Pazolini promete conversar com prefeitos para integrar trânsito e ciclovias na Grande Vitória

O governador eleito do Espírito Santo, Lorenzo Pazolini (Republicanos), defendeu a adoção de soluções em conjunto para a mobilidade urbana em toda a Região Metropolitana de Vitória. Para ele, é preciso integrar a malha de ciclovias das cidades para que o cidadão possa utilizar a bicicleta como meio de transporte diário de maneira mais eficiente.





“As pessoas esperam, necessitam e desejam, de madeira legítima, que haja uma malha, para que possam passear, não só, mas pedalar e também utilizar isso para ir e voltar do trabalho, para ir à igreja, para ir a um centro comercial pedalando com segurança. Isso é legítimo e é o esperado”, afirmou o ex-prefeito da Capital, citando a Serra, que tem a maior população do Estado.





A declaração foi dada durante entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, na manhã desta terça-feira (27).