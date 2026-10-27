Clássicos do pop rock nacional embalam véspera de feriado na Serra com show da Banda Rádio Táxi

A trilha sonora das rádios e novelas que embalaram gerações nos anos 1980 ganha vida novamente na Serra. No dia 19 de novembro, véspera de feriado, o Cerimonial Manguinhos, em Morada de Laranjeiras, será palco da festa Na Última Astronave, uma verdadeira viagem no tempo liderada pela lendária Banda Rádio Táxi.





Com mais de quatro décadas de estrada, o grupo paulistano é um dos pilares da consolidação do pop rock brasileiro. Donos de hits atemporais que invadiram as paradas de sucesso e marcaram presença em novelas marcantes da TV Globo, como Sol de Verão, Pão Pão, Beijo Beijo e Roda de Fogo, os músicos preparam um repertório recheado de memórias afetivas. Canções como “Eva”, “Garota Dourada”, “Coisas de Casal” e “Rádio Ligado” prometem fazer o público cantar do início ao fim.