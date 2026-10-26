Luiza Dutra promete noite de homenagem a Rita Lee em show no Fest Gastronomia 2026

“Nada melhor do que não fazer nada”. Tem sim algo melhor que não fazer nada, curtir um bom show no Fest Gastronomia 2026. O evento gastronômico realizado pela Rede Gazeta chega a sua quarta edição entre os dias 6 e 8 de novembro na Arena SV, a tenda de eventos do Shopping Vitória. O Fest acontece de forma gratuita ao público, e promete muita comida, aulas, premiação, lazer e é claro, música ao vivo.





Entre os shows anunciados, estão Ferna, Dona Fran, Jr Bocca, Léo Norbim, Marcelo Ribeiro e Luiza Dutra. Inclusive Luiza, que se apresenta no sábado (7) às 17h30 no palco principal do evento, está preparando um show em homenagem à rainha do rock nacional, Rita Lee, mostrando seus hits para o público do Fest.





Em entrevista ao HZ, a cantora contou sobre suas expectativas para sua apresentação e do evento.