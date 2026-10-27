Clássicos do pop rock nacional embalam véspera de feriado na Serra com show da Banda Rádio Táxi

A trilha sonora das rádios e novelas que embalaram gerações nos anos 1980 ganha vida novamente na Serra. No dia 19 de novembro, véspera de feriado, o Cerimonial Manguinhos, em Morada de Laranjeiras, será palco da festa Na Última Astronave, uma verdadeira viagem no tempo liderada pela lendária Banda Rádio Táxi.
Com mais de quatro décadas de estrada, o grupo paulistano é um dos pilares da consolidação do pop rock brasileiro. Donos de hits atemporais que invadiram as paradas de sucesso e marcaram presença em novelas marcantes da TV Globo, como Sol de Verão, Pão Pão, Beijo Beijo e Roda de Fogo, os músicos preparam um repertório recheado de memórias afetivas. Canções como “Eva”, “Garota Dourada”, “Coisas de Casal” e “Rádio Ligado” prometem fazer o público cantar do início ao fim.
É muito gratificante ver o publico em geral curtindo nossas músicas desde as primeiras até as mais atuais com o mesmo entusiasmo de quando começamos. É uma satisfação de certa forma ter contribuído com a música popular brasileira
Gel Fernandes, fundador e baterista da Banda.
A abertura da festa fica por conta da Banda 80+, responsável por aquecer a pista com um resgate nostálgico dos maiores hits das décadas de 1980 e 1990.
Serviço:
Festa Na Última Astronave — Show com Banda Rádio Táxi e Banda 80+
Data: 19 de novembro (véspera de feriado)
Local: Cerimonial Manguinhos (Av. Paulo Pereira Gomes, Morada de Laranjeiras, Serra - ES)
Ingressos: A partir de R$ 60
Vendas online: Plataforma OnTicket
Informações e vendas diretas: (27) 99754-0818 | (27) 99873-9644
*Este conteúdo foi produzido por Patrick Mizrahi, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Felipe Khoury