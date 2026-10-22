Festival no ES celebra a Mata Atlântica com música, degustações e lançamento de livro

O grande destaque do evento é o lançamento do livro Da Mata à Mesa – Gastronomia da Mata Atlântica, que reúne criações gastronômicas de Renato Santos, Beto Brunelli, Ricardo Silva e Robson Feu com produtos ligados à biodiversidade da Mata Atlântica.





A obra, com tiragem de 1 mil exemplares, será distribuída gratuitamente no local e também disponibilizada em formato digital no site www.cajuproducoes.art.br.





Barriga de porco, musseline de cará, capiçoba, gel de cambuci e farofa de sapucaia com socol; e parfait de gabiroba com praliné de sapucaia, gel de juçara e merengue de cambuci estão entre as receitas de Renato Santos.

Robson Feu, por sua vez, assina o pinhão crocante, com creme azedo e caviar de mostarda; e a tilápia em crosta de castanha de sapucaia com purê de palmito pupunha, ervilhas frescas, minicenouras glaceadas, brócolis de rama, taioba crocante e molho verde de ervas.