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Festival no ES celebra a Mata Atlântica com música, degustações e lançamento de livro

Primeira edição do Festival Gabiroba acontece nos dias 30 e 31 de outubro, na Reserva Águia Branca, com entrada gratuita
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 22 de Outubro de 2026 às 19:44

Pinhão crocante, creme azedo e caviar de mostarda do chef Robson Feu para o Festival Gabiroba
Pinhão crocante, creme azedo e caviar de mostarda, por Robson Feu. Foto: Caroline Bravim Uliana

Com a proposta de levar a biodiversidade para a mesa, trazendo como inspiração um fruto nativo de diferentes regiões da Mata Atlântica, o Festival Gabiroba ganha sua primeira edição nos dias 30 e 31 de outubro, na serra capixaba. O cenário é a Reserva Ambiental Águia Branca, em Vargem Alta. 


A programação envolve gastronomia, cultura e empreendedorismo em contato com a natureza. Receitas inéditas criadas por chefs de cozinha locais, utilizando frutos, folhas e sementes presentes no bioma, estão entre os atrativos do evento, cujos ingressos podem ser retirados gratuitamente pelo site Sympla.

Livro de receitas

O grande destaque do evento é o lançamento do livro Da Mata à Mesa – Gastronomia da Mata Atlântica, que reúne criações gastronômicas de Renato Santos, Beto Brunelli, Ricardo Silva e Robson Feu com produtos ligados à biodiversidade da Mata Atlântica. 


A obra, com tiragem de 1 mil exemplares, será distribuída gratuitamente no local e também disponibilizada em formato digital no site www.cajuproducoes.art.br. 


Barriga de porco, musseline de cará, capiçoba, gel de cambuci e farofa de sapucaia com socol; e parfait de gabiroba com praliné de sapucaia, gel de juçara e merengue de cambuci estão entre as receitas de Renato Santos.

 

Robson Feu, por sua vez, assina o pinhão crocante, com creme azedo e caviar de mostarda; e a tilápia em crosta de castanha de sapucaia com purê de palmito pupunha, ervilhas frescas, minicenouras glaceadas, brócolis de rama, taioba crocante e molho verde de ervas. 

Parfait de gabiroba, praliné de sapucaia, gel de juçara e merengue de cambuci, por Renato Santos
Parfait de gabiroba, praliné de sapucaia, gel de juçara e merengue de cambuci, por Renato Santos. Foto: Carolina Bravim Uliana

Já o chef Beto Brunelli aposta no hambúrguer com pão de sapucaia, carne suína moída, sal e pimenta-de-macaco, acompanhado por geleia de gabiroba com bacon e abacaxi; e Ricardo Silva apresenta o passo a passo de criações como o cuscuz caipira com prime suíno e geleia de uvaia e o sorbet de gabiroba com crumble de castanha de sapucaia e mel de uruçu capixaba.

Chefs e convidados do evento:

  • Adenilson Panzin - Guardião da Mata. Junto com sua esposa, Maria, pesquisa e desenvolve pratos utilizando ingredientes encontrados no bioma da Mata Atlântica. É pioneiro na produção e na doação de mudas nativas, especialmente de espécies ameaçadas de extinção, além de atuar na criação de abelhas sem ferrão em Vargem Alta. É cofundador do projeto Gastronomia Mata Atlântica, em que atua junto ao chef Ricardo Silva com o objetivo de aproximar conhecimentos da floresta e experiências gastronômicas.
  • Renato Santos - Chef e instrutor de Educação Profissional em Gastronomia. 
  • Beto Brunelli - Chefe de cozinha, sócio-proprietário dos estabelecimentos Betu’s Burguer e Anjo Doce.
  • Ricardo Silva - Chefe de cozinha que desenvolve trabalhos com ingredientes da Mata Atlântica, pesquisando novos sabores e possibilidades gastronômicas que contribuam para a valorização dos produtos e das histórias do território.
  • Robson Feu - Chef com mais de dez anos de experiência em alta gastronomia.
  • Karla Pedra - Bióloga, professora e pesquisadora.
  • Jorge Forager - Etnobotânico e consultor em biodiversidade.

Ricardo Silva e Adenilson Panzin - Festival Gabiroba
O chef Ricardo Silva e o pesquisador Adenilson Panzin. Foto: Carolina Bravim Uliana
Programação:

30/10 (sexta-feira)


Tema: Educação e Conexão com a Floresta


  • 9h – Recepção dos participantes e Café da Mata
  • 9h30 – Abertura
  • 9h45 – Caminhada Botânica com Jorge Forager e Adenilson Panzin (Adê)
  • 12h – Almoço
  • 14h – Bate-papo “Biodiversidade, fonte alimento, cultura e memória” com Jorge Forager e Karla Pedra
  • 15h30 – Feira dos Produtores da Floresta
  • 15h30 – Apresentação musical com o Trio Brasilidades
  • 17h – Agradecimentos e encerramento


31/10 (sábado)


Tema: Gastronomia e Saberes da Floresta


  • 13h30 – Recepção dos participantes e Café da Mata
  • 14h – Abertura
  • 14h30 – Bate-papo de lançamento do livro de receitas “Da mata à mesa – Gastronomia da Mata Atlântica”, com o chef Ricardo Silva e Adenilson Panzin (Adê); Aula-show com degustação pelos chefs Renato Santos, Beto Brunelli e Ricardo Silva
  • 17h – Agradecimentos e encerramento
  • 17h05 – Apresentação musical com Kátia Rocha e Leo Carvalho

FESTIVAL GABIROBA – 1ª EDIÇÃO

Quando: 30 e 31 de outubro de 2026

Onde: Reserva Águia Branca. Rodovia ES-164, Alto Castelinho, Vargem Alta

Entrada gratuita, com retirada de ingressos no site Sympla

Mais informações: @festival.gabiroba.

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