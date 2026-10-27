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Governador eleito do ES quer diálogo com governo federal e Congresso em busca de verbas

Lorenzo Pazolini defende articulação em Brasília para garantir execução de obras e projetos no Estado

Publicado em 27 de Outubro de 2026 às 12:00

Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

27 out 2026 às 12:00

“O Espírito Santo precisa de muita ajuda do governo federal e nós vamos buscar intensamente essa ajuda.” A declaração é do governador eleito no Estado, Lorenzo Pazolini (Republicanos), em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, na manhã desta terça-feira (27). 


Segundo o gestor, o Executivo estadual vai buscar “tudo o que for possível” para financiar obras e projetos capixabas, tanto junto à União quanto à bancada capixaba no Congresso Nacional.


Para o ex-prefeito de Vitória, que foi apoiado durante a corrida eleitoral pelo candidato derrotado nas urnas, Flávio Bolsonaro (PL), passadas as Eleições 2026, é hora de falar sobre “gestão pública” para “ajudar e melhorar a vida das pessoas, e, principalmente, trazer investimentos e políticas públicas para o Espírito Santo”.

Lorenzo Pazolini (Republicanos) falou ao Bom Dia ES que espera ter "relação republicana" com governo federal.
Lorenzo Pazolini disse ao Bom Dia ES que espera ter "relação republicana" com governo federal. Reprodução/ TV Gazeta

Segundo Pazolini, ele espera que haja uma relação republicana entre os governos estadual e federal, que será, novamente, liderado pelo presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). 


Tal relação deverá permitir que o Estado, conforme o ex-prefeito, continue obras em andamento e realize novas intervenções consideradas necessárias. Entre os exemplos estão a duplicação da BR 262 e o Complexo Hospitalar em São Mateus, no Norte do Espírito Santo.

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