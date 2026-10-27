Governador eleito do ES quer diálogo com governo federal e Congresso em busca de verbas

“O Espírito Santo precisa de muita ajuda do governo federal e nós vamos buscar intensamente essa ajuda.” A declaração é do governador eleito no Estado, Lorenzo Pazolini (Republicanos), em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, na manhã desta terça-feira (27).





Segundo o gestor, o Executivo estadual vai buscar “tudo o que for possível” para financiar obras e projetos capixabas, tanto junto à União quanto à bancada capixaba no Congresso Nacional.





Para o ex-prefeito de Vitória, que foi apoiado durante a corrida eleitoral pelo candidato derrotado nas urnas, Flávio Bolsonaro (PL), passadas as Eleições 2026, é hora de falar sobre “gestão pública” para “ajudar e melhorar a vida das pessoas, e, principalmente, trazer investimentos e políticas públicas para o Espírito Santo”.