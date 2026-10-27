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Eleições 2026

Pazolini promete conversar com prefeitos para integrar trânsito e ciclovias na Grande Vitória

Durante entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, governador eleito afirmou que integração é fundamental para melhorar a mobilidade urbana da Região Metropolitana

Publicado em 27 de Outubro de 2026 às 09:55

Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

27 out 2026 às 09:55
Lorenzo Pazolini (Republicanos) pretende dialogar com prefeitos da Grande Vitória para buscar soluções para a mobilidade urbana das cidades.
Lorenzo Pazolini pretende dialogar com prefeitos para buscar soluções em conjunto para o Estado Reprodução/TV Gazeta

O governador eleito do Espírito Santo, Lorenzo Pazolini (Republicanos), defendeu a adoção de soluções em conjunto para a mobilidade urbana em toda a Região Metropolitana de Vitória. Para ele, é preciso integrar a malha de ciclovias das cidades para que o cidadão possa utilizar a bicicleta como meio de transporte diário de maneira mais eficiente.


“As pessoas esperam, necessitam e desejam, de madeira legítima, que haja uma malha, para que possam passear, não só, mas pedalar e também utilizar isso para ir e voltar do trabalho, para ir à igreja, para ir a um centro comercial pedalando com segurança. Isso é legítimo e é o esperado”, afirmou o ex-prefeito da Capital, citando a Serra, que tem a maior população do Estado.


A declaração foi dada durante entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, na manhã desta terça-feira (27).

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Para tal integração, o governador eleito pretende “dialogar com os municípios” para proporcionar investimentos e incentivar a realização de obras feitas em parceria com o Executivo estadual por meio, por exemplo, da assinatura de convênios.


“Nós, enquanto governo (estadual), temos que estar próximos à gestão municipal, não só da Serra, mas de todos os 78 municípios, para exatamente incentivar a adoção de soluções conjuntas que levem à segurança na micromobilidade urbana e à possibilidade de construção de novas ciclovias. É isso o que nós queremos fazer”, afirmou. 


Segundo Pazolini, a integração da Região Metropolitana é “fundamental”. Além das ciclovias, o ex-prefeito também defendeu integração maior do tranporte público entre as cidades. 


“Nós queremos integrar, trazer avanços sociais e fazer com que as pessoas possam utilizar o transporte público com qualidade. Precisamos melhorar, por exemplo, a infraestrutura dos terminais. São questões simples. Os banheiros dos terminais, nós temos muitas reclamações”, exemplificou.


O governador eleito prometeu, a partir de janeiro de 2027, se reunir com prefeitos para “buscar soluções conjuntas para os desafios da sociedade”.

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