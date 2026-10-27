Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Clássicos do pop rock nacional embalam véspera de feriado na Serra com show da Banda Rádio Táxi
Anos 80

Clássicos do pop rock nacional embalam véspera de feriado na Serra com show da Banda Rádio Táxi

Donos de hits inesquecíveis como “Eva” e “Garota Dourada”, ícones dos anos 80 se apresentam no Cerimonial Manguinhos com abertura da Banda 80+
Patrick Mizrahi

Patrick Mizrahi

Publicado em 27 de Outubro de 2026 às 10:58

Rádio Táxi se apresenta na Serra no dia 19 de novembro, véspera de feriado.
Rádio Táxi se apresenta na Serra no dia 19 de novembro, véspera de feriado. Paulo Martins

A trilha sonora das rádios e novelas que embalaram gerações nos anos 1980 ganha vida novamente na Serra. No dia 19 de novembro, véspera de feriado, o Cerimonial Manguinhos, em Morada de Laranjeiras, será palco da festa Na Última Astronave, uma verdadeira viagem no tempo liderada pela lendária Banda Rádio Táxi. 


Com mais de quatro décadas de estrada, o grupo paulistano é um dos pilares da consolidação do pop rock brasileiro. Donos de hits atemporais que invadiram as paradas de sucesso e marcaram presença em novelas marcantes da TV Globo, como Sol de Verão, Pão Pão, Beijo Beijo e Roda de Fogo, os músicos preparam um repertório recheado de memórias afetivas. Canções como “Eva”, “Garota Dourada”, “Coisas de Casal” e “Rádio Ligado” prometem fazer o público cantar do início ao fim.

É muito gratificante ver o publico em geral curtindo nossas músicas desde as primeiras até as mais atuais com o mesmo entusiasmo de quando começamos. É uma satisfação de certa forma ter contribuído com a música popular brasileira

Gel Fernandes, fundador e baterista da Banda.

A abertura da festa fica por conta da Banda 80+, responsável por aquecer a pista com um resgate nostálgico dos maiores hits das décadas de 1980 e 1990. 


Serviço:


  • Festa Na Última Astronave — Show com Banda Rádio Táxi e Banda 80+

  • Data: 19 de novembro (véspera de feriado)

  • Local: Cerimonial Manguinhos (Av. Paulo Pereira Gomes, Morada de Laranjeiras, Serra - ES)

  • Ingressos: A partir de R$ 60

  • Vendas online: Plataforma OnTicket

  • Informações e vendas diretas: (27) 99754-0818 | (27) 99873-9644

    • *Este conteúdo foi produzido por Patrick Mizrahi, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Felipe Khoury 

    Veja Também 

    Cantora natural de Vitória apresenta sucessos de Rita Lee no Fest Gastronomia 2026

    Luiza Dutra promete noite de homenagem a Rita Lee em show no Fest Gastronomia 2026

    Imagem de destaque

    Ludmilla e Yan comandam festival em formato sunset em Vila Velha; saiba mais

    Jay-Z será a atração principal do show do intervalo do Super Bowl LXI, em fevereiro de 2027

    Jay-Z será atração do show do intervalo do Super Bowl 2027

    Este vídeo pode te interessar

    Tópicos Relacionados

    Música
    Viu algum erro?
    Fale com a redação
    Informar erro!

    Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

    Fale com a gente

    Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

    A Gazeta integra o

    Saiba mais

    Recomendado para você

    Acidente aconteceu na noite de domingo (25), no bairro Camata
    Criança sofre traumatismo craniano após moto atingir carrinho em Pedro Canário
    Imagem de destaque
    O hino composto por dom Pedro 1º que Lula transformou em canção da vitória
    Imagem de destaque
    Como Harry Kane ganhou a Bola de Ouro sem conquistar os principais títulos da temporada

    Privacidade e segurança

    © 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

    Fale com a gente

    Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.