 munições calibre .380, durante um patrulhamento na tarde de segunda-feira (26), no bairro Caratoíra, em Vitória.
Um homem foi preso em flagrante nesta terça-feira (27), em Cariacica, suspeito de armazenar material de abuso sexual infantojuvenil. A prisão ocorreu durante a Operação Açor, deflagrada pela Polícia Federal (PF), com o objetivo de combater o armazenamento e o compartilhamento de cenas de abuso sexual de crianças e adolescentes.
A ação cumpriu dois mandados de busca e apreensão no município. Durante as buscas, os policiais apreenderam três telefones celulares e um notebook. Segundo a Polícia Federal, em um dos dispositivos foi encontrado material de abuso sexual infantojuvenil armazenado, o que motivou a prisão em flagrante do suspeito.
As investigações tiveram início a partir de informações encaminhadas por pessoas do público e por uma empresa de tecnologia da informação. O homem poderá responder pelo crime de posse de material de abuso sexual infantojuvenil.
*Este conteúdo foi produzido por Robertha Araújo, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob supervisão do editor Rodrigo Lira.
Um jovem de 22 anos morreu em um acidente de carro na tarde desta segunda-feira (26), na comunidade de Assunta, na comunidade de São João, em Alfredo Chaves, na Região Serrana do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, ele era passageiro do veículo.
Quando os militares chegaram ao local, profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) já prestavam atendimento à vítima, que morreu no local. As causas do acidente não foram divulgadas.
De acordo com a PM, pessoas que estavam na região relataram que o motorista havia deixado o local em estado de choque. Posteriormente, os policiais receberam a informação de que ele havia sido socorrido ao Pronto Atendimento de Alfredo Chaves.
Após receber atendimento médico, o motorista fez o teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para o consumo de álcool. Em seguida, foi conduzido à 5ª Delegacia Regional de Guarapari. A Polícia Civil informou que o motorista, de 19 anos, foi autuado em flagrante por adulteração de sinal identificador de veículo automotor, na modalidade equiparada. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarapari.
Um homem foi morto a tiros na noite de segunda-feira (26), no bairro Jardim do Vale, em Vila Velha. Testemunhas contaram à polícia que a vítima chegou ao local em um carro prata, acompanhada de outros dois homens, que teriam efetuado os disparos.
Moradores da região ouviram os tiros por volta das 22h30. Mesmo baleado, o homem tentou fugir e correu por cerca de 150 metros, mas não conseguiu escapar. A polícia identificou três perfurações no corpo da vítima.
O crime aconteceu nas proximidades de um terreno baldio. Moradores suspeitam que o homem tenha sido levado de outro lugar até o bairro para ser assassinado.
* Com informações da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta.
Um trailer de comida mineira pegou fogo na praça de Feu Rosa, na Serra, no início da noite desta segunda-feira (26). Segundo a proprietária, Fernanda Cristina Souza, conhecida pelos clientes como Mineira, o incêndio começou após um problema na mangueira de uma botija de gás.
As chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros, mas o estabelecimento ficou destruído. De acordo com Fernanda, equipamentos como fritadeira e freezer, além de utensílios utilizados no preparo dos alimentos, foram perdidos no incêndio.
“Eu cheguei e atendi os clientes. Ela (funcionária) foi fritar as coisas na fritadeira normal, enquanto eu fui fazer as bases. De repente, a mangueira estourou! Deu aquela fumaça… Quando fui desligar, começou a pegar fogo”, relatou em entrevista ao repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta.
Ainda segundo Mineira, outros comerciantes e pessoas que estavam na praça ajudaram a buscar água para tentar conter as chamas antes da chegada dos bombeiros. Agora, Fernanda pretende se reerguer e retomar as atividades do empreendimento.
“Na hora, eu fiquei sem chão. Chorei. Não estava acreditando. Mas tenho muita fé, sei que Deus vai me ajudar. Vamos tentar nos reerguer. Deus vai me ajudar.”
Um homem de 43 anos morreu após o carro que dirigia bater em árvores na ES 181, em Muniz Freire, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (26). Segundo a prefeitura do município, a vítima é o mecânico automotivo Alessandro Pinheiro de Andrade. O acidente aconteceu no trecho entre a sede da cidade e o distrito de Piaçu, próximo ao trevo de acesso ao distrito de Menino Jesus.
Segundo o Corpo de Bombeiros, uma equipe de Iúna foi acionada para atender à ocorrência e retirar o motorista, que estava preso às ferragens do veículo. Ao chegar ao local, os militares foram informados por profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de que o homem já estava morto.
Os bombeiros realizaram o trabalho de desencarceramento para retirar o corpo de Alessandro do veículo. Após a conclusão do procedimento, a Polícia Científica assumiu os trabalhos de remoção.
