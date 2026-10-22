Festival no ES celebra a Mata Atlântica com música, degustações e lançamento de livro

Com a proposta de levar a biodiversidade para a mesa, trazendo como inspiração um fruto nativo de diferentes regiões da Mata Atlântica, o Festival Gabiroba ganha sua primeira edição nos dias 30 e 31 de outubro, na serra capixaba. O cenário é a Reserva Ambiental Águia Branca, em Vargem Alta.
A programação envolve gastronomia, cultura e empreendedorismo em contato com a natureza. Receitas inéditas criadas por chefs de cozinha locais, utilizando frutos, folhas e sementes presentes no bioma, estão entre os atrativos do evento, cujos ingressos podem ser retirados gratuitamente pelo site Sympla.
O grande destaque do evento é o lançamento do livro Da Mata à Mesa – Gastronomia da Mata Atlântica, que reúne criações gastronômicas de Renato Santos, Beto Brunelli, Ricardo Silva e Robson Feu com produtos ligados à biodiversidade da Mata Atlântica.
A obra, com tiragem de 1 mil exemplares, será distribuída gratuitamente no local e também disponibilizada em formato digital no site www.cajuproducoes.art.br.
Barriga de porco, musseline de cará, capiçoba, gel de cambuci e farofa de sapucaia com socol; e parfait de gabiroba com praliné de sapucaia, gel de juçara e merengue de cambuci estão entre as receitas de Renato Santos.
Robson Feu, por sua vez, assina o pinhão crocante, com creme azedo e caviar de mostarda; e a tilápia em crosta de castanha de sapucaia com purê de palmito pupunha, ervilhas frescas, minicenouras glaceadas, brócolis de rama, taioba crocante e molho verde de ervas.
Já o chef Beto Brunelli aposta no hambúrguer com pão de sapucaia, carne suína moída, sal e pimenta-de-macaco, acompanhado por geleia de gabiroba com bacon e abacaxi; e Ricardo Silva apresenta o passo a passo de criações como o cuscuz caipira com prime suíno e geleia de uvaia e o sorbet de gabiroba com crumble de castanha de sapucaia e mel de uruçu capixaba.
- Adenilson Panzin - Guardião da Mata. Junto com sua esposa, Maria, pesquisa e desenvolve pratos utilizando ingredientes encontrados no bioma da Mata Atlântica. É pioneiro na produção e na doação de mudas nativas, especialmente de espécies ameaçadas de extinção, além de atuar na criação de abelhas sem ferrão em Vargem Alta. É cofundador do projeto Gastronomia Mata Atlântica, em que atua junto ao chef Ricardo Silva com o objetivo de aproximar conhecimentos da floresta e experiências gastronômicas.
- Renato Santos - Chef e instrutor de Educação Profissional em Gastronomia.
- Beto Brunelli - Chefe de cozinha, sócio-proprietário dos estabelecimentos Betu’s Burguer e Anjo Doce.
- Ricardo Silva - Chefe de cozinha que desenvolve trabalhos com ingredientes da Mata Atlântica, pesquisando novos sabores e possibilidades gastronômicas que contribuam para a valorização dos produtos e das histórias do território.
- Robson Feu - Chef com mais de dez anos de experiência em alta gastronomia.
- Karla Pedra - Bióloga, professora e pesquisadora.
- Jorge Forager - Etnobotânico e consultor em biodiversidade.
30/10 (sexta-feira)
Tema: Educação e Conexão com a Floresta
- 9h – Recepção dos participantes e Café da Mata
- 9h30 – Abertura
- 9h45 – Caminhada Botânica com Jorge Forager e Adenilson Panzin (Adê)
- 12h – Almoço
- 14h – Bate-papo “Biodiversidade, fonte alimento, cultura e memória” com Jorge Forager e Karla Pedra
- 15h30 – Feira dos Produtores da Floresta
- 15h30 – Apresentação musical com o Trio Brasilidades
- 17h – Agradecimentos e encerramento
31/10 (sábado)
Tema: Gastronomia e Saberes da Floresta
- 13h30 – Recepção dos participantes e Café da Mata
- 14h – Abertura
- 14h30 – Bate-papo de lançamento do livro de receitas “Da mata à mesa – Gastronomia da Mata Atlântica”, com o chef Ricardo Silva e Adenilson Panzin (Adê); Aula-show com degustação pelos chefs Renato Santos, Beto Brunelli e Ricardo Silva
- 17h – Agradecimentos e encerramento
- 17h05 – Apresentação musical com Kátia Rocha e Leo Carvalho
FESTIVAL GABIROBA – 1ª EDIÇÃO
Quando: 30 e 31 de outubro de 2026
Onde: Reserva Águia Branca. Rodovia ES-164, Alto Castelinho, Vargem Alta
Entrada gratuita, com retirada de ingressos no site Sympla
Mais informações: @festival.gabiroba.