Governador eleito do ES quer diálogo com governo federal e Congresso em busca de verbas

“O Espírito Santo precisa de muita ajuda do governo federal e nós vamos buscar intensamente essa ajuda.” A declaração é do governador eleito no Estado, Lorenzo Pazolini (Republicanos), em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, na manhã desta terça-feira (27).
Segundo o gestor, o Executivo estadual vai buscar “tudo o que for possível” para financiar obras e projetos capixabas, tanto junto à União quanto à bancada capixaba no Congresso Nacional.
Para o ex-prefeito de Vitória, que foi apoiado durante a corrida eleitoral pelo candidato derrotado nas urnas, Flávio Bolsonaro (PL), passadas as Eleições 2026, é hora de falar sobre “gestão pública” para “ajudar e melhorar a vida das pessoas, e, principalmente, trazer investimentos e políticas públicas para o Espírito Santo”.
Segundo Pazolini, ele espera que haja uma relação republicana entre os governos estadual e federal, que será, novamente, liderado pelo presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Tal relação deverá permitir que o Estado, conforme o ex-prefeito, continue obras em andamento e realize novas intervenções consideradas necessárias. Entre os exemplos estão a duplicação da BR 262 e o Complexo Hospitalar em São Mateus, no Norte do Espírito Santo.
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