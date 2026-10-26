Luiza Dutra promete noite de homenagem a Rita Lee em show no Fest Gastronomia 2026

“Nada melhor do que não fazer nada”. Tem sim algo melhor que não fazer nada, curtir um bom show no Fest Gastronomia 2026. O evento gastronômico realizado pela Rede Gazeta chega a sua quarta edição entre os dias 6 e 8 de novembro na Arena SV, a tenda de eventos do Shopping Vitória. O Fest acontece de forma gratuita ao público, e promete muita comida, aulas, premiação, lazer e é claro, música ao vivo.
Entre os shows anunciados, estão Ferna, Dona Fran, Jr Bocca, Léo Norbim, Marcelo Ribeiro e Luiza Dutra. Inclusive Luiza, que se apresenta no sábado (7) às 17h30 no palco principal do evento, está preparando um show em homenagem à rainha do rock nacional, Rita Lee, mostrando seus hits para o público do Fest.
Em entrevista ao HZ, a cantora contou sobre suas expectativas para sua apresentação e do evento.
Eu já vinha fazendo shows em homenagem a artistas que me moldaram em algumas casas e restaurantes da cidade. Rita já fazia parte dessa lista e quando surgiu o convite do Fest Gastronomia e a oportunidade de visitar o repertório dela mais uma vez, eu amei! Rita Lee revolucionou a música brasileira com sua arte e fazer esse show vai ser um presente pra mim
Luiza Dutra Cantora capixaba
Luiza disse ainda que está muito feliz de poder fazer parte da programação do Fest Gastronomia 2026, que em suas palavras é ‘um festival que mistura gastronomia e cultura junto com tantas outras atrações incríveis’, e principalmente por ter a oportunidade de fazer um show em homenagem a uma artista que tanto a inspira tanto.
Para quem vai no dia 7 (sábado) no evento, Luiza prometeu um show ‘100% Rita Lee’, com um repertório que exige energia. E claro, com tantos hits durante sua carreira, seria difícil escolher quais entrariam no seu repertório. “Posso adiantar que teremos “Ovelha Negra”, “Lança Perfume”, “Mania de Você”, “Erva Venenosa” e quero muito ter todo mundo cantando comigo esses e muitos outros sucessos da Rita”, revelou a cantora.
Luiza é nascida em Vitória e conhecida por mesclar sua base de MPB com influências da música pop e R&B. Ela ganhou projeção nacional ao chegar às quartas de final do The Voice Brasil em 2021, integrando o time da IZA, e desde 2018, ela se consolidou na cena do ES, venceu o Prêmio da Música Capixaba como melhor intérprete em 2022 e 2023.
FEST GASTRONOMIA 2026
Quando: de 6 a 8 de novembro
Onde: na tenda de eventos do Shopping Vitória, a Arena SV. Acesso pela Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória
Entrada gratuita
Mais informações: @festgastronomia.
|
Agenda Eventos
Fique por dentro de tudo que acontece na cidade
Shows, festivais, teatro, esporte e muito mais
|Ver agenda