Durante o atendimento, a ES 181 ficou parcialmente interditada, com o trânsito funcionando em meia pista, segundo informações divulgadas pela Prefeitura de Muniz Freire. Não há confirmação sobre a liberação total da rodovia.
A Polícia Científica informou que a perícia foi acionada às 13h12. O corpo do homem foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Venda Nova do Imigrante, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A reportagem de A Gazeta também procurou a Polícia Militar para obter mais informações sobre as circunstâncias do acidente, mas não teve resposta até a última atualização deste texto.
Um homem de 27 anos foi morto a tiros dentro de um veículo de uma revendedora de gás após perseguição no bairro Nova Canaã, em Marataízes, no Sul do Espírito Santo, nesta segunda-feira (26).
Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender a uma ocorrência envolvendo um veículo que transportava gás e água e havia sido atingido por diversos disparos. A picape apresentava marcas de tiros nas laterais e na traseira.
Testemunhas relataram aos policiais que o veículo era perseguido por uma motocicleta e que o piloto atirou várias vezes contra o motorista durante o trajeto. Ao alcançar o veículo, o suspeito teria feito novos disparos contra a vítima, que morreu no local, e fugiu. O caso é investigado pela Polícia Civil. A identidade da vítima não foi informada.
Um homem foi encontrado morto dentro de um bar em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta segunda-feira (26). Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada após relatos de disparos, mas, ao chegar ao estabelecimento, localizado em Braço do Rio, não encontrou ninguém. O corpo estava caído no chão.
A identidade e a idade da vítima não foram informadas. O caso é investigado pela Delegacia de Conceição da Barra.
Um motociclista de 27 anos, identificado como João Victor Silva Layber, morreu após bater contra um poste na noite deste domingo (25), no bairro Santo Amaro, na zona rural de Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo. O acidente aconteceu nas proximidades de um campo de futebol.
Segundo a Polícia Militar, o motociclista perdeu o controle da direção e colidiu contra o poste. Ele morreu no local, e a perícia foi acionada. A Polícia Científica informou que o corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.
Na manhã desta segunda-feira (26), a Prefeitura de Itapemirim divulgou uma nota de pesar pela morte do motociclista.
Errata
26/10/2026
Anteriormente, a Polícia Civil havia informado que o corpo foi encaminhado à SML de Colatina. A informação foi corrigida: o corpo foi levado à unidade de Cachoeiro de Itapemirim.
Um homem de 34 anos foi morto a tiros dentro de casa por três suspeitos encapuzados, na noite deste domingo (25), no bairro São Cristóvão, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a vítima estava no quarto, assistindo a um filme pelo celular, quando foi surpreendida pelos disparos. Ninguém foi preso.
Um familiar relatou à PM que os suspeitos arrombaram a porta da cozinha para entrar na residência. Segundo o relato, os três usavam luvas, balaclavas, calças jeans e blusas pretas de manga comprida.
A Polícia Científica foi acionada, e o corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), onde passará por necropsia antes de ser liberado aos familiares. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Nova Venécia.
Um tenente da reserva da Polícia Militar, de 56 anos, foi preso após tentar arrombar o portão da casa da ex-esposa, de 57, e ameaçá-la, no bairro Porto de Santana, em Cariacica, na Grande Vitória. O caso ocorreu na noite de domingo (25). O nome do policial não foi divulgado pela preservar a identificação da vítima.
A mulher contou à Polícia Militar que se separou do ex-marido há cinco meses e que, por volta das 23h30, ele foi até a residência dela e tentou arrombar o portão. Segundo o relato, ela tem medo de ser morta pelo homem e se sente intimidada e ameaçada por questões patrimoniais relacionadas ao divórcio.
"Ele ficou batendo no portão falando com minha filha que, se ele não subisse, iria quebrar o cadeado. Eu me senti ameaçada, a gente vê todo dia na televisão acontecendo esse tipo de tragédia, então fiquei com medo", desabafou a vítima à TV Gazeta.
De acordo com a PM, o tenente da reserva estava visivelmente alcoolizado e se recusava a deixar o local. Ele foi levado à Delegacia Regional de Cariacica, onde chegou a quebrar o próprio celular.
O suspeito foi autuado em flagrante por ameaça no contexto da Lei Maria da Penha. A delegada arbitrou uma fiança de R$ 1.600, mas, segundo apuração da TV Gazeta, o tenente da reserva não pagou o valor e foi encaminhado ao presídio militar.
A mulher contou que o relacionamento dos dois durou cerca de 35 anos. Apesar de nunca ter denunciado o ex-marido antes, ela explicou que o comportamento dele piorou depois que o tenente se aposentou, há 10 anos. "Espero que ele mude de vida, que acorde e se transforme", desabafou.